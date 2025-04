Mit Gesundheit zum Erfolg: Universitätsklinikum Heidelberg erhält Auszeichnung als „Gesunder Arbeitgeber“

Medizinisches Zentrum in Heidelberg wird von EUPD Research für seine wegweisenden Gesundheitsinitiativen ausgezeichnet

Das Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) gehört gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg zu den führenden medizinischen Zentren in Deutschland. Rund 14.500 Mitarbeitende engagieren sich in exzellenter Patientenversorgung, Spitzenforschung sowie in der Lehre, Ausbildung und Förderung zukünftiger Fachkräfte. Für sein herausragendes Engagement im Betrieblichen Gesundheitsmanagement wurde das UKHD jetzt mit dem Qualitätssiegel „Gesunder Arbeitgeber“ ausgezeichnet.

Mit der regionalen Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ hebt das Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut EUPD Research Unternehmen hervor, die sich aktiv für das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden engagieren. Das Gütesiegel dient bestehenden sowie zukünftigen Fachkräften als klares Erkennungsmerkmal für einen gesundheitsfördernden und attraktiven Arbeitsplatz.

Das Universitätsklinikum Heidelberg setzt seit Jahren auf eine ganzheitliche und nachhaltige Strategie im Betrieblichen Gesundheitsmanagement, um das Wohl seiner Mitarbeitenden zu fördern. Die Auszeichnung als „Gesunder Arbeitgeber“ durch EUPD Research unterstreicht nun das Engagement des Klinikums, Gesundheit als festen Bestandteil der Unternehmenskultur zu verankern.

„Tag für Tag engagieren sich unsere Mitarbeitenden für die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten. Es ist uns wichtig, dass wir als Arbeitgeber etwas für Gesundheit, Aktivität und Motivation unserer Mitarbeitenden beitragen können“, sagt Katrin Erk, Kaufmännische Direktorin des UKHD. „Das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist dabei eine wichtige Säule: Ob Sportangebote, Workshops zum gesundheitsgerechten Führen und Teamentwicklung oder ein individuelles Eingliederungsmanagement nach einer längeren Erkrankung – das Angebot ist breit gefächert, modern und strategisch auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden ausgerichtet. Dies zeigt nun auch die Auszeichnung als „Gesunder Arbeitgeber“.

Katharina Konrath, Leitung der Stabsstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement, ergänzt: „Neben der Koordination und Verwaltung von über 100 Kursen zur Gesundheitsförderung pro Jahr, setzen wir zahlreiche Projekte speziell konzipiert auf die Bedürfnisse der Beschäftigten auf den Stationen und in den Abteilungen um. Dabei haben wir nicht nur die körperliche, sondern auch die psychische Gesundheit im Blick. Wir unterstützen, einen möglichst gesunden Alltag am Arbeitsplatz und ein gutes, soziales Miteinander zu leben. Das soziale Miteinander wird besonders geprägt durch ein angenehmes Betriebsklima und einen gesundheitsgerechten Führungsstil.“

„Das Universitätsklinikum Heidelberg hat in unserem Prüfungsprozess eindrucksvoll gezeigt, wie Gesundheitsmanagement strategisch und nachhaltig umgesetzt werden kann“, erklärt Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations bei EUPD Research. „Durch die enge Einbindung der Mitarbeitenden im BGM-Prozess wird Gesundheit nicht nur als Maßnahme, sondern als Grundpfeiler einer positiven, gesunden Unternehmenskultur verstanden. Damit übernimmt das Klinikum eine klare Vorreiterrolle, die wir mit der Auszeichnung als ,Gesunder Arbeitgeber‘ anerkennen.“

Weitere Informationen zur Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ finden Sie hier.

Über das Universitätsklinikum Heidelberg:

Das Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) ist eines der bedeutendsten medizinischen Zentren in Deutschland; die Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg zählt zu den international renommierten biomedizinischen Forschungseinrichtungen in Europa. Gemeinsames Ziel ist die Entwicklung innovativer Diagnostik und Therapien sowie ihre rasche Umsetzung für Patientinnen und Patienten. Klinikum und Fakultät beschäftigen rund 14.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und engagieren sich in Ausbildung und Qualifizierung. In mehr als 50 klinischen Fachabteilungen mit rund 2.500 Betten werden jährlich circa 86.000 Patientinnen und Patienten voll- und teilstationär und mehr als 1.100.000 Patientinnen und Patienten ambulant behandelt. Gemeinsam mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und der Deutschen Krebshilfe (DKH) hat das UKHD das erste Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg etabliert. Ziel ist die Versorgung auf höchstem Niveau als onkologisches Spitzenzentrum und der schnelle Transfer vielversprechender Ansätze aus der Krebsforschung in die Klinik. Zudem betreibt das UKHD gemeinsam mit dem DKFZ und der Universität Heidelberg das Hopp Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ), ein deutschlandweit einzigartiges Therapie- und Forschungszentrum für onkologische und hämatologische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Das Heidelberger Curriculum Medicinale (HeiCuMed) steht an der Spitze der medizinischen Ausbildungsgänge in Deutschland. Derzeit befinden sich an der Medizinischen Fakultät Heidelberg (MFHD) rund 4.000 angehende Ärztinnen und Ärzte in Studium und Promotion. www.klinikum.uni-heidelberg.de

Über EUPD Research:

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

