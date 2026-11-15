Georg Röder Immobilien – Ihr Immobilienmakler in Landshut

Immobilienmakler in Landshut mit genauer Kenntnis jedes Stadtteils: Georg Röder Immobilien begleitet Verkauf, Vermietung und Bewertung persönlich und fundiert.

Landshut verbindet als niederbayerische Bezirkshauptstadt historische Altstadt, gewachsene Wohnviertel und eine gute Anbindung an den Großraum München. Diese Mischung macht den örtlichen Immobilienmarkt anspruchsvoll: Eine Altbauwohnung an der Isar folgt anderen Preislogiken als ein Einfamilienhaus am Stadtrand oder eine Gewerbefläche im Industriegebiet. Georg Röder Immobilien hat sein Büro mitten in der Landshuter Altstadt und kennt diese Unterschiede aus langjähriger Erfahrung. Das Unternehmen begleitet Eigentümer, Käufer und Mieter mit fundierter Beratung durch jeden Schritt und stützt sich dabei auf ein über Jahre gewachsenes Netzwerk vor Ort.

Immobilienmakler Landshut



Als Immobilienmakler in Landshut deckt Georg Röder Immobilien das gesamte Spektrum rund um Wohn- und Gewerbeimmobilien ab. Dazu gehören der Kauf und Verkauf von Wohnimmobilien, die Vermietung von Wohnraum sowie der Kauf und Verkauf von Gewerbeimmobilien. Eigentümer profitieren von einer Begleitung, die bei der ersten Einschätzung beginnt und erst mit der erfolgreichen Übergabe endet. Wer einen Makler in Landshut sucht, legt meist Wert auf zwei Dinge: Erreichbarkeit und Ortskenntnis. Beides bietet das Büro in der Altstadt 357, das montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet ist. Als Mitglied im Immobilienverband Deutschland (IVD) ist das Unternehmen zudem in die wichtigste Interessenvertretung der Branche eingebunden. Auf dem Bewertungsportal JACASA kommt Georg Röder Immobilien auf 4,8 Sterne bei 73 Bewertungen – ein Hinweis darauf, dass Kunden die Arbeit des Büros schätzen.

Immobilien Landshut

Der Markt für Immobilien in Landshut ist so vielfältig wie die Stadt selbst. In der Altstadt mit ihrer berühmten Prachtstraße und den Bürgerhäusern sind Wohnungen selten und entsprechend begehrt. Nikola, der bevölkerungsreichste Stadtteil, bietet eine lebendige Mischung aus Wohnungen und Reihenhäusern in Zentrumsnähe. Im Westen der Stadt und in Wolfgang finden Familien ruhige Wohngebiete mit guter Infrastruktur, während Peter und Paul durch seine Lage zwischen Innenstadt und Grünflächen überzeugt. Das Industriegebiet ist vor allem für Gewerbeimmobilien und Investoren interessant. Schönbrunn und Frauenberg punkten mit naturnahem Wohnen am Stadtrand, Berg liegt erhöht über der Stadt mit Blick auf Burg Trausnitz. Achdorf im Süden verbindet dörflichen Charakter mit kurzen Wegen ins Zentrum, und die Münchnerau bietet großzügigere Grundstücke im Grünen.

„“Jeder Stadtteil in Landshut hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Käuferschaft. Wer das kennt, findet für jede Immobilie den passenden Preis und die passenden Interessenten.““

Georg Röder, Geschäftsführer der Georg Röder Immobilien

Immobilienmakler in Landshut für die Bewertung

Jeder erfolgreiche Verkauf beginnt mit einer realistischen Einschätzung. Eine Immobilienbewertung in Landshut berücksichtigt die Lage im jeweiligen Stadtteil, Bauweise, Zustand und Ausstattung ebenso wie die aktuelle Nachfrage. Georg Röder Immobilien führt eine sorgfältige Wertermittlung durch, die Eigentümern eine belastbare Grundlage für ihre Entscheidungen gibt. Als Immobilienmakler in Landshut mit genauem Wissen über den regionalen Markt kann das Team vergleichbare Objekte einordnen und Preisentwicklungen nachvollziehbar erklären.

