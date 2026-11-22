Einzelner Büro-PC oder kompletter Gerätebestand? ProCoReX erläutert anhand der Berliner Annahmebedingungen, wie Betriebe den passenden Abgabeweg und eine kontrollierte Übergabe planen.

Unna, 22. November 2026 – Für den 21. November hatte die Berliner Stadtreinigung zum Zero Waste Future Festival in der NochMall in Berlin-Reinickendorf eingeladen. Die Ankündigung rückte Reparatur und Wiederverwendung in den Blick. Für Betriebe stellt sich beim Umgang mit nicht mehr benötigter Büro-IT eine konkrete Anschlussfrage: Reicht die Abgabe einzelner Geräte aus, oder braucht ein ganzer Computerbestand eine abgestimmte Abholung? Die ProCoReX Europe GmbH erläutert, worauf Unternehmen bei dieser Entscheidung achten sollten.

Ein einzelner Computer ist anders zu planen als ein Flottenwechsel

Die BSR nennt auf ihrer Informationsseite zur Selbstanlieferung klare Voraussetzungen für Berliner Kleinunternehmen: Sie können selbst genutzte, haushaltsübliche Elektrogeräte in haushaltsüblichen Mengen kostenlos auf den Recyclinghöfen abgeben. Als Beispiel nennt die BSR auch einen defekten Bürocomputer. Nicht haushaltsübliche Mengen müssen vor der Anlieferung mit der BSR abgestimmt werden. Daraus lässt sich keine pauschale Annahmezusage für komplette betriebliche PC-Bestände ableiten.

Für Unternehmen ist deshalb zunächst die Größenordnung entscheidend. Ein einzelner ausgedienter Arbeitsplatzrechner lässt sich organisatorisch anders behandeln als Geräte aus mehreren Abteilungen. Beim Austausch einer ganzen Büroausstattung kommen außerdem Terminabstimmung, Transport, Verantwortlichkeiten und auftragsbezogene Unterlagen hinzu.

Drei Fragen vor der Wahl des Abgabewegs

Erstens: Wem gehören die Geräte? Gekaufte Rechner, Leasinghardware und noch benötigte Reservegeräte sollten vor einer Abgabe getrennt werden. Eine auslaufende Nutzung ist noch keine Freigabe zur Entsorgung.

Zweitens: Was soll mit den Geräten geschehen? Weiterverwendung, Rückgabe an den Eigentümer und Entsorgung sind unterschiedliche Vorgänge. Ein defekter Rechner und ein funktionsfähiges System aus einem Hardwarewechsel brauchen nicht automatisch denselben weiteren Weg. Die Entscheidung sollte vor der Übergabe feststehen.

Drittens: Welche Leistung wird tatsächlich benötigt? Eine Geräteannahme, eine Abholung im Büro und eine vereinbarte Datenbehandlung haben unterschiedliche Umfänge. Wer diese Punkte getrennt benennt, kann Angebote und Nachweise genauer vergleichen.

Bei der PC-Entsorgung in Berlin stimmt ProCoReX die Übernahme freigegebener Arbeitsplatzrechner mit dem Auftraggeber ab. Für die Anfrage sind Gerätearten, ungefähre Stückzahlen, Standorte und gewünschte Zusatzleistungen hilfreich.

Vom Sammelraum bis zur bestätigten Übernahme

Bei größeren Beständen empfiehlt sich ein festgelegter Übergabebereich. Dort sollten ausschließlich freigegebene Geräte bereitstehen. Einfache Listen mit Gerätetyp, Menge und Herkunftsabteilung können den Abgleich unterstützen. Werden einzelne Inventar- oder Seriennummern benötigt, sollte deren Erfassung ausdrücklich vereinbart werden.

Auch der Zugang zum Gebäude gehört in die Planung: Wer öffnet den Sammelraum? Ist ein Aufzug nutzbar? Gibt es ein abgestimmtes Ladefenster? Bei mehreren Berliner Betriebsstätten kann eine zentrale Kontaktperson die Angaben bündeln und die Übergaben koordinieren.

Speicherhaltige Geräte bleiben dabei ein eigener Prüfpunkt. Benötigte Informationen sind vor der Freigabe zu sichern; die weitere Datenbehandlung ist ausdrücklich festzulegen. Eine Abholbestätigung allein belegt keine durchgeführte Datenträgervernichtung. Welche zusätzlichen Nachweise erforderlich sind, richtet sich nach dem beauftragten Verfahren.

Leistungen und Kosten transparent vergleichen

ProCoReX organisiert die Computerentsorgung in Berlin für betriebliche Gerätebestände mit abgestimmter Abholung, Transport und vereinbarter Dokumentation. Abholung und Transport sind kostenpflichtig; zusätzliche Datenträgerleistungen werden separat vereinbart. Eine gegebenenfalls kostenfreie Verwertung geeigneter Hardware bedeutet keinen insgesamt kostenlosen Auftrag.

Für Berliner Betriebe ergibt sich daraus ein praktikabler Ausgangspunkt: Zuerst Geräteumfang und Freigaben klären, dann den geeigneten Abgabeweg wählen und schließlich Leistungen, Kosten und Unterlagen verbindlich abstimmen. So wird aus einem ungeklärten Altgerätebestand ein überschaubares Vorhaben.

Über ProCoReX Europe GmbH

Die ProCoReX Europe GmbH mit Sitz in Unna unterstützt Unternehmen, Behörden und Institutionen bei Computer- und PC-Entsorgung, Geräteabholung und Transport sowie bei gesondert vereinbarten Datensicherheitsleistungen. Leistungsumfang und Dokumentation werden projektbezogen festgelegt.

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ProCoReX Europe GmbH

Herr Jan Aleksander Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

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email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH unterstützt Unternehmen, Behörden und Institutionen beim sicheren Umgang mit ausgedienter IT. Das Leistungsspektrum umfasst die dokumentierte Vernichtung von Datenträgern und Festplatten, die sichere Abholung und den Transport sowie die Entsorgung von Computern, Notebooks und weiteren IT-Geräten. ProCoReX betreut Kunden in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

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