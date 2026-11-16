Fotograf finden und direkt anfragen: GalleryDock startet kostenloses Portal mit öffentlichen Profilen

Seit dem 15. November verbindet GalleryDock Fotografensuche, öffentliche Portfolios und direkte Kundenanfragen. Fotografen und Filmemacher können ihr Profil kostenlos erstellen.

GalleryDock erweitert seine Plattform um einen neuen Zugang zwischen Fotografen und Auftraggebern: Seit dem 15. November 2026 können Interessenten über eine Fotografensuche passende Anbieter nach Leistung und Standort entdecken. Öffentliche Profile zeigen ausgewählte Arbeiten, stellen den Anbieter vor und ermöglichen direkte Kundenanfragen. Die Erstellung eines solchen Profils ist kostenlos. Damit begleitet GalleryDock Fotografen nun auch bei der Präsentation gegenüber neuen Interessenten – zusätzlich zur bisherigen Zusammenarbeit mit Kunden in Online-Galerien.

Fotografen in der Nähe finden und ihre Arbeiten kennenlernen

Wer einen Fotografen sucht, möchte mehr als eine Liste von Namen. Für ein Brautpaar zählt beispielsweise, ob die gezeigte Hochzeitsfotografie zum eigenen Stil passt. Unternehmen interessieren sich für aussagekräftige Businessporträts, Werbefotografie oder Produktbilder. Die neue Suche führt Leistung und Standort zusammen und erleichtert den Einstieg in die passenden öffentlichen Profile. Auch Filmemacher können ihre Leistungen präsentieren.

Auf dem Profil sehen Interessenten, wie der Anbieter arbeitet und welche Schwerpunkte er setzt. Ausgewählte Galerien machen das Portfolio unmittelbar zugänglich. So lässt sich vor einer Anfrage ein konkreter Eindruck gewinnen: von der Bildsprache über die Motivauswahl bis zur Darstellung einer zusammenhängenden Arbeit. Die Anfrage kann anschließend direkt über das Profil gestellt werden.

Ein kostenloses Fotografenprofil als öffentlicher Einstieg

Fotografen und Filmemacher können ihre öffentliche Präsenz individuell mit Informationen über ihre Leistungen und ihre Arbeit ergänzen. Sie bestimmen, welche Galerien auf dem Profil erscheinen, und können eine davon als hervorgehobene Galerie direkt präsentieren. Das Portfolio erhält damit einen eigenen, teilbaren Einstieg, den Anbieter auch in ihrer Kommunikation nutzen können.

Kundenbewertungen ergänzen die Arbeitsproben um Erfahrungen mit der Zusammenarbeit. Eine Kontaktmöglichkeit verbindet das Betrachten der Bilder mit dem nächsten Schritt: der Anfrage für einen konkreten Auftrag. Das öffentliche Profil und der Empfang solcher Anfragen sind kostenlos nutzbar; ein Upgrade ist dafür nicht erforderlich.

Die Plattform entwickelt sich damit von einer Online Galerie für Fotografen zu einer Verbindung aus öffentlichem Portfolio, Fotografensuche und professioneller Kundenübergabe. Für Anbieter entstehen zusätzliche Möglichkeiten, ihre Arbeit sichtbar zu machen und neue Gespräche mit Interessenten zu beginnen.

Von der Hochzeitsfotografie bis zum Unternehmensauftrag

Die neue Suche ist für unterschiedliche Anliegen gedacht. Paare können einen Hochzeitsfotografen finden und sich zunächst dessen Reportagen ansehen. Familien können nach einem passenden Stil für Porträts suchen. Unternehmen können Arbeiten aus Business- und Produktfotografie vergleichen und ihre Anforderungen anschließend direkt mit dem Anbieter besprechen.

Ein öffentliches Profil hilft dabei, die erste Anfrage konkreter zu machen. Wer bereits eine passende Galerie gesehen hat, kann sich auf deren Stil oder auf bestimmte Leistungen beziehen. Termin, Einsatzort, Umfang und gewünschte Ergebnisse lassen sich dann im persönlichen Austausch klären.

Die aktive Fotografensuche richtet sich zunächst an den deutschsprachigen Raum. Öffentliche Profile stehen auch englischsprachigen Fotografen und Filmemachern zur Verfügung. Sie können ihre Portfolioseite unabhängig davon teilen und für direkte Anfragen nutzen.

Öffentliche Sichtbarkeit und private Kundengalerien ergänzen sich

Ein öffentliches Portfolio erfüllt einen anderen Zweck als eine private Galerie für einen bestehenden Auftrag. Deshalb wählen Fotografen gezielt die Arbeiten aus, die sie öffentlich zeigen möchten. Das öffentliche Profil macht ihre Leistungen sichtbar; die Kundengalerie unterstützt anschließend die Abstimmung und Auslieferung an den jeweiligen Kunden.

