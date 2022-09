Nach einem heißen und trockenen Sommer gibt es vielerorten nun die ersten Wintereinbrüche. Die Menschen vermissen die Wärme – Saunieren hilft!

Wenn der Winter so rasch einbricht wie in diesem Jahr, ist die Umstellung auf das kalte Wetter oftmals schwierig. Neben Erkältungen und dauerndem Frösteln stellen sich durchaus auch Verstimmungen ein. Der Wunsch nach Wärme ist bei vielen Menschen groß und die Sauna wird wieder attraktiv. Wer das Glück einer eigenen Sauna hat, kann sich nun ganz gemütlich auf die bevorstehenden Monate einstellen und die eigene Wellnessoase so richtig gemütlich gestalten.

Ob es nun neue Saunaliegen sind oder neues Saunazubehör, eine Infrarotausstattung oder eine Musikanlage für die Sauna: Experten raten, jetzt noch zu investieren, bevor die Rohstoffpreise weiter steigen. Im First Class Holz Saunaliegen Online Shop jedenfalls bietet man genau zur kalten Jahreszeit nun wieder Qualitätsware zum Bestpreis. Der Experte für Saunaliegen und Relaxliegen lässt regional produzieren und kommt somit kaum in den Rohstoff Engpass.

„Saunaliegen und Relaxliegen sind für alle Menschen geeignet, die gerne ausspannen und genießen“, erklärt Florian Hamminger von First Class Holz, „vor allem nach dem Saunagang ist dies ein besonderer Genuss. Doch auch bei Müdigkeit und Kopfschmerzen ist das Ausspannen in der Saunaliege genau richtig. Durch die ergonomische Form der Liege kann man viel einfacher entspannen und oftmals sind die Schmerzen in wenigen Minuten weg. Auch Sportler, die nach Anstrengung Ruhe benötigen fühlen sich hier pudelwohl“.

Warum also nicht in die Gesundheit und das eigene Wohlbefinden investieren? Einfach vorbei schauen, im Saunaliegen Online Shop unter www.hamminger.com.

„Hohe Funktionalität mit tollem Design“, so lautet der Leitsatz von „First Class Holz“. DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

