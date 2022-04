Bei Spielturm Hersteller ISIDOR landen täglich vielerlei Anfragen zu den Produkten im Kundenservice. Häufig gefragt wird, ob die ISIDOR Klettertürme auch in der KiTa eingesetzt werden können.

Beim Spielturm und Spielhaus Spezialisten ISIDOR kann auf die Frage eine klare Antwort geben: „Spielgeräte, die auf Spielplätzen eingesetzt werden, und zwar egal, ob dies öffentliche Spielplätze sind oder Spielplätze einer Schule oder eines Kindergartens, müssen der europaweit geltenden Normenreihe DIN EN 1176 entsprechen. Diese regelt die technischen Anforderungen an Spielplatzgeräte sowie deren Prüfung, Inspektion und Wartung. All diese Dinge benötigt man für ein Spielgerät im eigenen Garten nicht. Unsere Spielgeräte werden für den Einsatz auf privaten Grundstücken gebaut.“

Spielplatzgeräte für den eigenen Garten, egal ob sie nun bei ISIDOR oder einem anderen Anbieter bestellt werden oder aus dem Baumarkt stammen, entsprechen oben genannten DIN Normen nicht und müssen es auch nicht. Spieltürme und anderen Klettergeräte für Spielplätze werden wesentlich höheren Belastungen ausgesetzt und sind zu einem großen Teil der Zeit auch unbeaufsichtigt, für viele Geräte werden also auch bestimmte Sicherungen gegen Vandalismus eingesetzt.

Auf der Website von ISIDOR gibt es viele weitere Magazinbeiträge zu Fragen dieser Art, angefangen von notwendigen Genehmigungen zur Errichtung eines Spielturmes bis hin zum Aufbau, Streichen oder auch Aufbauservice. Wer nämlich nicht sicher ist, ob die eigenen handwerklichen Fähigkeiten ausreichen, kann den Aufbauservice direkt bei ISIDOR buchen und somit sichergehen, dass das Spielgerät von kundigen Profis aufgebaut wird. IDIDOR – Service pur. Einfach reinschauen unter spielturm.isidor.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

Pressekontakt:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.