Kinder klettern gern, und das nicht nur, weil’s einfach Spaß macht. Klettern fördert die physische und geistige Entwicklung – und darum machen Kinder es einfach automatisch.

Wer einen Kinderspielturm im Garten hat, kennt das: Kinder klettern einfach los, so ganz ohne Anleitung. Da wird die Rutsche raufgeklettert und durch das Fenster ins Spielhaus hinein, alles wird erklettert, auch, was nicht vorgesehen ist. Doch warum ist das so? Warum klettern Kinder einfach gern?

Der Grund dafür ist sehr einfach: Klettern fördert die körperliche wie auch geistige Entwicklung und unser Hirn weiß das ganz genau. Und macht uns einfach Klettern! Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Klettern eine von vielen Bewegungsmöglichkeiten ist und dass unser Gehirn eben möglichst verschiedene Möglichkeiten „testet“, um die Entwicklung voranzubringen.

Klettern schult die Koordination, kräftigt die Muskeln und lässt neue Möglichkeiten der Bewegung zu. Damit werden auch der Bewegungsfluss und die Bewegungsfantasie gefördert, genauso wie die Orientierungsfähigkeit.

Ganz nebenbei werden damit auch die Selbstwahrnehmung und das Selbstbewusstsein gefördert und die Kinder lernen besser, ihre körperlichen Fähigkeiten einzuschätzen, genauso wie die eigenen Grenzen. Auch die Geduld und die Frustrationstoleranz steigen mit dem Klettern, immerhin gilt es, bestimmte Bewegungen wieder und wieder zu üben, bis man über ein Kletterseil auf den Kletterturm kommt.

Mehr zum Thema Klettern sowie eine große Auswahl an Kinderspieltürmen gibt es bei ISIDOR, dem Experten für Spiel- und Klettertürme: spielturm.isidor.de.