Immobilie verkaufen Landshut

Wer eine Immobilie in Landshut verkaufen möchte, muss viele Aufgaben bewältigen: Unterlagen beschaffen, ein aussagekräftiges Exposé erstellen, Interessenten prüfen, Besichtigungen durchführen und Verhandlungen führen. Georg Röder Immobilien übernimmt diese Schritte und sorgt dafür, dass der Verkauf strukturiert und sicher abläuft. Auf Wunsch ist auch ein diskreter Verkauf möglich, bei dem die Immobilie nicht öffentlich inseriert, sondern gezielt ausgewählten Interessenten angeboten wird. Das schützt die Privatsphäre der Eigentümer, etwa bei persönlichen Veränderungen oder hochwertigen Objekten. Käufer wiederum profitieren davon, dass das Büro den Landshuter Markt kennt und passende Angebote frühzeitig vermitteln kann.

„“Ein Immobilienverkauf ist für die meisten Menschen eine Entscheidung, die sie nur wenige Male im Leben treffen. Deshalb nehmen wir uns Zeit für jede Frage und begleiten unsere Kunden bis zum Schluss.““ Georg Röder, Geschäftsführer der Georg Röder Immobilien

Georg Röder Immobilien als Partner in Landshut

Neben dem Verkauf ist die Vermietung ein wichtiger Bereich. Vermieter erhalten Unterstützung bei der Auswahl zuverlässiger Mieter und bei der professionellen Abwicklung, damit Leerstand und Ärger gar nicht erst entstehen. Für Unternehmen und Investoren begleitet das Team den Kauf und Verkauf von Gewerbeimmobilien – von Büroflächen in der Innenstadt bis zu Objekten im Gewerbegebiet. Das gewachsene Netzwerk vor Ort hilft dabei, Angebot und Nachfrage schnell zusammenzubringen. Aktuelle Angebote und Neuigkeiten teilt das Unternehmen zudem auf Facebook.

Fazit

Georg Röder Immobilien verbindet langjährige Erfahrung mit genauer Kenntnis des Landshuter Marktes. Als Immobilienmakler in Landshut begleitet das Team Verkauf, Vermietung und Bewertung von Wohn- und Gewerbeimmobilien persönlich und verlässlich. Wer eine Immobilie in Landshut verkaufen oder bewerten lassen möchte, findet im Büro in der Altstadt einen erfahrenen Ansprechpartner. Ob in der Altstadt, in Nikola, West, Wolfgang, im Industriegebiet, in Peter und Paul, Schönbrunn, Frauenberg, Berg, Achdorf oder der Münchnerau – Georg Röder Immobilien ist in ganz Landshut für Sie da.

Georg Röder Immobilien – Immobilienmakler Landshut

Altstadt 357

84028 Landshut

Tel: 0871 9453332

Mail: info@immo-roeder.de

Web: https://immo-roeder.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Georg Röder – Immobilienmakler Landshut

Herr Georg Röder

Altstadt 357

84028 Landshut

Deutschland

fon ..: 08719453332

web ..: https://immo-roeder.de/

email : info@immo-roeder.de

Georg Röder Immobilien ist ein Immobilienmakler mit Sitz in der Landshuter Altstadt und Mitglied im Immobilienverband Deutschland (IVD). Das Unternehmen begleitet den Kauf und Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien, die Vermietung sowie Immobilienbewertungen in allen Landshuter Stadtteilen – mit langjähriger Erfahrung und einem gewachsenen Netzwerk vor Ort.

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Pressekontakt:

Georg Röder – Immobilienmakler Landshut

Herr Georg Röder

Altstadt 357

84028 Landshut

fon ..: 08719453332

web ..: https://immo-roeder.de/

email : info@immo-roeder.de

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