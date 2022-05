Wer ein voll ausgebuchtes Haus im Sommer möchte, sollte auf jeden Fall auf Entspannung setzen – denn das ist das Zauberwort der Sommersaison 2022.

Laut Umfragen ist Entspannung das meist gesuchte „Urlaubswort“ 2022. Kluge Touristiker setzen darum genau auf das und bieten ihren Gästen allerlei besondere Erholungsmöglichkeiten an. Bei Hamminger, dem Experten für Entspannungsliegen, weiß man, was Gäste besonders ansprechend finden.

o Spezielle Liegen im Wellnessbereich oder Poolbereich sind bei Gästen besonders beliebt. Nicht jeder hat zu Hause Platz für einen speziellen Erholungsbereich mit Relaxliege und schätzt dies darum im Urlaub umso mehr.

o Bei allen Gästen sehr geschätzt: Sommer, Sonne und Strand Feeling. Wer seine Gäste mit diesem Gefühl überraschen möchte, bietet eine gemütliche Strandbar und einen Pool mit Südsee Accessoires.

o Sonne kann man nicht bestellen! Dennoch: Wohlfühldestinationen setzen auf Ausweichprogramme, wenn der Regengott es mal allzu gut meint. Vom hauseigenen Wellnessbereich über den Indoorpool bis hin zu gepflegten Kinoabenden oder Happy Hours bei Regen: Gäste lassen sich begeistern, auch wenn mal keine Sonne scheint.

o Spezialitäten aus der Region. Slow Food lautet ein Trend, der seit einigen Jahren boomt. Mehr Zeit fürs Essen, mehr Lust auf Qualität – wer dies seinen Gästen bietet, wird die Sommersaison selbst auch genießen!

Bei Hamminger bietet man speziell für Touristiker ganz besondere Angebote, zum Beispiel gibt es auf die meisten Relaxliegen und Wellnessliegen einen Mengenrabatt bereits ab drei Stück. Warum also nicht gleich vorbeischauen und sich und seinen Gästen das Beste gönnen: www.hamminger.com.

„Hohe Funktionalität mit tollem Design", so lautet der Leitsatz von „First Class Holz". DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

