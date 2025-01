Perfekte Sauberkeit in der Lebensmittelindustrie – Hotelerie & Gastronomie

Perfekte, hygienische Reinigung ganz ohne Chemie, für Industrie und Produktion, Küchen und Krankenhäuser. Setzen Sie auf die Trockendampfreinigung von Starfinish®.

Wir von Starfinish® freuen uns, Ihnen unseren neuen Service vorzustellen, denn in kaum einem anderen Produktionsbereich kommt es so sehr auf perfekte Sauberkeit an, wie in der Lebensmittelindustrie – Hotellerie & Gastronomie. Auch ist wohl nirgendwo der Einsatz chemischer Reiniger so problematisch wie hier.

Mit unserem Industriedampfreiniger schaffen wir für sie perfekte Sauberkeit und verzichten dabei komplett auf die Verwendung von Reinigungschemikalien. Unser Industriedampfsauger ist eine professionelle Reinigungsmaschine, die Schmutz, Milben, Pilze, Keime und zum großen Teil Bakterien rückstandslos beseitigt.

Mit heißem Trockendampf löst der Industriedampfsauger selbst die kleinsten Schmutzpartikel von der Oberfläche ab, saugt diese sogleich wieder auf. Zurück bleiben perfekt gereinigte, von Keimen befreite, desinfizierte und trockene Oberflächen – im Gegensatz zum konventionellen Reinigen mit Schrubber, Lappen oder Bürsten, bei dem die Schmutzpartikel oft nur neu verteilt, aber nicht restlos beseitigt werden. Aufgrund der hohen Erhitzung des Wassers entzieht unser Dampfsauger dem Wasser Kalk sowie seine elektrische Leitfähigkeit. Somit können wir auch hochempfindliche elektrische Bauteile reinigen ohne diesen Schäden zuzufügen. Der von uns eingesetzte Industriedampfsauger ist international durch ETL-zertifiziert, GS- Nemko-zertifiziert, HACCP-zertifiziert, Healthcare Test University of Helsinki-zertifizert, ISO 9001-2008-zertifiziert.

Anlagenreinigung ohne vorherige Demontage:

Mit unserem Dampfsauger sind wir auch in der Lage, dass wir auch solche Teile von komplexen Produktionsanlagen reinigen können, die beim herkömmlichen Reinigen oft nur schwer erreichbar sind. Ritze, Gelenke und andere bewegliche Anlagenteile kommen bei der manuellen Reinigung oft zu kurz und können in vielen Fällen erst dann gereinigt werden, wenn die Anlage ganz oder teilweise demontiert wird, was oft zu erheblichen Beeinträchtigungen der Produktionsabläufe führt. Unser Trockendampf kann dagegen so gezielt eingesetzt werden, dass auch die entlegensten Anlagenteile ohne jeden zusätzlichen Arbeitsaufwand erreicht werden.

Maximale Sauberkeit bei minimalem Wassereinsatz:

Ein weiterer Vorteil des Industriedampfreinigers bei der Reinigung von Produktionsanlagen ist, daß der Wasserverbrauch absolut minimal ist, so daß auch Anlagen gereinigt werden können, die nur minimal mit Feuchtigkeit in Berührung treten dürfen.

Angenehmes Raumklima:

Aufgrund der Tatsache, dass Dampf Staubkerne aus der Luft absorbiert, zirkulieren weniger Hausmilben und das allgemeine Raumklima verbessert sich erheblich.

Weiterhin beseitigt Dampf unangenehme Gerüche. Egal ob in Bad, WC oder Küche – Dampf neutralisiert miefige Luft. Ein Dampfreiniger schafft ein angenehmes und gesundes Raumklima.

Ressourcenschonung:

Wasser ist eines unserer wichtigsten Elemente! Der Mensch sowie alles Leben besteht im Durchschnitt zu über 60 % aus Wasser. Alle reden vom Umweltschutz, aber unser Wasser wird weiter verschwendet und vergiftet. Daher haben wir uns für das Reinigungsangebot mit unserem Industriedampfsauger entschieden, denn dies ist gründlicher, hygienischer, schneller & umweltschonender als jede andere Art der Reinigung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Starfinish®

Herr Mischa Link

Mörikestrasse 1

74348 Lauffen

Deutschland

fon ..: 017620396433

web ..: https://starfinish.de/

email : info@starfinish.de

Starfinish – Ihr Servicepartner für permanente Easy – to – Clean (ETC) Oberflächenbeschichtungen für den Langzeitschutz sämtlicher Oberflächen. Wir beschichten für Industrie-/ Gewerbe – Rund ums Haus – Fahrzeuge aller Art – Solar-/ Photovoltaikanlagen sowie Textilien.

