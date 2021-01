Auf Körper und Seele zu achten ist vor allem im Winter wichtig – denn jetzt ist unser Immunsystem gefordert und die dunklen Stunden können aufs Gemüt drücken.

Wer sich richtig viel Gutes tun möchte, setzt vor allem im Winter auf Wellness. Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine unterstützen das Immunsystem und geben der Seele einen „imaginativen Vitaminstoß“. Kaum ein Jahr hat die Saunawelt so verändert wie das Jahr 2020. Immer mehr Menschen setzten auf Heimsauna und Gartensauna, um sichergehen zu können, dass sie auf diesen Genuss nicht verzichten müssen. Auch die Zahl der privaten Infrarotkabinen wächst ständig.

Wer sich für eine Infrarotkabine entschieden hat, wird begeistert sein, welches Zubehör man für die kleinen Wellnessoasen bekommen kann, zum Beispiel im Infrarotkabinen Online Shop. Besonders beliebt ist Farblicht. Die Farblichttherapie hat sich in der Naturheilkunde bereits einen besonderen Platz gesichert, stellt sie doch eine wirkungsvolle natürliche Therapieform dar. Durch die verschiedenen Wellenlängen der unterschiedlichen Farben werden bestimmte Systeme im Körper angesprochen und auch die emotionale Heilkraft angeregt. So regt beispielsweise die Farbe Rot an, Blau hingegen unterstützt die Entspannungsfähigkeit, Gelb fördert positives Denken und Grün beruhigt das Nervensystem. Das Farblicht für die Infrarotkabine kann man zum Beispiel auf automatisiertes Wechseln schalten oder über eine Fernbedienung wechseln und so genau das Licht wählen, das man möchte.

Besonders beliebt ist auch die Aromatherapie in Kombination mit Infrarottherapie. Dazu gibt es spezielle Aromaschalen oder Aromatöpfe aus Ton, in die hochwertiges ätherisches Öl gegeben wird. Wie auch bei der Farbtherapie kann man mittels Aromatherapie gezielt unterstützen: Stärkende Nadelöle in Kombination mit frischen Zitrusölen können ein wahrer Boost für die gute Stimmung sein.

Für noch mehr Wohlfühlen in der Infrarotkabine werden auch Salzsteine, Duftkissen und optimale Lösungen für den Musikgenuss angeboten. Einfach reinschauen und schmökern unter saunabau.at.

