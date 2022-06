Wer sich für eine gemütliche Relaxliege entscheidet, steht meist vor der Frage, welches Holz das Passende ist – die Auswahl ist groß. Der Profi verrät die besten Tipps für die Entscheidung.

Eine Relaxliege ist eine der besten Entscheidungen für Wellnessfans und Entspannungsliebhaber. Die super bequemen Liegen für den Innen- und auch Außenbereich gibt es in den verschiedensten Ausführungen, allen gemein ist: Sie geben uns genau die Entspannung, die unser Körper nach einem anstrengenden Tag verlangt. Doch für welche Holzart soll man sich entscheiden?

Die Experten von First Class Holz können hier beste Unterstützung geben. Das Unternehmen betreibt einen Online Shop für Relaxliegen und Wellnessliegen in den verschiedensten Bauarten und auch Holzarten.

o Zirbe ist ein helles und sehr lebhaftes Holz und entwickelt einen wohltuenden Geruch. Dieses Holz wird für den Innenbereich empfohlen.

o Kernbuche kommt ebenfalls im Innenbereich zum Einsatz. Das Holz bringt eine ausdrucksstarke Struktur mit und genauso wie bei der Zirbe empfehlen sich Accessoires ohne Muster oder mit mäßiger Musterung – das Holz spricht bereits für sich.

o Schwarznuss ist ein eher dunkles Holz für den Innenbereich und wird sehr gern mit hellen, frischen Farben kombiniert.

o Auch Eiche, ebenfalls für den Innenbereich geeignet, wird sehr gern mit frischen Farben wie Hellgrün kombiniert. Das Holz ist sehr widerstandsfähig und optisch ansprechend.

o Für den Außenbereich kommen Weißtanne und Thermoesche zum Einsatz. Diese beiden Hölzer zählen als europäische Alternativen zu den sehr robusten Tropenhölzern. Weißtanne ist ein eher helles Holz, Esche sehr dunkel. Perfekt für den Garten – auch in Kombination!

Übrigens: Auch die Liegenauflagen kann man sich ganz bequem im Online Shop aussuchen. Einfach vorbeischauen: https://www.hamminger.com

