Die ISIDOR Fasssaunen mit den blumigen Namen Maira, Maike und Maja sind nicht nur sehr beliebt, sondern jetzt auch zum Spezialpreis zu haben.

Gartensauna Spezialist ISIDOR liefert die Sommerüberraschung 2022: Die Fasssauna Modelle Maira, Maike und Maja sind jetzt im Angebot und je nach Modell um bis zu 500 Euro günstiger zu bekommen. Warum also nicht sofort loslegen und die Saunasaison zeitnah starten?

Bevor man jedoch die Entscheidung für eine Fasssauna trifft, darf geklärt werden, was denn die Vorteile der Fasssauna im Vergleich zur herkömmlichen Gartensauna sind. ISIDOR hat hierzu ein eigenes Sauna Magazin entwickelt und liefert dort alle Informationen:

o Die Fasssauna: Das Schmuckstück für jeden Garten. Eine Fasssauna fällt durch ihre besondere Form nicht nur auf, sondern ist einfach extra gemütlich. Zwei gute Gründe, sich dafür zu entscheiden!

o Platzwunder: Aufgrund ihrer Form benötigt die Fasssauna weniger Platz als ein herkömmliches Saunahäuschen. Für den Aufbau genügt ein betoniertes Streifenfundament als Basis – wenn das nicht praktisch ist!

o Kürzere Anheizzeit. Aufgrund der Form zirkuliert die Luft in einem Saunafass ideal, was die Anheizzeit verringert und somit auch Energiesparen hilft.

o Ideale Wärmezirkulation. Was der Anheizzeit zugute kommt, gilt auch für den Aufenthalt in der Sauna – die runde Form sorgt für eine ideale Luftzirkulation und die Wärme verteilt sich perfekt. Die Wölbung des Fasses sorgt dafür, dass die Luft ungehindert rotiert und für gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt.

Im ISIDOR Magazin gibt es noch jede Menge weiterer Informationen zur Fasssauna und auch zu den beliebten Gartensauna Modellen aus Brandenburg:

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

