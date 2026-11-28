Campingfass, Schäferhütte oder Tiny-Haus: Das Naturcamping Lüneburger Heide in Soltau bietet Gästen ohne Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt sechs Arten von Mietunterkünften.

Wer Camping Lüneburger Heide erleben möchte, braucht dafür nicht zwingend ein eigenes Wohnmobil. Das Naturcamping Lüneburger Heide – https://naturcamping-lh.de/ – in Soltau bietet neben Stellplätzen für Wohnmobil, Wohnwagen und Zelt eine vielseitige Auswahl an Mietunterkünften. Gäste übernachten zwischen Heidelandschaft und Waldgebieten mitten in der Natur und wählen zwischen Chalets, Tiny-Häusern, einem Bungalow, Heidjerhütten, einer Schäferhütte und Campingfässern.

Für ein besonders naturnahes Erlebnis stehen die urigen Campingfässer bereit. Ein bequemes Doppelbett, ein Tisch mit zwei Sitzbänken, der sich zu zwei Zusatzbetten umbauen lässt, und eine Terrasse vor der Tür sorgen für echtes Campinggefühl. Sanitäre Anlagen mit Dusche und WC liegen in unmittelbarer Nähe. Ähnlich ursprünglich, aber mit Heizung, kostenlosem WLAN und zwei Doppelbetten ausgestattet, ist die Schäferhütte. In beiden Unterkünften bringen Gäste Bettwäsche oder Schlafsack selbst mit. Die Heidjerhütten im Nadelwald bieten Platz für zwei Personen, bei Bedarf ergänzt um zwei Kindernotbetten. Heizung, Kühlschrank und eine möblierte Terrasse gehören dazu.

Wer mehr Komfort wünscht, entscheidet sich für ein Tiny-Haus oder ein Chalet. Die Tiny-Häuser liegen zentral auf dem Platz und verfügen über Schlafmöglichkeiten, Bad und WC, eine voll ausgestattete Küchenzeile sowie eine Terrasse mit kleinem Garten. Die modernen Chalets gibt es in den Größen M, L und XL für bis zu vier Personen, jeweils mit Küchenzeile, Bad, WC und TV. Sie verteilen sich ruhig gelegen über den gesamten Campingplatz. Der 2023 komplett renovierte Bungalow am Waldrand bietet auf 45 Quadratmetern Platz für bis zu vier Personen, mit Schlafzimmer, Wohnraum mit Küchenzeile sowie großer Terrasse und Garten.

Von jeder Unterkunft aus lässt sich die Region bequem erkunden. Der Campingplatz liegt zentral an der A7 und doch mitten in der Natur, mit Badesee sowie zahlreichen Wander- und Radwegen. Ausflugsziele wie der Heide Park Soltau, der Weltvogelpark Walsrode und der Serengeti Park befinden sich in der Nähe. So wird der Urlaub in der Lüneburger Heide auch ohne Wohnmobil oder Wohnwagen zu einem unkomplizierten Naturerlebnis für Familien, Paare und Naturfreunde.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Naturcamping Lüneburger Heide GmbH

Herr Torben Kostiuk

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web ..: https://naturcamping-lh.de/

email : info@naturcamping-lh.de

Das Naturcamping Lüneburger Heide liegt in Soltau zentral an der A7 zwischen Heide und Wald. Der Campingplatz bietet Stellplätze zwischen 60 und 150 Quadratmetern für Wohnmobil, Wohnwagen und Zelt, verschiedene Mietunterkünfte, einen Badesee sowie Mobilheime zum Kauf und Pachtgrundstücke. 2025 erreichte der Platz Rang 9 unter den gefragtesten Campingplätzen Niedersachsens (NDR) und Rang 52 im deutschlandweiten Ranking von PinCamp.

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