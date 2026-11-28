Bodenpflege zahlt sich langfristig aus: Erfahren Sie, wie vorausschauende Reinigung und gezielte Aufbereitung die Lebensdauer von Bodenbelägen verlängern, Ressourcen schonen und Sanierungskosten reduz

Fahrweid, November 2026: Bodenbeläge gehören zu den am stärksten beanspruchten Bestandteilen einer Immobilie. Trotzdem werden sie bei der langfristigen Unterhaltsplanung häufig erst berücksichtigt, wenn sichtbare Schäden auftreten oder eine Sanierung unvermeidbar wird. Dabei kann eine systematische Pflege dazu beitragen, die Lebensdauer vorhandener Materialien zu verlängern, Ressourcen zu schonen und ungeplante Kosten zu reduzieren. Die akoclean AG zeigt, weshalb sich ein vorausschauender Umgang mit Bodenflächen für Eigentümer und Nutzer gleichermassen lohnt.

Ein Gebäude wird regelmässig gewartet. Heizungsanlagen werden kontrolliert, technische Einrichtungen überprüft und Fassaden instand gehalten. Bei Bodenbelägen sieht die Situation häufig anders aus. Obwohl sie täglich durch Personenverkehr, Möbel, Schmutz und Feuchtigkeit beansprucht werden, fehlt vielerorts eine langfristige Pflegeplanung.

Die Folgen zeigen sich oft erst nach Jahren: Oberflächen verlieren ihren ursprünglichen Charakter, Laufwege werden sichtbar, Schutzschichten nutzen sich ab und hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit der normalen Reinigung kaum noch entfernen. Was zunächst wie ein rein optisches Problem erscheint, kann sich zu einer grösseren Investition entwickeln.

Dabei muss ein stark beanspruchter Boden nicht automatisch ersetzt werden. Je nach Material und Zustand können eine professionelle Reinigung, eine Aufbereitung oder eine neue Oberflächenbehandlung eine sinnvolle Alternative darstellen.

Die akoclean AG beschäftigt sich mit genau dieser Schnittstelle zwischen laufender Reinigung, Werterhalt und professioneller Sanierung. Der Ansatz: Bodenflächen sollten nicht erst dann Aufmerksamkeit erhalten, wenn eine Erneuerung ansteht.

Der teuerste Zeitpunkt für Bodenpflege ist häufig der letzte

In der Immobilienbewirtschaftung wird der Zustand von Bodenbelägen oft anhand ihres sichtbaren Erscheinungsbilds beurteilt. Solange die Flächen noch akzeptabel aussehen, besteht aus organisatorischer Sicht wenig Handlungsbedarf.

Das kann sich jedoch als kostspielige Strategie erweisen.

Bodenbeläge unterliegen einer kontinuierlichen Beanspruchung. Feine Sandpartikel wirken beispielsweise wie Schleifmittel, wenn sie regelmässig über die Oberfläche bewegt werden. Feuchtigkeit und ungeeignete Reinigungsmittel können bestimmte Materialien zusätzlich belasten. In stark frequentierten Bereichen entstehen dadurch häufig zuerst lokale Abnutzungsspuren, die sich mit der Zeit vergrössern.

Besonders betroffen sind Eingangsbereiche, Korridore, Treppenhäuser und gemeinschaftlich genutzte Räume. Hier treffen hohe Nutzungsfrequenzen auf unterschiedliche Arten von Verschmutzung.

Wird die Pflege nicht rechtzeitig angepasst, kann aus einer grundsätzlich beherrschbaren Abnutzung ein grösserer Sanierungsbedarf entstehen.

Für Eigentümer bedeutet das möglicherweise ungeplante Ausgaben. Immobilienverwaltungen müssen zusätzliche Arbeiten koordinieren und Nutzern entstehen Einschränkungen durch Bau- oder Sanierungsmassnahmen.

Eine regelmässige Zustandskontrolle hilft deshalb, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Massnahmen rechtzeitig zu planen.

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Nicht jeder Boden muss ersetzt werden

Ein verbreiteter Irrtum besteht darin, dass ein Bodenbelag nach einer gewissen Nutzungsdauer zwangsläufig erneuert werden muss. Tatsächlich hängt die Möglichkeit einer Aufbereitung stark vom Material, der Oberflächenbehandlung und dem vorhandenen Schadensbild ab.

Bei geeigneten elastischen Bodenbelägen können beispielsweise alte Pflege- oder Beschichtungsrückstände entfernt und anschliessend neue Schutzschichten aufgebracht werden.

Naturstein lässt sich je nach Gesteinsart und Zustand reinigen, schleifen, polieren oder imprägnieren. Bei bestimmten Oberflächen kommt auch eine Kristallisation infrage.

Holzböden können durch Abschleifen, Ölen oder andere geeignete Behandlungen wieder aufbereitet werden. Bei textilen Belägen kann eine professionelle Tiefenreinigung helfen, tief sitzende Verschmutzungen zu reduzieren.

