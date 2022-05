Grillen hat immer Saison – doch jetzt im Sommer ganz besonders! Grillkota Spezialist ISIDOR präsentiert die besten Grillideen 2022.

Wer das Glück hat, eine Grillkota von ISIDOR im Garten zu haben, für den sind Jahreszeit und Wetter zweitrangig. In dem gut geschützten Grillhaus aus Finnland lässt es sich bei Wind und Wetter genauso gut feiern wie bei Sonne und sommerlichen Temperaturen. Passend zur gerade eben startenden Grillsaison hat ISIDOR nun die besten Grilltipps des Jahres gesammelt – nicht nur zum Einsatz in den ISIDOR Grillkotas geeignet!

o Beilagen einmal anders: Wie wäre es mit gefüllten Pilzen? Dazu werden Pilze mit großen Köpfen, wie zum Beispiel Champignons, in Knoblauchöl mariniert. Die Stiele werden feingehackt und mit Zwiebel kurz angeröstet, dann in die Pilzköpfe gefüllt und auf den Grill gelegt.

o Minispießchen: Für jedes Spießchen einen Würfel Käse mit etwas Speck umwickeln, auf ein Schaschlikspießchen aufspießen und kurz auf den Grill legen. Die leckeren Häppchen funktionieren auch vegetarisch. Dazu einfach den Käse mit einer feinen Scheibe Zucchini ummanteln.

o Gegrillter Spargel: Frischen grünen Spargel waschen, in Kräuteröl marinieren und auf den Grill legen – der Geschmack ist einfach umwerfend. Für das Kräuteröl empfehlen sich frische mediterrane Kräuter wie Rosmarin oder Oregano.

Läuft Ihnen auch bereits das Wasser im Mund zusammen? Auf der Website von ISIDOR gibt es nicht nur die besten Grilltipps, sondern man kann hier auch gleich seine Grillkota bestellen. Einfach vorbei schauen unter grillkota.isidor.de.

