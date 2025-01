IceBar Cologne: Der coole Hotspot für Firmenevents und private Feiern

Köln, 1.1.2025 – Die IceBar Cologne begeistert nicht nur Touristen aus aller Welt, sondern etabliert sich zunehmend als außergewöhnliche Eventlocation für Unternehmen und Privatpersonen. Mit ihrer einzigartigen Kombination aus der „Frozen Zone“ und einem gemütlichen Chalet bietet sie einen unvergesslichen Rahmen für Veranstaltungen aller Art.

Die IceBar Cologne beeindruckt durch ihre komplett aus Eis gefertigte Inneneinrichtung – von Wänden, der Bar an sich und viele kunstvoll gestaltete Skulpturen. Dieses unverwechselbare Ambiente wird durch die innovative Raumaufteilung noch attraktiver: Die IceBar ist in zwei Bereiche unterteilt, die es den Gästen ermöglichen, zwischen der faszinierenden Frozen Zone und dem warmen, urigen Chalet hin- und herzuwechseln. Dies sorgt nicht nur für Abwechslung, sondern erlaubt es den Besuchern, die eisige Atmosphäre immer wieder neu zu erleben.

„Unsere IceBar ist viel mehr als nur ein Besuchermagnet. Sie eignet sich ideal für Firmenevents, Weihnachtsfeiern, Teambuilding-Workshops oder private Feiern wie Geburtstage und Junggesellenabschiede“, erklärt Stefano Straberg, Geschäftsführer der IceBar Cologne. „Die Kombination aus kaltem Abenteuer und gemütlichem Zusammensein macht jede Veranstaltung bei uns zu einem Highlight.“

Individuell gestaltbare Events

Das Team der IceBar Cologne bietet maßgeschneiderte Pakete für Veranstaltungen an. Ob exklusive Nutzung der gesamten Location, spezielle Getränkepakete mit individuell gestalteten Eisgläsern oder ein Rahmenprogramm mit thematischen Highlights – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Die Location bietet Platz für bis zu 75 Personen und ist somit sowohl für kleinere Gruppen als auch für größere Events bestens geeignet.

„Die IceBar Cologne hinterlässt bei jedem Gast einen bleibenden Eindruck. Unsere Gäste schätzen besonders, dass sie bei uns ein einzigartiges Erlebnis mit professionellem Service und einem Hauch von Abenteuer verbinden können“, fügt Straberg hinzu.

Über die IceBar Cologne

Die IceBar Cologne liegt zentral im Herzen von Köln und hat sich als eine der innovativsten Locations der Stadt etabliert. Neben dem täglichen Betrieb als Attraktion für Besucher steht die IceBar für private und geschäftliche Anlässe zur Verfügung.

Für weitere Informationen und Buchungsanfragen besuchen Sie unsere Website unter www.icebar-cologne.de oder kontaktieren Sie uns direkt unter 0221-96986626.

Kontakt für Presseanfragen:

IceBar Cologne

Telefon: 0221-9698 6626

E-Mail: info@icebar-cologne.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IceBarEvent GmbH

Herr Stefano Straberg

Im Klapperhof 50

50670 Köln

Deutschland

fon ..: 01773847860

web ..: http://www.icebar-cologne.de

email : info@icebar-cologne.de

Pressekontakt:

IceBarEvent GmbH

Herr Stefano Straberg

Im Klapperhof 50

50670 Köln

fon ..: 01773847860

web ..: http://www.icebar-cologne.de

email : info@icebar-cologne.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.