Verpackungen, das sind nicht nur Transporttaschen und Kartonagen zum Schutz von Produkten. Sie sind auch das perfekte Werbemittel, weiß der Profi.

Verpackungen stellen – vor allem in Zeiten des Onlinehandels – oftmals den ersten Kontakt mit einem neuen Kunden her. Damit wird die Verpackung zum wesentlichen Baustein des Erfolgs. Sie sorgt nicht nur dafür, dass die Waren geschützt und unbeschädigt beim Empfänger ankommen, sondern präsentieren das Unternehmen über das verwendete Material, Farben oder auch über die Benutzerfreundlichkeit. Nicht umsonst kursieren tausende von „Unpacking Videos“ im Netz, die unglaubliche Aufrufzahlen aufweisen können.

Wie man die Verpackung bestens für sein Unternehmen nutzen kann, weiß man beim Experten für Verpackungen. Die FELZMANN GmbH ist spezialisiert auf Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen und im Unternehmen legt man Wert darauf, Kunden und Kundinnen auch entsprechend zu beraten. Wer seine Verpackungen personalisieren möchte, sollte einige Dinge beachten, rät der Spezialist:

o Das Firmenlogo sollte präsent auf der Verpackung abgebildet sein. Sonst wird die Verpackung zwar als praktisch, schön oder einfallsreich empfunden, jedoch nicht mit dem Unternehmen in Zusammenhang gebracht.

o Besondere Verpackungsmaterialien liefern einen hohen Wiedererkennungsfaktor – Verpackungen werden nicht nur optisch, sondern auch haptisch wahr genommen. Wer edle Materialien einsetzt, kann davon ausgehen, dass Verpackungen sogar aufbewahrt und wiederverwendet werden.

o Farben und Muster sollten dem Unternehmensstil entsprechen, jedoch auch für sich stehen. So kann man davon ausgehen, dass Kunden und Kundinnen Verpackungen an angenehm oder schön empfinden, ohne sich durch offensichtliche Werbung belästigt zu fühlen. Auch damit steigt die Chance, dass Verpackungen weiter verwendet werden und die Werbebotschaft somit weiter getragen wird.

Bei Felzmann GmbH als Spezialist für Verpackungen legt man Wert auf individuelle Lösungen und Gestaltungen von Verpackungen und punktet mit jahrelanger Erfahrung. Wer eine passende Verpackung sucht, ein bestimmtes Material bevorzugt oder eine effektive Werbemöglichkeit mittels Logo-Aufdruck auf der Verpackung nützen möchte, ist bei diesem Experten genau richtig. Näheres gibt es für Interessierte auf der Website des Unternehmens unter: www.felzmann.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FELZMANN GmbH Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen

Herr Michael Felzmann

Jaxstraße 7

4020 Linz

Österreich

fon ..: +43 / 0732 / 651271 – 0

fax ..: +43 / 0732 / 651271 – 33

web ..: http://www.felzmann.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Firma FELZMANN wurde im Jahr 1953 in Linz gegründet. FELZMANN ist Ihr Experte Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen.

Wir sind Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für die Herstellung von Verpackungen nach Maß. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne zur Verfügung und kreieren mit Ihnen die gewünschten Kartonagen und Tragetaschen. Fachgerecht werden wir Sie über unser umfangreiches Produktsortiment, wie beispielsweise Pizzakartons, Tortenkartons, jede Art von Papieren, verschiedenste Tragetaschen, Beutel wie Flachbeutel oder Warmhaltebeutel aus unserem Standardprogramm und Verpackungen und Verpackungs-Hilfsstoffen jeder Art informieren.

