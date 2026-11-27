Denkmalschutz ist eine große Chance

Denkmalgeschützte Immobilien besitzen eine besondere Faszination. Historische Fassaden, Stuckelemente, alte Türen, hohe Räume und handwerkliche Details verleihen Gebäuden einen Charakter, der sich durch moderne Neubauten nur schwer reproduzieren lässt.

Gleichzeitig gehören Denkmäler zu den anspruchsvolleren Immobilien für Eigentümer und Projektentwickler.

Sven Schwarzat, Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH, beschäftigt sich in Leipzig mit Bestandsimmobilien und hat sich auch mit denkmalgeschützten Objekten auseinandergesetzt.

Denkmalschutz kann ein Qualitätsmerkmal sein

Leipzig ist stark durch historische Architektur geprägt.

Insbesondere die zahlreichen Gründerzeitviertel tragen erheblich zur Attraktivität der Stadt bei. Viele dieser Immobilien stehen unter Denkmalschutz.

Für Sven Schwarzat ist das zunächst kein Nachteil.

Historische Immobilien verfügen häufig über architektonische Qualitäten, die bei heutigen Baukosten nur mit erheblichem Aufwand neu geschaffen werden könnten.

Hohe Decken, aufwendige Fassaden und großzügige Treppenhäuser sind Beispiele dafür.

Denkmalschutz bedeutet Verantwortung

Wer eine denkmalgeschützte Immobilie besitzt, kann jedoch nicht frei über jedes Bauteil entscheiden.

Historisch relevante Elemente sollen erhalten werden. Veränderungen können Abstimmungen und Genehmigungen erforderlich machen.

Das betrifft je nach Immobilie beispielsweise Fenster, Fassaden, Dachformen oder bestimmte Elemente im Gebäude.

„Bei einem Denkmal kauft man nicht nur Quadratmeter“, sagt Sven Schwarzat. „Man übernimmt auch Verantwortung für vorhandene Bausubstanz.“

Für die Schwarzat Capital GmbH ist deshalb eine genaue Prüfung vor dem Ankauf besonders wichtig.

Die Sanierung kann aufwendiger werden

Ein modernes Standardfenster lässt sich vergleichsweise einfach bestellen und einbauen.

Muss dagegen ein historisches Fenster erhalten oder nach besonderen Vorgaben aufgearbeitet werden, kann der Aufwand erheblich höher sein.

Ähnliche Fragen stellen sich bei Fassaden, Stuck und anderen Bauteilen.

Das macht die Kalkulation denkmalgeschützter Immobilien anspruchsvoll.

Sven Schwarzat empfiehlt deshalb, besondere Anforderungen möglichst früh zu identifizieren.

Wer erst während der Baustelle erkennt, dass geplante Maßnahmen anders ausgeführt werden müssen, riskiert zusätzliche Kosten und Verzögerungen.

Moderne Nutzung und historische Substanz verbinden

Eine denkmalgeschützte Immobilie soll allerdings nicht zum Museum werden.

Bewohner erwarten funktionierende Heizungen, zeitgemäße Elektrik, moderne Badezimmer und einen angemessenen Wohnkomfort.

Die Herausforderung besteht deshalb darin, historische Elemente zu bewahren und gleichzeitig heutige Anforderungen zu erfüllen.

Gerade darin liegt für Sven Schwarzat der Reiz einer gelungenen Sanierung.

Wenn ein Gebäude nach der Entwicklung noch immer seine Geschichte erkennen lässt, technisch aber zeitgemäß funktioniert, wurden beide Ziele miteinander verbunden.

Nicht jedes Denkmal ist ein gutes Investment

Die besondere Architektur darf allerdings nicht dazu führen, wirtschaftliche Risiken zu ignorieren.

Eine denkmalgeschützte Immobilie kann erhebliche Sanierungskosten verursachen.

Deshalb muss auch hier die Gesamtinvestition zum möglichen Ertrag beziehungsweise langfristigen Wert passen.

Die Schwarzat Capital GmbH prüft Immobilien nach wirtschaftlichen Kriterien – unabhängig davon, wie beeindruckend ein Gebäude auf den ersten Blick erscheint.

Emotionen können bei historischen Immobilien besonders stark sein. Eine Investitionsentscheidung sollte trotzdem auf belastbaren Zahlen beruhen.

Leipzig profitiert vom Erhalt seiner historischen Immobilien

Dennoch besitzt der Denkmalschutz auch eine gesamtstädtische Bedeutung.

Würde man historische Gebäude ausschließlich danach beurteilen, ob ein Neubau günstiger wäre, könnten charakteristische Straßenzüge verloren gehen.

Leipzigs Attraktivität hängt auch mit seinem außergewöhnlichen Gebäudebestand zusammen.

Der Erhalt dieser Immobilien kann deshalb langfristig einen Wert darstellen, der über die einzelne Wohnung hinausgeht.

Chancen und Risiken gehören zusammen

Für Sven Schwarzat sind denkmalgeschützte Immobilien deshalb weder grundsätzlich besonders gute noch grundsätzlich problematische Investments.

Sie sind vor allem spezielle Immobilien.

Wer ihre Besonderheiten versteht, realistisch kalkuliert und mit der vorhandenen Substanz arbeitet, kann außergewöhnliche Objekte erhalten und weiterentwickeln.

Wer dagegen versucht, ein Denkmal wie einen beliebigen Neubau zu behandeln, kann schnell auf Probleme stoßen.

Für die Schwarzat Capital GmbH bleibt deshalb auch hier der Grundsatz entscheidend: Erst die Immobilie verstehen, dann investieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Schwarzat Capital GmbH

Sven Schwarzat

Ernst-Thälmann-Straße 18

06686 Lützen

Deutschland fon ..: 034444909876

web ..: http://www.schwarzat-capital.de

email : info@schwarzat-capital.de

Über den Autor: Sven Schwarzat ist Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen. Er hält mit dieser GmbH und auch privat zahlreiche Immobilien im Bestand, führt Bauprojekte durch und vermietet seine Wohnungen. Sein Schwerpunkt liegt in und um Leipzig. Seine Expertise und Erfahrung machen ihn zu einem verlässlichen Ratgeber für allgemeine Fragen zu Immobilien und spezifisch zum Leipziger Immobilienmarkt.

Über die Schwarzat Capital GmbH: Die Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen ist ein führendes Unternehmen im Bereich Immobilieninvestitionen und -entwicklung. Das Unternehmen spezialisiert sich auf den Erwerb, die Sanierung und die Vermietung von Wohnimmobilien in Leipzig.

