Was gibt es Schöneres, als nach dem Saunagang so richtig zu entspannen? Kaum etwas! Wer das Beste aus dieser Entspannungszeit machen will, setzt auf eine Saunaliege von First Class Holz und Hamminger!

Saunieren boomt und die Anzahl der Heimsaunen in Deutschland steigt stetig. Damit das Saunieren so richtig wohltuend ist, darf man gut darauf achten, zwischen den Saunagängen und auch nach dem abschließenden Saunagang gut zu entspannen. Das richtige Maß ist hier, was zählt!

Am effektivsten ist ein Saunabesuch, wenn man nach dem Saunagang an die frische Luft geht, sich leicht bewegt, abkühlt und danach eine kalte Dusche nimmt. Diese kalte Dusche sollte nicht direkt nach dem Aufguss erfolgen! Man sollte dem Körper die langsame Abkühlung an der frischen Luft unbedingt gönnen. Bevor man zum nächsten Aufguss geht, sollte man sich ausruhen und dem Körper die Möglichkeit zur Entspannung geben. Am besten klappt dies, wenn nicht nur der Raum auf diese Entspannung abgestimmt ist, sondern auch die Saunaliege.

Extra konstruierte Relaxliegen und Saunaliegen sorgen aufgrund ihrer Bauweise für Wohlbefinden, wirken Blockaden entgegen und stellen inneres Gleichgewicht wieder her. Bei Hamminger hat man sich genau diesen Anliegen verschrieben. Die in Österreich konstruierten und gebauten Relaxliegen aus Holz stützen den Körper optimal und sorgen so für mehr Schwung, wirken müden Beinen entgegen und bringen frischen Wind ins Leben.

Übrigens: Mit dem Entspannen nach der Sauna ist es nicht getan! Besonders wichtig ist, dem Körper viel Flüssigkeit zu gönnen. Und mehr zu den Relax- und Saunaliegen gibt es hier: www.hamminger.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Class Holz GmbH

Herr Florian Hamminger

Kirchengasse 27

4923 Lohnsburg

Österreich

fon ..: +43 7754 4141-0

web ..: http://www.first-class-holz.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

„Hohe Funktionalität mit tollem Design“, so lautet der Leitsatz von „First Class Holz“. DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

Pressekontakt:

First Class Holz GmbH

Herr Florian Hamminger

Kirchengasse 27

4923 Lohnsburg

fon ..: +43 7754 4141-0

web ..: http://www.first-class-holz.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.