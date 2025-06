Wie Travelhero „Arnie“ Menschen im Rollstuhl im Alltag und auf Reisen entlastet

„Arnie“ ist eine ebenso simple wie wirkungsvolle Anhängekupplung, die den Rollstuhl mit dem Gepäckstück verbindet und so den Transport von Koffern und Trolleys erleichtert.

Reisen wie ein Rollstuhltennis-Ass

Schön, dass man Koffer heute nicht mehr schleppen muss, weil sie Rollen haben. Blöd nur, wenn man keine Hand frei hat, um den Koffer zu ziehen. Gerade jetzt, in der beginnenden Urlaubssaison, ist das für viele Rollstuhlfahrer*innen ein frustrierender Mobilitätskiller. Die gute Nachricht: Es geht auch anders. Mit „Arnie“ – einer ebenso simplen wie wirkungsvollen Anhängekupplung, die den Rollstuhl mit dem Gepäckstück verbindet. Tina Pesendorfer, österreichische Nummer 1 im Rollstuhltennis, nutzt Arnie schon seit einiger Zeit für mehr Selbstständigkeit und entspanntere Reisen.

Arnie ist wie ein echter Filmheld: kompromisslos, zupackend und immer zur Stelle, wenn es darauf ankommt. Die Kupplung verbindet Rollstuhl und Gepäckstück – zum Beispiel einen Rollkoffer oder Einkaufstrolley – mit wenigen Handgriffen und ganz ohne Werkzeug. Gefertigt aus leichtem, robustem Aluminium, wiegt Arnie nur rund 300 Gramm und hält Lasten bis zu 25 kg. Der kompakte Begleiter ist damit nicht nur auf Reisen praktisch, sondern auch beim Einkaufen, für den Weg zum Picknick oder beim Transport kleiner Lasten im Alltag. Arnie passt sowohl an manuelle als auch an elektrische Rollstühle. Wegen seines praktischen Designs wurde Arnie mit dem „Universal Design Award“ ausgezeichnet.

Flexibel einsetzbar – nicht nur auf Reisen

Wie gut Arnie in der Praxis funktioniert, weiß Tina Pesendorfer, Österreichs Nummer 1 im Rollstuhltennis. Ob zum Turnier in der Türkei oder anderswohin: Zum Auto, zum Check-In, ins Hotelzimmer oder zum Tennisplatz – immer muss die große, bis zu 25 kg schwere Tennistasche mitsamt Sportrolli mit. Das erforderte Kraft, Geschick und manchmal sogar einen Helfer. „Dank des Arnie kann ich die Tasche hinten an meinem Rollstuhl anbringen, und merke das Gewicht noch nicht mal“, berichtet sie im neuen Reel des Informationsmagazins MOBITIPP (https://shorturl.at/oodZG). Für Tina steht fest: Arnie darf auf keiner ihrer Reisen mehr fehlen. Die pfiffige Anhängekupplung zeigt, dass es manchmal die kleinen Lösungen sind, die Menschen mit Behinderung zu mehr Unabhängigkeit und Teilhabe verhelfen.

Dank seiner 3×360-Grad-Technologie lässt sich Arnie besonders flexibel einsetzen. Die variablen Greifzangen ermöglichen es, ihn an Schlaufen, Griffen oder Rohren unterschiedlichster Ausrichtung und Durchmesser zu befestigen. Erhältlich ist der kleine, starke Helfer in den Farben Rot, Schwarz und Silber. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 70 Euro (inkl. MwSt.).

Weitere Informationen, Anwendungsvideos und eine Liste der Bezugsquellen gibt es unter: www.arnie-travelhero.com.

Die HELP-24 GmbH ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf den Import und Vertrieb innovativer Hilfsmittel und Medizinprodukte im deutschsprachigen Raum spezialisiert hat. Als Generalimporteur bietet HELP-24 ein breites Sortiment an innovativen Produkten, die den Alltag von Menschen mit körperlichen Einschränkungen erleichtern und ihre Lebensqualität verbessern.

Das Sortiment umfasst unter anderem die faltbaren Elektro-Rollstühle von FreedomChair, der sich durch sein geringes Gewicht und seine einfache Handhabung auszeichnet. Mit verschiedenen Modellen bietet HELP-24 maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse. Die Elektrorollstühle der Marke immer-mobil sind mit einer deutschen Hilfsmittelnummer gelistet, was eine Kostenübernahme durch Krankenkassen erleichtert.

Zusätzlich vertreibt HELP-24 den Arnie Travelhero, eine praktische Anhängekupplung für Rollstuhlfahrer, die das Mitführen von Gepäck oder Einkäufen nicht nur erleichtert, sondern oft erst möglich macht. Die Airbag-Weste FALL SAFE erkennt dank intelligenter Sensorik Stürze in Sekundenschnelle und beugt so Verletzungen vor. Der Cynteract Reha-Handschuh ermöglicht durch Gamification einen spielerischen Therapieerfolg.

