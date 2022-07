Spieltürme und Klettertürme sind beliebt – und das nicht nur bei den Kleinen.

Spielturmhersteller ISIDOR hat sich mit der Saison 2022 ganz den großen Spiel- und Klettertürmen verschrieben – und das mit großem Erfolg. Wie sich zeigt, sind die Spielgeräte aus Holz nicht nur für Kinder im Vorschulalter oder Volksschulalter sehr attraktiv, sondern auch für ältere Kinder oder Jugendliche. Genau aus diesem Grund hat der Kletterturm Spezialist aus Brandenburg den Sommer 2022 den „ganz Großen“ gewidmet und sogar einen eigenen Spielturm für Jugendliche entwickelt.

„Olympico“, so der Name des ungewöhnlichen Kletterturms, eignet sich als Outdoor Spielzimmer für die Kleinen genauso wie als Rückzugsort für die Großen. Er ist der einzige Kletterturm im Sortiment, der ohne Schaukelanbau angeboten wird, sollte man sich aber für diesen Turm entscheiden, kann man einen freistehenden Schaukelanbau dazu bestellen.

Auch die Klettertürme „Big Mounty“, „Big Rocky“ und „Big Woody“ sind in diese Richtung gedacht. Die sehr geräumigen Spielhäuser auf Stelzen faszinieren nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen. Und so manche Kunden, die direkt bei ISIDOR anfragen, möchten auch wissen, ob das Spielhaus in luftiger Höhe für Erwachsene geeignet ist. Man sieht, eine Kinderseele voller Abenteuerlust ruht in uns allen, egal wie alt wir sind.

In diesem Sinne wünscht das Team von ISIDOR allen Kindern – egal in welchem Alter – einen traumhaften Sommer und freut sich schon auf die Präsentation der neuen Kollektion 2023!

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

