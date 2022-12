Weihnachten naht und einer der größten Wünsche der Menschen für 2023 ist, wieder mehr Ruhe in den Alltag zu bekommen. Der Experte für Relaxliegen weiß, wie das geht.

Es ist kein Wunder: Nach zwei sehr stressbehafteten Jahren wünschen sich viele Menschen nun mehr Entspannung im Alltag, weniger „Monitor Zeit“, mehr Qualitätszeit mit Freunden und Familie und weniger Dauerbelastung durch Home Office und permanente Verfügbarkeit für das Unternehmen. Die vergangenen beiden Jahre haben die Gesellschaft geprägt!

Bei First Class Holz, dem Experten für Relaxliegen und Wellnessliegen, weiß man um diesen dringenden Wunsch. Darum hat man die Bestellung und auch Lieferung der begehrten Qualitätsliegen so einfach und kundenfreundlich wie nur möglich gemacht. Nach erfolgter Bestellung wird die Lieferung entweder unternehmensintern oder aber über verlässliche Partner abgewickelt. So kommen die bestellen Relaxliegen, Wellnessliegen und Saunaliegen rasch und unversehrt an ihrem Bestimmungsort an.

Für Kunden und Kundinnen, die lieber „in real“ einkaufen, bietet man auch den Direktverkauf ab Schauraum. Hier kann das gewünschte Produkt nicht nur angesehen und getestet werden, sondern auch gleich direkt mit nach Hause genommen werden. Sollten Kunden und Kundinnen vorhaben, mehrere Liegen oder andere Produkte aus dem Hause First Class Holz zu erwerben, so beraten die fachkundigen Mitarbeiter gerne im Vorfeld, wie die gewünschten Produkte bestmöglich transportiert werden können.

Zusätzlich zu diesen Möglichkeiten bietet das Unternehmen auf der firmeneigenen Website noch einen ausführlichen FAQ Bereich, in dem alle Fragen rund ums Thema Wellnessliege beantwortet werden. Einfach vorbeikommen: www.first-class-holz.at.

„Hohe Funktionalität mit tollem Design“, so lautet der Leitsatz von „First Class Holz“. DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

