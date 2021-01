IdeFix DWD: Verbindungsmittel für Dach-, Wand- und Deckenscheiben (DWD) aus Holz

Mit dem Befestigungssystem IdeFix DWD der Sihga GmbH lassen sich Brettsperrholz- und Massivholzelemente effizient nebeneinander oder über Eck verbinden. Die intelligente Geometrie des Systems – nebst 45 Grad-Verschraubung – gewährleistet hierbei eine effiziente und sichere Abtragung von Schubkräften. Die Montage von Wänden und Decken im Holzbau gelingt so besonders zügig und unkompliziert.

Moderne, mechanische Verbindungen steigern die Effizienz und Sicherheit des Holzbaus. Beispielhaft hierfür steht das Befestigungssystem IdeFix DWD der Sihga GmbH. Das Produkt wurde speziell für die Verbindung von Brettsperrholz- und Massivholzelementen entwickelt. Es kommt sowohl zur Decken- als auch zur Wandmontage zum Einsatz und sorgt für eine schubsteife Verbindung der Holzelemente.

Im Zuge der Montage des Systems müssen zunächst die Vertiefungen in den Holzelementen vorgebohrt werden. Pro Verbinder ist lediglich eine Bohrung mit einem Durchmesser von 40 Millimetern nötig. Bei nebeneinander gesetzten Wänden erfolgt die Bohrung mit dem IdeFix Bohrer IB HMB in Verbindung mit der Bohrglocke IBG. Bei Eckstößen kommt nur IdeFix IB HMB zum Einsatz. Die Bohrungen können entweder auf der Baustelle oder bereits werkseitig vorgenommen werden. Um eine sichere Verbindung zu garantieren, sind die Mindestdicken der Holzelemente von 80 Millimetern bei Wand- und Deckenverbindungen sowie von 100 Millimetern bei Eckverbindungen einzuhalten. Im Anschluss an die Bohrung wird der SC 6 beschichtete IdeFix DWD in das Loch eingeführt. Es folgt die 360 Grad-Verschraubung mit den ebenfalls im System enthaltenen Schrauben GoFix HK. Diese werden in einem 45 Grad Winkel in das Holzelement eingeschraubt. Das Eindrehen der SC1 beschichteten Senkkopfschraube (Druckkalotte M16 DIN-Schraube) sichert die Verschraubung und gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung.

Dank der flächenbündigen Konstruktion sind keinerlei weitere Bearbeitungsschritte – wie zum Beispiel eine Anpassung der nachfolgenden Wandschichten – notwendig. Die Berechnung der Bemessungswerte für den individuellen Anwendungsfall übernehmen die Experten bei Sihga.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auch auf www.sihga.com.

Die SIHGA GmbH mit Sitz im oberösterreichischen Gmunden ist Innovationsführer für Befestigungstechnik im Holzbau. Mit seinen Lösungen beliefert das Unternehmen Kunden aus Industrie und Gewerbe sowie ausgewählte Fachhändler. Das Produktprogramm umfasst Systeme für die Anwendungsschwerpunkte Holz-, Fassaden-, Terrassen- und Wasserbau. Hierzu zählen Systemschrauben und -verbinder, Lastaufnahmemittel und spezielle Lösungen für den Holzbau sowie den konstruktiven Holzschutz. SIHGA verfügt über 80 Patente, Gebrauchsmuster- und Markenregistrierungen. Unlängst wurde das Unternehmen mit dem österreichischen Staatswappen ausgezeichnet. Dies erhalten Firmen, die sich durch außergewöhnliche Leistungen um die österreichische Wirtschaft verdient gemacht haben und in ihrer Branche eine führende und allgemein geachtete Stellung innehaben. Bislang dürfen lediglich 0,4 Prozent aller österreichischen Firmen diese Auszeichnung führen. Seit 2020 ist die SIHGA GmbH auch als „Klimaneutrales Unternehmen“ ausgezeichnet.

