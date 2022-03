Der vergangene Winter war für viele Menschen sehr anstrengend. Nun steht der Frühling vor der Tür und neben dem Wunsch nach Sonne und Wärme ist auch der Wunsch nach Entspannung enorm.

Kann man sich auch zu Hause entspannen? Dies ist die große Frage zwischen Lockdowns, Quarantänen, Home Office und Home Schooling. Wir finden: JA! Man kann sich auch trotz – oder gerade wegen all dieser Voraussetzungen gut zu Hause entspannen, wenn man einige Vorkehrungen trifft, um das „Good Feeling“ auch im Alltag unterzubringen. Mit diesen fünf Tipps holen auch Sie sich den Urlaub nach Hause:

o Versuchen Sie, trotz Arbeit zu Hause eine klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit einzurichten. Wenn Sie immer noch von zu Hause arbeiten, sorgen Sie dafür, dass die Bereiche für Arbeit und die für Freizeit klar abgegrenzt sind.

o Schaffen Sie Wellnessbereiche. Finden Sie einen Bereich in ihrem Wohnraum, in dem es nur um Entspannung geht. Eine Relaxliege, Pflanzen, eine kleine Bibliothek und schon fühlen Sie sich wie im Urlaub.

o Nutzen Sie den Osterurlaub und machen Sie mal richtig klar Schiff – alles, was nicht mehr benötigt wird, wird entsorgt und der Wohnraum darf umdekoriert werden.

o Gönnen Sie sich viel Abwechslung im Speiseplan, kochen Sie frisch und sorgen Sie dafür, dass die Essenszeiten zum Ruhepol in ihrem Leben werden.

o Verbringen Sie Zeit in der Natur. Das bringt uns zum tiefer Atmen, senkt unsere Herzfrequenz, sorgt für mehr Lebensfreude und stärkt das Immunsystem.

Mit diesen Tipps können Sie zu Hause besser entspannen und finden die Wartezeit auf den nächsten Urlaub nicht mehr ganz so lange. Diese Urlaubstipps für zu Hause widmet Ihnen First Class Holz, der Spezialist für Wellnessliegen und Relaxliegen: www.first-class-holz.at.

