Sommerzeit – Gartenzeit! Wer jetzt nicht im Garten entspannt, ist auf jeden Fall aktiv. So zum Beispiel, um die neue Gartensauna zu errichten. Die besten Tipps vom Profi gibt es hier.

Pünktlich zur aktiven Sommerzeit im Garten präsentiert ISIDOR aus Brandenburg die neuen Sauna Modelle – und das nicht nur mit Bildern, sondern auch mit liebevoll gestalteten Videos. Kundenservice pur, wenn man virtuell einen Rundgang um die Wunschsauna machen kann und auch eine Vorstellung dafür bekommt, wie die neue Gartensauna sich im eigenen Garten machen wird.

Gartensauna Spezialist ISIDOR hat zur Auswahl der individuell passenden Sauna auch noch einige Tipps auf Lager:

o Ist der Garten eher klein oder sehr verwinkelt, lohnt es sich, die Sauna mit Seilen (oder zum Beispiel einer Wäscheleine) „aufzuzeichnen“. Dazu entnimmt man die Außenmaße der Wunschsauna den technischen Daten auf der Website und legt dieses Fundament auf dem Rasen nach. So erhält man einen Eindruck, wie viel Platz die Sauna benötigen wird, in welche Richtung man die Tür haben möchte oder wohin das Panoramafenster weisen soll.

o Soll die Sauna knapp an der Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück stehen, so sollte man unbedingt mit den Nachbarn abklären, ob dies in Ordnung geht. Auch, wenn man gesetzlich vorgeschriebene Entfernungen zum Nachbarn eingehalten hat, gilt es doch, das gute nachbarschaftliche Verhältnis aufrecht zu halten.

o Eine klassische Gartensauna benötigt ein betoniertes Fundament, eine Fasssauna ein betoniertes Streifenfundament. Bevor man sich für eine Sauna entscheidet, gilt es abzuklären, was im eigenen Garten möglich ist.

Gartensauna Experte ISIDOR bietet seinen Kunden und Kundinnen einen ganz besonderen Service: Wer die Sauna gerne „live“ sehen möchte, geht auf die Website von ISIDOR und findet dort unter „ISIDOR beim Kunden“ Adressen, wo das möglich ist.

ISIDOR live erleben: gartensauna.isidor.de.

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

