REPLY: Arlanis Reply ist erneut „Salesforce Implementation Partner of the Year“

Arlanis Reply wurde von Salesforce als „Implementation Partner of the Year“ für die DACH-Region ausgezeichnet.

Arlanis Reply, das auf Salesforce-Lösungen und -Services spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, wurde von Salesforce zum zweiten Mal als „Implementation Partner of the Year“ für die DACH-Region ausgezeichnet. Der renommierte Award zählt zu den wichtigsten Preisen des Softwareunternehmens und wird jährlich vergeben. Er würdigt herausragende Leistungen bei der Implementierung und Integration von Salesforce-Technologien, die nachweislich den Geschäftserfolg der Kunden steigern.

Der „Implementation Partner of the Year“-Award ist ein Beleg für die technische Exzellenz, Innovationskraft und die enge Partnerschaft von Arlanis Reply mit Salesforce. Gleichzeitig hebt er die Vielfalt, die Anzahl und die Komplexität der realisierten Projekte sowie die hohe Kundenzufriedenheit hervor. Als langjähriger Salesforce Consulting Partner kombiniert Arlanis Reply umfassendes Know-how mit einem tiefen Verständnis des Salesforce-Ökosystems und bietet so passgenaue Lösungen für unterschiedlichste Branchen.

Mit einer wegweisenden CRM-Anwendung auf Salesforce-Basis ist es den Experten beispielsweise gelungen, den Service und Vertrieb von JobRad, Deutschlands führendem Leasinganbieter, effizienter zu gestalten. Die nahtlose Integration der Sales Cloud und Service Cloud von Salesforce bietet eine umfassende 360-Grad-Sicht auf den Kunden und ermöglicht es den Mitarbeitern, effektiv auf die spezifischen Bedürfnisse und Wünsche jedes einzelnen Kunden einzugehen. Zudem konnten sie mit einer maßgeschneiderten Salesforce Field Service-Lösung die Personaleinsatzplanung bei Mercer Stendal automatisieren und so nicht nur eine flexible und präzise Koordination der Mitarbeiterressourcen gewährleisten, sondern auch den Zeitaufwand um rund 90 Prozent reduzieren.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, kommentiert: „Durch unsere langjährige Partnerschaft mit Salesforce haben wir erfolgreich anspruchsvolle Projekte für Kunden durchgeführt, bei denen wir Salesforce CDP für Marketing, B2B- und B2C-Handel sowie Lösungen für Vertrieb, Service und MuleSoft-Integrationen eingesetzt haben. Die Auszeichnung als ,Salesforce Implementation Partner of the Year‘ unterstreicht unsere technische Expertise und unser Engagement, KI- und Cloud-Technologien zu nutzen, um die branchenspezifischen Herausforderungen unserer Kunden zu bewältigen.“

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Arlanis Reply

Arlanis Reply ist spezialisiert auf Beratung, Planung, Entwicklung und Integration von Salesforce-Lösungen und -Services. Arlanis Reply bietet Marktführern nahtlos integrierte Lösungen für alle kundenbezogenen Prozesse in Vertrieb, Marketing und Service – vom ersten Kontakt bis zum langfristigen Servicegeschäft. Arlanis Reply konfiguriert alle gängigen Salesforce-Komponenten wie Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Marketing Cloud oder App Cloud oder ergänzt bei Bedarf individuelle Programmierung mit Heroku. Mit Mulesoft bietet Arlanis Reply eine Integrationstechnologie, die es ermöglicht, APIs und kundenspezifische Punkt-zu-Punkt-Integrationen zu entwickeln, zu erstellen, zu analysieren, zu verwalten und zu überwachen. Dabei setzt Arlanis Reply auf agile Projektmanagementmethoden und einen für die Einführung von Salesforce optimierten Projektansatz, der maximale Flexibilität gewährleistet. www.arlanis.reply.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt

Deutschland

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com/de/

email : s.dennhardt@reply.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.