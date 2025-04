„IT für Anfänger“ – das Buch für Quereinsteiger und Interessierte jetzt auf Amazon!

Künstliche Intelligenz, Cloud und weitere IT-Themen sind aus keinem Unternehmensalltag mehr wegzudenken. Dieses Buch ermöglicht per Storytelling + einfacher Sprache einen Einstieg in IT-Themen.

Jeder kann Informatik-Themen verstehen, auch du!

Du bist absolut in der Lage, Grundlagen der Informatik zu verstehen!

Man muss es dir nur endlich anschaulich und einfach erklären!

Genau das erwartet dich in unserem Buch!

Wir haben für dich führende Expertinnen und Experten der Informatik für dieses Buch zusammen getrommelt:

Sie vereinen im Buch ihr Fachwissen und eine spannende Erzählweise so miteinander, dass du ALLE Themen im Buch schnell erfassen und verstehen kannst!

Dieses Buch bringt dir

– Künstliche Intelligenz,

– Cybersecurity,

– Women in Tech/ Women in IT,

– Programmieren und

– weitere spannende IT-Themen

in einfacher und klarer Sprache näher!

Wie machen wir das, damit es KEIN „ödes, langweiliges Fachbuch“ wird?

Wir erzählen dir eine Geschichte!

Und zwar als eine Reise voller Spannung durch den Alltag der Familie Fuchs, die „überall über IT-Themen stolpert“!

Lass dich inspirieren und erweitere deinen Horizont mit diesem einzigartigen Werk, das Bildung und Unterhaltung auf meisterhafte Weise vereint.

Ob du nun ein absoluter Neuling bist oder deine bestehenden Kenntnisse erweitern möchtest:

dieses Buch bietet wertvolle Einblicke und praktische Tipps, die dir helfen, die digitale Welt besser zu verstehen.

Bestelle direkt HIER das Buch, wenn du dich auf unterhaltsame Weise weiterbilden und IT endlich verstehen möchtest!

Unsere Autorinnen und Autoren:

Wie sonst auch für IT-Projekte haben wir für dich führende Expertinnen und Experten der Informatik für dieses Buch zusammen getrommelt:

Unsere Autorinnen und Autoren sind unter anderem

– bekannte YouTuber (>420.000 Follower: The Morpheus),

– Partner-Beirätin der Deutschsprachigen SAP Anwendergruppe (DSAG),

– oft gebuchte Speaker und

– Dozenten für Informatik.

Besonderheiten:

Einfachheit: Das Buch erklärt komplexe Informatik-Themen in einfacher Sprache, die für Groß und Klein geeignet ist.

Storytelling: Durch die spannende Erzählweise der Erlebnisse der Familie Fuchs wird das Lernen zu einem Abenteuer.

Veröffentlichungsdetails:

Erscheinungstermin: 12.3. 2025

Herausgeber: kd Libro (Inhaber David Kaselow)

Platzierung auf Amazon (Stand 24.4., 16:45 Uhr):

eBook: Nr. 3 in Fachbücher für Wirtschaftsinformatik

Taschenbuch: Nr. 4in Ausbildung & Berufe der Wirtschaftsinformatik (Bücher)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

kd Libro c/o Kaselow

Herr David Kaselow

Altlußheimer Weg 11

68782 Brühl

Deutschland

fon ..: 017678022231

web ..: https://it-für-anfänger.de

email : presse@kd-libro.de

IT für Anfänger – das Buch!

Bestelle direkt das Buch, wenn du dich auf unterhaltsame Weise weiterbilden und IT endlich verstehen möchtest!

Das Buch ab sofort auf Amazon oder hier: www.it-für-anfänger.de

