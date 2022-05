Waltershausen- Mai 2022. Die HV Stoll GmbH ist der zertifizierte Fachbetrieb für alle Aufträge und Kundenwünsche rund um Beschichtungen und Speziallacke.

Das Angebotsspektrum der HV Stoll GmbH ist nahezu unbegrenzt, wenn es um Beschichtungen und Oberflächenveredelungen geht. Die Firma arbeitet mit Wasserlacken und Nanolack-Komponenten genauso wie mit Mehrschichtlacksystemen und sogar Klavierlacken. Trommellackierung und Oberflächenveredelung gehören zu den ausgewiesenen Spezialgebieten mit hoher Expertise. Dabei richtet sich die Firma ganz nach den Kundewünschen und ist immer bestrebt, diese bestmöglich umzusetzen. Wenn es darum geht, metallische Farbtonvariationen nachzustellen und auf den jeweiligen Werkstoffen aufzubringen und die Oberflächenveredelung in allen möglichen Varianten zu erreichen, ist die Firma der richtige Ansprechpartner. Dabei ist es auch unbedeutend, ob es sich um einen Großauftrag oder eine kleine Auftragsarbeit handelt.

Jeder Kundenwunsch wird mit höchster Perfektion und Qualität wunschgemäß umgesetzt. Auch Speziallösungen sind möglich. Die Firma hat sich auch darauf spezialisiert, selbst komplexe Oberflächenstrukturen mit einer Massenkleinteilbeschichtung optimal zu veredeln. Dieses Verfahren wird mithilfe einer Trommellackierung zur Oberflächenveredelung durchgeführt. Industrielackierungen werden durch die Firma ebenso zuverlässig und zur Zufriedenheit der Kunden ausgeführt wie die Oberflächenveredelung durch Trommellackierung zu dekorativen Einsatzzwecken. Das zeigt sich auch darin, dass sogar Klavierlacke selbstverständlich zum Leistungsspektrum des Spezialanbieters gehören.

Alle Informationen zum umfassenden Leistungsspektrum der seit 1972 bestehenden Fachfirma können Interessenten auf der Webseite der HV Stoll GmbH unter hv-stoll.de.