Entscheidend ist die fachliche Beurteilung. Nicht jeder Boden eignet sich für jedes Verfahren, und nicht jede sichtbare Veränderung lässt sich vollständig rückgängig machen.

Die akoclean AG bietet entsprechende Leistungen für verschiedene Bodenmaterialien an. Nach eigenen Unternehmensangaben werden jährlich mehr als 150’000 Quadratmeter Bodenfläche veredelt und saniert. Diese Erfahrung umfasst unterschiedliche Oberflächen und Beanspruchungssituationen.

Der Vorteil einer solchen Betrachtung liegt darin, dass nicht automatisch der Austausch des Materials im Vordergrund steht. Zunächst wird geprüft, welche Möglichkeiten zur Erhaltung oder Verbesserung des bestehenden Bodens bestehen.

Nachhaltigkeit beginnt beim vorhandenen Material

Der nachhaltige Umgang mit Immobilien beschränkt sich nicht auf die Energieversorgung oder die Gebäudetechnik. Auch der Umgang mit vorhandenen Baumaterialien spielt eine wichtige Rolle.

Ein Bodenbelag, der frühzeitig ersetzt werden muss, verursacht zusätzlichen Materialverbrauch. Hinzu kommen Rückbau, Transport, Entsorgung und die Herstellung sowie Verlegung eines neuen Produkts.

Kann ein bestehender Boden durch geeignete Pflege länger genutzt werden, lassen sich solche Eingriffe möglicherweise hinauszögern.

Das ist insbesondere bei grossen Flächen interessant. In Bürogebäuden, Schulen, Verwaltungsgebäuden oder Mehrfamilienhäusern können bereits einzelne Bereiche erhebliche Quadratmeterzahlen umfassen.

Allerdings ist nicht jede Sanierung automatisch nachhaltiger als ein Ersatz. Auch der Ressourcenverbrauch der verwendeten Reinigungsmittel, Beschichtungen und Maschinen muss berücksichtigt werden. Ebenso spielt der Zustand des vorhandenen Materials eine Rolle.

Ein sinnvoller Ansatz besteht deshalb darin, die gesamte Nutzungsdauer eines Bodenbelags zu betrachten und die geeignete Behandlung auf Basis des tatsächlichen Zustands festzulegen.

Für Akoclean ist diese materialgerechte Vorgehensweise ein wichtiger Bestandteil der professionellen Bodenpflege.

Unterhaltsreinigung als Grundlage der langfristigen Werterhaltung

Eine professionelle Unterhaltsreinigung ist weit mehr als das regelmässige Entfernen sichtbarer Verschmutzungen. Sie trägt dazu bei, die Oberfläche vor unnötiger Beanspruchung zu schützen und den Zustand des Bodenbelags langfristig zu erhalten.

Dabei ist die richtige Frequenz entscheidend.

Ein Eingangsbereich mit hohem Personenaufkommen benötigt beispielsweise eine intensivere Pflege als ein selten genutzter Nebenraum. In stark frequentierten Zonen können geeignete Schmutzfangsysteme zusätzlich helfen, den Eintrag von Sand und Feuchtigkeit zu reduzieren.

Auch die Wahl der Reinigungsmittel ist relevant. Eine zu hohe Dosierung kann Rückstände verursachen, während ungeeignete Produkte vorhandene Schutzschichten angreifen können.

Bei Parkett ist beispielsweise eine zurückhaltende Feuchtreinigung wichtig. Naturstein benötigt abhängig von seiner Zusammensetzung geeignete, häufig säurefreie Reinigungsmittel. Elastische Beläge müssen entsprechend ihrer Oberflächenvergütung gepflegt werden.

Ein professionelles Reinigungskonzept berücksichtigt diese Unterschiede und definiert passende Verfahren für die jeweiligen Flächen.

Das reduziert nicht nur das Risiko von Materialschäden, sondern erleichtert auch die langfristige Planung des Reinigungsaufwands.

Wann eine Spezialreinigung wirtschaftlich sinnvoll ist

Nicht jede Verschmutzung lässt sich mit der normalen Reinigung beseitigen. Wenn sich über längere Zeit Pflegeprodukt-Rückstände angesammelt haben oder tief sitzende Verschmutzungen auftreten, kann eine gezielte Spezialreinigung notwendig werden.

Dabei geht es darum, die vorhandene Oberfläche wieder in einen geeigneten Zustand zu bringen und bei Bedarf anschliessend zu schützen.

Typische Massnahmen sind:

– Grundreinigung zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen und alter Pflegemittelrückstände.

– Tiefenreinigung textiler Bodenbeläge.

– Entfernung von Kaugummi und anderen hartnäckigen Verunreinigungen.

– Erneuerung geeigneter Beschichtungen bei elastischen Bodenbelägen.

– Imprägnierung von Naturstein.

– Pflege und Aufbereitung von Parkett und anderen Holzböden.

Die wirtschaftliche Beurteilung sollte dabei immer den möglichen Aufwand einer späteren Sanierung berücksichtigen.

