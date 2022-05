Der Sommer naht und allerorten kann man wieder flotte Beachflags sehen, die auf Strandbars und Surf Clubs hinweisen. Doch nicht nur dazu eignen sich die auffallenden Fahnen.

Wer auf Werbung mit Fahnen setzt, ist mit Beach Flags bestens bedient. Die handlichen Fahnen sind sowohl für den Indoor wie auch Outdoor Einsatz geeignet, sind einfach zu transportieren und zudem robust und wetterfest. Beachflags eignen sich für den Einsatz auf Messen, Sportveranstaltungen und Festivals, sie können für Produktwerbung oder Hinweise eingesetzt werden und sind auch in und vor Ladengeschäften beliebt.

Die Erste Österreichische Fahnenfabrik, Profi für Fahnen und Flaggen aller Art, empfiehlt, auch Beachflags beim Experten zu bestellen. Dort wird man auf die passgenaue Ausführung in bester Qualität und die exakte Maßgenauigkeit achten. Beim Profi für Fahnen und Flaggen bekommt man zusätzlich noch ein formstabiles Rahmensystem für die knitterfreie Fahnenführung, das lange Haltbarkeit garantiert.

Beachflags sind übrigens superschnell aufzubauen und bieten verschiedenste Befestigungsmöglichkeiten. Somit kann man die kompakten, bunten Fahnen wirklich bei jeder Gelegenheit zum Einsatz bringen. Das Bedrucken mit dem Unternehmenslogo oder verschiedensten anderen Sujets erledigt ebenfalls der Profi – am besten einfach auf der Website vorbeischauen: www.fahnenfabrik.at.

Wer auf Sportveranstaltungen, Festivals und Sommer Specials besonders auffallen möchte, setzt am Besten auf eine bunte Beachflag mit den wichtigsten Hinweisen in kompakter Form und lässt bei seinen Kunden und Kundinnen so richtig Sommergefühle hochkommen!

Die Erste Österreichische Fahnenfabrik wurde als Handwerksbetrieb gegründet und kann auf über 90 Jahre Erfahrung in Sachen Fahnen- und Flaggenherstellung verweisen. Von Beginn an zeichnete sich das Unternehmen durch fachliche Kompetenz, ausgezeichnete Qualität, absolute Termintreue und freundliche, kompetente Mitarbeiter aus.

Das Unternehmen wurde bis Dezember 2013 in der zweiten Generation von Herr Mag. René Ender, dem Schwiegersohn des Firmengründers Paul Löb, geführt und mit 1. Jänner 2014 von Herrn Christoph Eder übernommen, der den Traditionsbetrieb im Sinne seiner Gründer weiterführt.

Die Erste Österreichische Fahnenfabrik bietet alles, was auf dem Sektor Fahnen gewünscht wird, von der klassischen Fahne über Werbebanner bis hin zu Beachflags für jeden Anlass. Lassen Sie sich vom modernen, umfangreichen Sortiment überzeugen!

