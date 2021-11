Winterzeit ist Schnupfenzeit und oftmals kündigt sich die herannahende Erkältung über kalte Hände und Füße an. Was man dagegen tun kann und wie das Erkältungen vorbeugt, verrät der Experte.

Kälte allein macht noch keine Erkältung, so viel ist sicher. Doch eine extreme oder dauerhafte Abkühlung der Füße führt dazu, dass die Durchblutung der Atemwege gedrosselt wird, die Nasenschleimhäute werden somit kalt und trocken. Dadurch wird es Erkältungsviren einfacher gemacht, in den Organismus einzudringen – und dies ist die Erklärung, warum man durch kalte Füße erkältungsanfälliger ist.

Was man gegen kalte Füße tun kann, verrät man uns beim Experten und Saunahersteller „Sauna + Spielplatzbau GMBH“:

o Warme Socken und gutes Schuhwerk schützen die Füße vor dem Auskühlen. Klingt logisch, doch vergessen viele Menschen, dass sie zwischen „zu Hause“, „Auto“ und „Büro“ auch mal auf eisigem Boden gehen müssen. Das klassische „Büro Schuhwerk“ ist da nicht geeignet!

o Warme Fußbäder in der Übergangszeit verhindern, dass die Füße auskühlen und tun dem ganzen Körper gut.

o Gymnastik für die Füße hält diese nicht nur beweglich, sondern auch warm. Fußgymnastik Übungen lassen sich ideal in den Büroalltag integrieren und wirken wahre Wunder!

o Fußmassagen regen die Durchblutung an und verhindern, dass die Füße auskühlen.

o Regelmäßige Bewegung hält den Körper gut durchblutet und verhindert das Auskühlen von Händen und Füßen.

o Regelmäßige Saunabesuche unterstützen den Körper nicht nur in Sachen Abwehrkräfte und Immunsystem, sondern machen auch so richtig warm. Wechselwarme Fußbäder nach dem Saunagang sind dann noch das perfekte Tüpfelchen auf dem i.

Mehr zum Thema Saunas und Infrarotkabinen gibt es übrigens auf der Website von Saunabau unter saunabau.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sauna + Spielplatzbau GMBH

Herr Georg Seethaler

Rüstorf 116

4690 Schwanenstadt

Österreich

fon ..: +43 / 699 / 10 87 97 55

web ..: http://sauna-infrarotkabinen-zubehoer.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Saunabau und Infrarotkabinen nach Maß aus Österreich.

Saunen und Infrarotkabinen gehören heute in das gesundheits- und wellnessbewusste Haus. Sauna + Spielplatzbau GmbH bietet eine große Auswahl an Saunen, Infrarotkabinen und -strahlern, Infrarotzubehör und Saunazubehör im eigenen Saunashop.

Im Saunashop von Sauna + Spielplatzbau GmbH finden Sie Kabinen nach Maß – wir helfen Ihnen von der Wahl der richtigen Holzart bis zur Ausstattung und dem für Sie passenden Sauna-Typ, von der finnischen Sauna über die Zirbensauna bis hin zu speziellen Sole-Thermen! Sauna + Spielplatzbau GmbH ist Ihr Experte für Saunen und Saunazubehör.

Pressekontakt:

Sauna + Spielplatzbau GMBH

Herr Georg Seethaler

Rüstorf 116

4690 Schwanenstadt

fon ..: +43 / 699 / 10 87 97 55

web ..: http://sauna-infrarotkabinen-zubehoer.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.