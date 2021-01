Brigitte Halenta erklärt den Lesern in „OLD IS GREAT – eigentlich“, was sie nicht tun und denken sollten, wenn sie im Alter glücklich und munter sein möchten.

Nach dem neuesten Stand der Wissenschaften kann Alter nicht länger nur als biologisches und gesellschaftliches Schicksal gesehen werden. Seine Erscheinungsformen kommen vorrangig durch individuelle Selbstbestimmung zu Stande. Der mentale Spielraum des Einzelnen in der Gesellschaft ist viel größer, als allgemein wahrgenommen. Doch Menschen haben das Alter als Mängelmodell tief verinnerlicht. Das blockiert bei vielen die Möglichkeit, wenigstens nach Rentenbeginn das eigene Leben erfüllend zu gestalten. Dabei ist der durch die rapide gestiegene Lebenserwartung verlängerte Ruhestand die letzte Chance, es doch noch einmal mit dem glücklichen Leben zu versuchen. Das neue Buch „OLD IS GREAT – eigentlich“ von Brigitte Halenta beschäftigt sich mit den inneren Widerstände, die es vielen Menschen schwer machen, auch im Alter das Leben zu genießen.

Das Buch „OLD IS GREAT – eigentlich“ von Brigitte Halenta möchte die Aufmerksamkeit der Leser schärfen, damit sie sich selbst korrigieren können, wenn sie sich wieder einmal älter denken, als sie eigentlich sind. Die über achtzigjährige Psychotherapeutin, Brigitte Halenta, führt in ihrem Buch zwölf Gespräche mit einem Paar im Ruhestand. Annalena und Gregor waren in ihrer Jugend ein Liebespaar, haben sich nun im Alter wieder getroffen und möchten herausfinden, wie es ihnen gelingen könnte, zusammenziehen und gemeinsam glücklich zu altern. Mit welchem Teil des Paares werden sich die Leser selbst identifizieren?

„OLD IS GREAT – eigentlich“ von Brigitte Halenta ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20227-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

