Immobilienexpertin Midia Korbane erfolgreich gestartet

Immobilienexpertin und Inhaberin von MK Immobilien, Midia Korbane, freut sich über den gelungenen Start ihres kürzlich gegründeten Unternehmens in Seelze bei Hannover.

MK Immobilien erhält schon vor offizieller Eröffnung erste Aufträge

Seelze/Wedemark, 25. April 2025 – Die Gründung des neuen Immobilienunternehmens von Midia Korbane ist ein voller Erfolg. Bereits vor der offiziellen Eröffnung des Büros am 1. März 2025 konnte die erfahrene Immobilienexpertin erste Vermittlungsaufträge annehmen – und auch innerhalb kürzester Zeit erfolgreich abschließen. Noch vor dem Startschuss wurden erste Objekte aufgenommen, weitere sind aktuell in der Vermarktung. „Ich war gut vorbereitet und freue mich, dass ich von Anfang an durchstarten konnte“, so Korbane. „Viele Kunden schätzen meine persönliche Beratung und die professionelle Aufbereitung ihrer Immobilie – gerade in einer dynamischen Marktphase wie der jetzigen.“

Derzeit neu im Angebot ist ein gepflegtes Zweifamilienhaus aus dem Jahr 1995 mit einer großzügigen Wohn- und Nutzfläche von insgesamt rund 340 Quadratmeter. „Dieser lichtdurchflutete Winkelbungalow bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten – ob als Mehrgenerationenhaus, für zwei Familien oder zur Kombination von Wohnen und Vermieten oder auch Wohnen und Arbeiten“, erläutert Midia Korbane. Besonders attraktiv sei zudem die besondere Lage in der Wedemark, die eine exzellente Kombination aus ländlicher Idylle und urbaner Nähe verbindet. Großzügige Grundstücke, hochwertige Neubauten und stilvolle Fachwerkhäuser in gewachsenen Ortskernen machen die Region besonders attraktiv für anspruchsvolle Käufer. Die hervorragende Infrastruktur mit hochwertigen Restaurants, erstklassiger ärztlicher Versorgung und renommierten Schulen spricht insbesondere gut situierte Familien und Pendler an. „Hier lohnt es sich, schnell zu sein – solche Objekte und dann noch mit gehobener Ausstattung bleiben nicht lange verfügbar“, weiß die Immobilienexpertin aus Erfahrung. Die Nachfrage sei bereits in den ersten Tagen spürbar gestiegen.

Midia Korbane, die seit über 18 Jahren erfolgreich in der Immobilienbranche tätig ist, hat sich mit ihrem neuen Büro bewusst in Seelze angesiedelt – mitten in ihrem langjährigen Kerngebiet. Als Wahl-Seelzerin mit fundierter Marktkenntnis in Seelze sowie der Region Hannover bietet sie eine professionelle Vermittlung für Eigentümer, Käufer und Kapitalanleger. Ihr Angebot richtet sich an Privatkunden ebenso wie an institutionelle Auftraggeber – darunter Banken, Bauträger und Investoren.

Zum Unternehmensstart bietet Midia Korbane bis zum 30. Juni 2025 Sonderkonditionen in Höhe von nur 1,95 % Provision für die Vermittlung von Wohnimmobilien an. Dieses Angebot richtet sich an Eigentümer, die ihre Immobilie in den kommenden Wochen erfolgreich verkaufen möchten – mit kompetenter Beratung, professioneller Vermarktung und einem starken Netzwerk.

Das Portfolio von Midia Korbane Immobilien umfasst die Vermittlung von Wohnimmobilien, Grundstücken und Anlageobjekten ebenso wie die diskrete Vermarktung besonderer Immobilien. Neben klassischen Ein- und Zweifamilienhäusern gehören auch Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser und renditestarke Kapitalanlagen sowie Gewerbeobjekte zum Angebot. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch umfassende Serviceleistungen, darunter objektgerechte Marktwertanalysen, professionelle Exposés, individuelle Vermarktungsstrategien und eine enge persönliche Betreuung – vom Erstkontakt bis zur Schlüsselübergabe.

„Darüber hinaus biete ich kompetente Immobilien-Finanzierung. Gemeinsam mit meiner Kundenklientel finde ich die passende Lösung für den Immobilienkauf oder Umschuldung“, erklärt die Expertin. Ein Service, der für sich spricht: Midia Korbane beantwortet alle Anfragen innerhalb von 24 Stunden. Mit Erfahrung, regionaler Verwurzelung und einem klaren Blick für den Markt hat Seelze sowie die gesamte Region rund um Hannover mit MK Immobilien Midia Korbane eine neue Adresse, die erfolgreich durchgestartet ist.

Über MK Midia Korbane Immobilien GmbH

Die MK Midia Korbane Immobilien GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Seelze. Gründerin Midia Korbane verfügt über eine kaufmännische Ausbildung und 18 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche, darunter umfassende Expertise im Bauträgergeschäft. Mit über 420 erfolgreich vermittelten Immobilien steht das Unternehmen für kompetente, bankenfähige und marktgerechte Immobilienvermittlung. Der Fokus liegt auf fundierten Bewertungen, professioneller Aufbereitung von Verkaufsunterlagen und einer zielgerichteten Vermarktung – sowohl für Bestandsimmobilien als auch für Neubauprojekte. Als Wahl-Seelzerin bringt Midia Korbane ihre regionale Marktkenntnis gezielt ein und bietet Eigentümern, Käufern und Bauträgern eine seriöse und strategische Begleitung im gesamten Vermittlungsprozess. Ihr regionaler Schwerpunkt liegt in Hannovers Nordwesten und umfasst Seelze, Garbsen, Langenhagen, Wunstorf und Steinhude.