Ein Beispiel: Ein elastischer Bodenbelag in einem Bürogebäude zeigt deutliche Laufspuren und wirkt insgesamt matt. Bevor ein Austausch geplant wird, kann geprüft werden, ob eine Grundreinigung mit anschliessender Neubeschichtung ausreicht.

Ob sich dieses Vorgehen tatsächlich lohnt, hängt von der Materialstärke, dem Zustand und der vorhandenen Oberflächenvergütung ab. Eine fachliche Beurteilung schafft hier die notwendige Entscheidungsgrundlage.

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Immobilienbesitzer und Nutzer haben unterschiedliche Erwartungen

Die Bodenpflege muss mehrere Interessen miteinander verbinden.

Eigentümer möchten die Investition in ihre Immobilie langfristig erhalten. Sie interessieren sich für planbare Unterhaltskosten und möchten grössere Sanierungen möglichst rechtzeitig vorbereiten.

Nutzer erwarten dagegen vor allem funktionierende und gepflegte Räume. Sie möchten keine störenden Reinigungsarbeiten während des Arbeitstags, keine unnötigen Einschränkungen und keine Oberflächen, die bereits kurz nach der Reinigung wieder ungepflegt wirken.

Diese Erwartungen lassen sich am besten durch eine abgestimmte Gebäudereinigung verbinden.

Dafür braucht es eine klare Planung.

– Welche Flächen werden täglich gereinigt?

– Wo sind periodische Intensivbehandlungen sinnvoll?

– Welche Bereiche benötigen besondere Schutzmassnahmen?

– Und wann sollte eine fachliche Zustandskontrolle stattfinden?

Eine solche Planung schafft Transparenz für Eigentümer, Hausverwaltungen und Nutzer. Gleichzeitig können Reinigungsarbeiten besser koordiniert und unnötige Eingriffe vermieden werden.

Gerade bei grösseren Liegenschaften ist es sinnvoll, Bodenflächen nicht pauschal zu betrachten, sondern nach Material, Beanspruchung und Zustand zu gruppieren.

Wie ein vorausschauendes Pflegekonzept entsteht

Eine langfristige Bodenpflege muss nicht kompliziert sein. Wichtig ist, dass sie systematisch aufgebaut wird.

Am Anfang steht eine Bestandsaufnahme. Dabei werden die vorhandenen Bodenmaterialien, deren Zustand und die jeweilige Nutzung erfasst.

Anschliessend lassen sich die Flächen nach Beanspruchung und Pflegebedarf einteilen. Stark frequentierte Bereiche erhalten entsprechend angepasste Reinigungsintervalle. Empfindliche Materialien werden mit geeigneten Produkten behandelt.

Zusätzlich werden mögliche Spezialbehandlungen definiert. So kann beispielsweise festgelegt werden, wann eine Grundreinigung oder eine erneute Oberflächenbehandlung sinnvoll ist.

Eine regelmässige Kontrolle ermöglicht es, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und den Pflegeplan bei Bedarf anzupassen.

Für Eigentümer entsteht dadurch eine bessere Grundlage für die Budgetierung. Nutzer profitieren von einem konstant gepflegten Erscheinungsbild und einer Reinigung, die sich an den tatsächlichen Anforderungen orientiert.

Werterhalt beginnt lange vor der Sanierung

Bodenbeläge sind ein wichtiger Bestandteil jeder Immobilie. Ihre Lebensdauer hängt nicht allein von der ursprünglichen Materialqualität ab, sondern auch davon, wie sie gereinigt, gepflegt und geschützt werden.

Wer erst handelt, wenn deutliche Schäden sichtbar sind, verschenkt unter Umständen Möglichkeiten zur rechtzeitigen Aufbereitung. Eine vorausschauende Pflege kann dagegen helfen, Materialien länger zu nutzen, Ressourcen zu schonen und Unterhaltskosten besser zu planen.

Die akoclean AG verbindet Unterhaltsreinigung, Spezialreinigung und professionelle Oberflächenbehandlungen zu einem ganzheitlichen Pflegeansatz. Eigentümer, Immobilienverwaltungen und Nutzer erhalten damit die Möglichkeit, den Zustand ihrer Bodenflächen fachlich beurteilen und geeignete Massnahmen definieren zu lassen.

Wer wissen möchte, ob bestehende Bodenbeläge gereinigt, aufbereitet oder saniert werden sollten, kann eine unverbindliche Beratung anfragen.

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: akogroup

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Die akogroup ist ein schweizer Dienstleister für Immobilienservices mit Schwerpunkt auf Werterhalt, Sauberkeit und Sicherheit. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Leistungen, darunter Unterhalts- und Spezialreinigungen, Hauswartungen, Bodenbelagssanierungen, Sicherheitsdienste sowie den Vertrieb von Reinigungs- und Pflegeprodukten. Mit innovativen, nachhaltigen und ökologischen Lösungen begleitet die AKO Group Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus – von der Bauphase bis zum laufenden Betrieb – und schafft Mehrwert für Eigentümer, Nutzer und Betreiber.