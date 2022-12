Wer das Neue Jahr so richtig entspannt beginnen will, setzt auf Wellness und Erholung. Die Experten vom Relaxliegen Online Shop präsentieren die besten Tipps dafür.

Weihnachten, die stille Zeit, die Zeit, zu entspannen und vom vergangenen Jahr Abschied zu nehmen. Viele Menschen legen nun besonderen Wert auf Entspannung oder wünschen sich zu Weihnachten etwas, dass diese Entspannung fördert.

Beim Experten von Relaxliegen weiß man, wie es klappen kann, einfach so richtig zu entspannen: Eine Möglichkeit ist natürlich, sich eine klassische Entspannungsliege zu wünschen – denn damit klappt es sicher! Außerdem sollte man für bestes Relaxen

o einen eigenen Raum oder Raumteile nur für Entspannung und Wohlbefinden reservieren, am besten mit Duftkerzen, Kuscheldecke und gemütlichen Polstern bestückt

o der Entspannung Raum geben – und das regelmäßig. Wer jeden Tag zur selben Zeit meditiert, ruht oder ein Mittagschläfchen macht, erzielt die besten Resultate in Sachen Entspannung!

o mit der Familie absprechen, wann man seine Ruhe braucht. Speziell in kleinen Wohnungen ist es gar nicht so einfach, einen Rückzugsort zu finden. In diesem Fall bespricht man Symbole. Decke auf der Entspannungsliege bedeutet: Ich möchte hier 15 Minuten einfach nur ich sein, ohne Unterbrechung, ohne Störung.

Mit diesen einfachen Tipps kann man erstens besser entspannen und zweitens sogar die Vorweihnachtszeit zu dem machen, das sie sein soll: Die stillste Zeit im Jahr.

Wer jetzt gleich seine eigene Relaxliege bestellen möchte, klickt einfach hier: www.hamminger.com.

„Hohe Funktionalität mit tollem Design“, so lautet der Leitsatz von „First Class Holz“. DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

