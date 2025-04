Kompakt, clever, kinderleicht: Kleiner Elektrorollstuhl für große Unabhängigkeit

Der „immer-mobil 90“ schafft mit seiner Kompaktheit maximale Teilhabe, Selbstständigkeit und Lebensqualität.

„Größer ist besser“ – mag für Autos und Sofas gelten, bei Elektro-Rollstühlen ist das oft ein Trugschluss. Denn ein Hilfsmittel ist immer ein Kompromiss: Je größer und schwerer es ist, desto mehr schränkt es die Mobilität ein – gerade in einer Welt, die alles andere als barrierefrei ist. Für Kinder ist das ein besonders entscheidender Punkt. Der „immer-mobil 90“ dreht dieses Prinzip um: Mit seiner Kompaktheit schafft er maximale Teilhabe, Selbstständigkeit und Lebensqualität.

Es ist 7:28 Uhr, Emil bekommt von seiner Mutter einen schnellen Kuss auf die Stirn, die Haustür fällt ins Schloss. Dann rollt Emil ganz allein die Einfahrt hinunter und setzt sich in den Familien-PKW um. Zwei Minuten später klappt sein Vater mit zwei Handgriffen den Rollstuhl zusammen, hebt ihn in den Kofferraum, und weiter geht’s zur Schule: kein Spezialfahrzeug, kein Stress. Und für Emil fühlt sich der Ablauf fast genauso an wie der seiner Geschwister.

Der „immer-mobil 90“ macht genau solche morgendlichen Routinen möglich – für Familien mit mobilitätseingeschränkten Kindern, aber auch für kleinwüchsige Menschen. Also für Nutzerinnen und Nutzer, die im Alltag vor allem eines brauchen: Lösungen, die sich optimal anpassen – und nicht andersherum. „Der „immer-mobil 90″ rundet unsere Produktpalette für eine Nutzergruppe ab, die es sonst schwer hat, ein geeignetes Hilfsmittel zu finden“, betont Bettina Haberl, Marketingleiterin von Help-24, die den Rollstuhl in Deutschland und Österreich vertreiben.

Ein Rollstuhl, der mitwächst

Konzipiert für Menschen mit geringer Körpergröße, ist der „immer-mobil 90“ besonders kompakt, leicht und flexibel anpassbar. Das Besondere: Rückenlehne, Armlehnen, Sitzbreite, Fußstütze, alles lässt sich individuell einstellen, sodass der Rollstuhl jederzeit problemlos an das Wachstum des Kindes angepasst werden kann. Dadurch ist eine stets perfekte Ergonomie gewährleistet, ohne dass das Kind sich ständig an ein neues Hilfsmittel gewöhnen muss. „Für unsere Tochter war das ein Gamechanger“, berichtet eine Mutter. „Zum ersten Mal konnte sie sich drinnen und draußen selbstständig und sicher bewegen.“

Der „immer-mobil 90“ wiegt je nach Ausstattung etwa 28,5 kg, lässt sich sekundenschnell zusammenfalten und passt in den Kofferraum der meisten herkömmlichen Autos. So können Kinder im ganz normalen Pkw mitgenommen werden – ohne Sonderumbauten oder Rampen. Das bedeutet: mehr Freiheit für die Familie und mehr Selbstbestimmung für das Kind.

Zugelassen, bewährt, beantragbar

Im Alltag und unterwegs punktet der Elektro-Rollstuhl mit einer Reichweite von bis zu 15 Kilometern mit einer Batterie beziehungsweise 30 Kilometern mit zwei Batterien. Das reicht locker für die Anforderungen der meisten Nutzerinnen und Nutzer aus. Wer mehr braucht, kann mit wenigen Handgriffen eine weitere Batterie anschließen. Die gefederten Vorderräder und die großen Hinterräder ermöglichen eine komfortable Fahrt auch auf unruhigem Untergrund und die Überwindung von Hindernissen bis zu einer Höhe von etwa sechs Zentimetern. Steigungen meistert der „immer-mobil 90“ mit seinen 250 Watt starken Motoren bis zu stattlichen 14 Grad oder 25 Prozent.

Sehr smart ist die Möglichkeit, den Rollstuhl per Bluetooth über eine App zu steuern. So können Kinder ihr Hilfsmittel zum Beispiel mit ihrem Smartphone zur Seite fahren, wenn sie sich zum Spielen auf den Boden oder zum Zocken aufs Sofa umgesetzt haben – ein beeindruckendes Gadget für kleine Technikfreaks. Bei Bedarf können aber auch die Eltern die Steuerung übernehmen. Apropos: Die Joysticksteuerung des Rollstuhls mit Sprachwiedergabe, LED-Beleuchtung und USB-Anschluss lässt sich wahlweise rechts, links oder für Assistenten hinten montieren. Der „immer-mobil 90“ verfügt über eine Hilfsmittelnummer, was die Kostenübernahme durch die Krankenkassen erleichtert. Das baugleiche Modell ist für Selbstzahler in Deutschland unter dem Namen FreedomChair A11 – Mini-Max erhältlich.

Weitere Informationen zum „immer-mobil 90“ finden Interessenten auf der Internetseite https://www.immer-mobil.de/immer-mobil-90. Dort sind auch Fachhändler in Deutschland und Österreich aufgeführt, die diesen innovativen Elektro-Rollstuhl vertreiben und bei denen Probefahrten möglich sind.

Technische Daten:

Gesamtlänge 99 cm

Gesamtbreite 56 cm

Gesamthöhe 89 cm

Gesamtgewicht ab 28,5 kg je nach Ausstattung

Sitztiefe 37 cm

Sitzbreite 38-43 cm

Sitzhöhe 47-52 cm

Maße gefaltet 39 x 56 x 75 cm

Max. Nutzergewicht/Nutzlast 90 kg

Lithium-Ionen Batterien 2 Batterien 24 V 10 Ah

Bürstenlose Elektro-Motoren 2 x 250 Watt

Höchstgeschwindigkeit 6 km/h

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.