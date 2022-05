Spielturm Hersteller ISIDOR überraschte zu Saisonbeginn 2022 mit zwei Modellen der ganz besonderen Art: Dem Auto Spielturm „Bruno Brumm“ und dem Schiff Spielturm „Nicki Nautic“.

Spielturm Hersteller ISIDOR versüßt den Sommer: Die beiden Spieltürme „Bruno Brumm“ und „Nicki Nautic“ bieten Spielvergnügen pur für die Kleinsten und ihre große Geschwister. Bei beiden Modellen ist ein großer Sandkasten integriert, der das kreative Spiel verschiedenster Altersgruppen unterstützt. Während die etwas Größeren schon alleine die Plattform des Auto Spielturms oder Schiff Spielturms erklimmen und nach unten rutschen, können die jüngeren Geschwister in Ruhe Sandkuchen backen oder Wasserspiele im Sand starten.

Für die Eltern gibt es von ISIDOR eine ganz besondere Überraschung: Sowohl der „Bruno Brumm“ als auch der „Nicki Nautic“ sind im Moment zum Spezialpreis zu haben und um bis zu 400 Euro vergünstigt. Der Grund dafür? Bei ISIDOR möchte man allen tüchtigen Schulanfängern und auch deren Geschwister einen richtig tollen Spielsommer am Kletterturm ermöglichen!

Auch die Finanzierungsmöglichkeiten für das Spielgerät können sich sehen lassen – bereits ab 34 Euro monatlich kann zum Beispiel der „Bruno Brumm“ bereits erstanden werden! Wenn das nicht ein Angebot ist! Für alle Familien, die bereits einen Spielturm im Garten haben, lohnt sich ein Besuch im ISIDOR Zubehör Shop – viele neue Zubehör Möglichkeiten warten. Vom gelben Spieltelefon oder Fernrohr bis hin zur Nestschaukel: Mit dem ISIDOR Zubehör wird der Kinderspielturm jedes Jahr auf Neue spannend.

Mehr zu den neuen Produkten und auch zum Zubehör gibt es auf der Website von ISIDOR unter https://spielturm.isidor.de.

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