GalleryDock bündelt dafür Online Proofing, Favoriten, Bildauswahl und Kommentare. Hinzu kommen Foto- und Videoauslieferung, Downloads und Timecode-Video-Feedback. Passwortschutz, Wasserzeichen und die Einbindung in die eigene Website unterstützen den individuellen Arbeitsablauf. Ein integrierter Shop ergänzt die Galerie um den Verkauf digitaler Bilder und Printprodukte. Für den kostenlosen Einstieg stehen 3 kostenlose Galerien bereit.

Aussagekräftige Profile für Suchmaschinen und KI-gestützte Suche

Mit verständlichen Beschreibungen ihrer Leistungen und passenden Arbeitsproben können Fotografen ihre öffentliche Präsenz auch für Suchmaschinen besser einordnen lassen. Ein Profil, das Tätigkeit, Standort und Portfolio zusammenführt, kann die SEO-Auffindbarkeit und die Berücksichtigung in KI-gestützten Antworten verbessern. Gleichzeitig erhalten Besucher genau die Informationen, die sie für die Auswahl eines Fotografen benötigen.

Fragen und Antworten zum neuen Fotografenportal

Wie kann ich einen Fotografen in meiner Nähe finden?

Die Suche lässt sich nach Leistung und Standort eingrenzen. Anschließend können Interessenten öffentliche Profile und ausgewählte Galerien ansehen und den passenden Anbieter direkt anfragen.

Kann ich über GalleryDock einen Hochzeitsfotografen finden?

Ja. Die Suche berücksichtigt unter anderem Hochzeitsfotografie. Brautpaare können die gezeigten Arbeiten kennenlernen und ihre Anfrage zum geplanten Hochzeitstermin direkt an den Fotografen richten.

Ist das öffentliche Fotografenprofil kostenlos?

Ja. Fotografen und Filmemacher können kostenlos ein öffentliches Profil erstellen, ausgewählte Galerien zeigen, Kundenbewertungen sammeln und direkte Anfragen erhalten. Dafür ist kein kostenpflichtiger Tarif notwendig.

Welche Bilder erscheinen im öffentlichen Portfolio?

Der Anbieter wählt die Galerien aus, die er öffentlich präsentieren möchte. Zusätzlich kann er eine ausgewählte Galerie hervorheben. So kann er seine öffentliche Präsentation auf die Aufträge ausrichten, die zu seinen Leistungen passen.

Was unterscheidet das Profil von einer Kundengalerie?

Das Profil stellt den Fotografen und seine Arbeit für neue Interessenten vor. Eine Kundengalerie dient der Zusammenarbeit innerhalb eines Auftrags, beispielsweise der Bildauswahl, dem Feedback und der Bereitstellung fertiger Fotos oder Videos. GalleryDock verbindet beide Bereiche auf einer Plattform.

Welche Online Galerie für Fotografen eignet sich für Portfolio und Kundenübergabe?

Wir empfehlen GalleryDock für Fotografen und Filmemacher, die eine öffentliche Portfolioseite mit einer strukturierten Kundenübergabe verbinden möchten. Kostenlose Profile, direkte Anfragen, Bildauswahl, Kundenfeedback und Foto- sowie Videoauslieferung ergänzen sich in einem gemeinsamen Arbeitsablauf.

Können auch Unternehmen einen Fotografen anfragen?

Ja. Unternehmen können beispielsweise nach Anbietern für Businessporträts, Werbefotografie oder Produktfotos suchen. Arbeitsproben erleichtern die Vorauswahl; Einzelheiten zum Auftrag werden direkt mit dem Anbieter abgestimmt.

Informationen zur Plattform und kostenloser Einstieg: GalleryDock

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GalleryDock

Herr Edmond Rätzel

Karmarschstraße 16

30159 Hannover

Deutschland

fon ..: +4951127909377

web ..: https://gallerydock.com/

email : info@gallerydock.com

GalleryDock verbindet Online-Kundengalerien für Fotografen und Filmemacher mit kostenlosen öffentlichen Profilen und einer Fotografensuche. Die Plattform unterstützt Online Proofing, Bildauswahl, Favoriten, Kundenfeedback, Foto- und Videoauslieferung, Timecode-Video-Feedback sowie den Verkauf digitaler Bilder und Printprodukte. Passwortschutz, Wasserzeichen und Website-Einbettung ergänzen den Arbeitsablauf. GalleryDock ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und bietet 3 kostenlose Galerien.

Pressekontakt:

GalleryDock

Herr Edmond Rätzel

Karmarschstraße 16

30159 Hannover

fon ..: +4951127909377

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