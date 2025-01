Neue Generation führt niederländischen Käsehandel Dammers mit Webshop in Deutschland fort

Kaashandel Dammers, ein Familienunternehmen mit einer Geschichte, die bis in die 1930er Jahre zurückreicht, startet seinen deutschsprachigen Webshop, Kaeseonlinebestellen.de. Damit möchte die Familie

Eine Familie mit Leidenschaft für Käse

Die Geschichte von Kaashandel Dammers begann vor fast einem Jahrhundert mit dem Verkauf von Käse aus einer Schubkarre und später mit dem Fahrrad. Piet Dammers eröffnete 1979 das erste Käsegeschäft, und heute wird das Unternehmen von der vierten Generation geführt, Tochter Marianne und Schwiegersohn Henk. „Unsere Mission ist es, so viele Menschen wie möglich mit einem guten Stück Käse zu fairen Preisen glücklich zu machen“, sagt Marianne. Die Familienwerte – Qualität, Frische und Handwerkskunst – stehen dabei stets im Mittelpunkt.

Speziell für deutsche Kunden

Viele deutsche Touristen haben die Käse von Dammers bereits im Geschäft in Ouddorp in Südholland entdeckt. Mit dem neuen Webshop Kaeseonlinebestellen.de können nun auch Kunden in ganz Deutschland holländische Favoriten wie Gouda, handwerklich hergestellten Bauernkäse und würzige Spezialitäten genießen. Alles wird frisch geschnitten, vakuumverpackt und schnell geliefert. Für Neukunden gibt es ein spezielles „Grüße aus Holland“-Käsepaket, um den Webshop kennenzulernen.

Zukunft mit Tradition

Die neue Generation führt die Tradition mit einem Blick für Innovation und Qualität weiter. „Es ist wunderbar zu sehen, wie die neue Generation unsere Familientradition fortsetzt und jetzt den Schritt auf den deutschen Markt wagt. Mit der Liebe zu Käse in unserer Familie und dem besten holländischen Käse bin ich voller Vertrauen in die Zukunft“, so Piet Dammers.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen über das Sortiment und den Webshop besuchen Sie: Kaeseonlinebestellen.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kaeseonlinebestellen.de

Herr Henk Bouwman – Dammers

Grotestraat 75

4264RJ Veen

Niederlande

fon ..: +31620467608

web ..: https://kaeseonlinebestellen.de/

email : info@kaasonlinebestellen.nl

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Kaeseonlinebestellen.de

Herr Henk Bouwman – Dammers

Grotestraat 75

4264RJ Veen

fon ..: +31620467608

web ..: https://kaeseonlinebestellen.de/

email : info@kaasonlinebestellen.nl

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.