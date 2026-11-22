Revitalisierung auf dem Weg

Wohnraum ist knapp – und gleichzeitig existieren in vielen Immobilien Flächen, die kaum sinnvoll genutzt werden.

Große Flure, Abstellbereiche, leerstehende Räume oder unpraktische Grundrisse können dazu führen, dass ein Gebäude rechnerisch über viel Fläche verfügt, praktisch aber deutlich weniger davon sinnvoll nutzbar ist.

Sven Schwarzat, Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH, sieht darin eine der interessantesten Aufgaben der Bestandsentwicklung.

Mehr Wohnraum bedeutet nicht immer mehr Gebäude

Die klassische Antwort auf steigende Wohnraumnachfrage lautet Neubau.

Doch zusätzliche Nutzbarkeit kann auch innerhalb vorhandener Immobilien entstehen.

Gerade in Leipzig existieren zahlreiche ältere Gebäude mit großzügigen Grundrissen.

Nicht jede historische Raumaufteilung entspricht heutigen Anforderungen.

Wenn vorhandene Flächen sinnvoller organisiert werden, kann sich die Qualität einer Immobilie verbessern, ohne dass ihre Außenmaße verändert werden.

Zuerst verstehen, warum eine Fläche schlecht funktioniert

Bevor Wände versetzt werden, sollte zunächst die Ursache analysiert werden.

Ist ein Flur tatsächlich zu groß oder erfüllt er eine wichtige Erschließungsfunktion? Ist ein Raum aufgrund seiner Größe unattraktiv oder lediglich schlecht möbliert? Fehlt Licht oder ist die Tür ungünstig angeordnet?

Sven Schwarzat hält diese Analyse für wichtig, weil bauliche Veränderungen Geld kosten.

Die Schwarzat Capital GmbH versucht deshalb, Immobilien nicht automatisch möglichst stark umzubauen.

Die beste Lösung kann manchmal darin bestehen, vorhandene Strukturen weitgehend zu erhalten.

Leerstand ist die offensichtlichste Reserve

Besonders deutlich wird ungenutztes Potenzial bei leerstehenden Immobilien.

Eine Wohnung, die aufgrund ihres Zustands nicht vermietet werden kann, stellt zwar baulich vorhandenen, aber faktisch nicht verfügbaren Wohnraum dar.

Durch Sanierung kann diese Fläche wieder dem Markt zur Verfügung gestellt werden.

Die Schwarzat Capital GmbH nennt Leerstand ausdrücklich als interessantes Kriterium bei der Suche nach Immobilien in Leipzig.

Aus Sicht eines Projektentwicklers liegt darin eine klare Wertschöpfungsmöglichkeit: Eine zuvor schlecht oder gar nicht nutzbare Immobilie wird wieder in einen vermietbaren Zustand gebracht.

Nebenflächen können Potenzial bieten

Auch Dachgeschosse, ehemalige Nebenräume oder andere Bereiche können unter bestimmten Voraussetzungen interessant sein.

Ob daraus tatsächlich Wohnfläche entstehen kann, hängt allerdings von rechtlichen und technischen Voraussetzungen ab.

Brandschutz, Belichtung, Raumhöhe und Genehmigungen spielen beispielsweise eine Rolle.

Sven Schwarzat warnt deshalb davor, jede ungenutzte Fläche automatisch als zukünftigen Wohnraum zu betrachten.

Professionelle Immobilienentwicklung unterscheidet zwischen einer Idee und einem tatsächlich umsetzbaren Konzept.

Flächeneffizienz darf Wohnqualität nicht zerstören

Es wäre ein Fehler, Optimierung ausschließlich als Maximierung vermietbarer Quadratmeter zu verstehen.

Eine Wohnung benötigt Flure, Bäder, Küchen und andere Funktionsbereiche.

Wer sämtliche Gemeinschafts- und Nebenflächen minimiert, kann zwar rechnerisch mehr private Fläche schaffen, gleichzeitig aber die Wohnqualität verschlechtern.

Für die Schwarzat Capital GmbH besteht die Aufgabe deshalb darin, ein sinnvolles Gleichgewicht zu finden.

Sven Schwarzat sieht Flächeneffizienz nicht als möglichst starke Verdichtung, sondern als möglichst gute Nutzung der vorhandenen Immobilie.

Gute Immobilienentwicklung beginnt im Bestand

Gerade in wachsenden Städten besitzt dieser Gedanke Bedeutung.

Leipzig kann seinen zukünftigen Wohnraumbedarf nicht ausschließlich über Neubau lösen. Gleichzeitig sollte der vorhandene Gebäudebestand möglichst sinnvoll genutzt werden.

Sanierungsbedürftige Wohnungen, Leerstand und ungünstige Grundrisse stellen deshalb nicht nur Probleme dar.

Für Projektentwickler können sie Chancen sein.

Aus einem Problem wird ein nutzbarer Raum

Die Schwarzat Capital GmbH konzentriert sich bei ihrer Arbeit in Leipzig auf genau solche Immobilienpotenziale.

Dabei muss nicht jede Entwicklung spektakulär sein.

Manchmal besteht Wertschöpfung darin, eine seit Jahren leerstehende Wohnung zu sanieren. Manchmal wird ein Grundriss verändert. In anderen Fällen genügt eine technische und optische Modernisierung.

Für Sven Schwarzat ist der entscheidende Maßstab das Ergebnis.

Wenn eine Immobilie nach der Entwicklung besser, effizienter und langfristiger genutzt werden kann als zuvor, wurde tatsächlich Wert geschaffen.

Und genau darin liegt eine der großen Reserven des Immobilienbestands: Nicht jeder neue Wohnraum muss auf einer grünen Wiese entstehen. Manchmal befindet er sich längst hinter einer bestehenden Haustür.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schwarzat Capital GmbH

Sven Schwarzat

Ernst-Thälmann-Straße 18

06686 Lützen

Deutschland

fon ..: 034444909876

web ..: http://www.schwarzat-capital.de

email : info@schwarzat-capital.de

Über den Autor: Sven Schwarzat ist Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen. Er hält mit dieser GmbH und auch privat zahlreiche Immobilien im Bestand, führt Bauprojekte durch und vermietet seine Wohnungen. Sein Schwerpunkt liegt in und um Leipzig. Seine Expertise und Erfahrung machen ihn zu einem verlässlichen Ratgeber für allgemeine Fragen zu Immobilien und spezifisch zum Leipziger Immobilienmarkt.

Über die Schwarzat Capital GmbH: Die Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen ist ein führendes Unternehmen im Bereich Immobilieninvestitionen und -entwicklung. Das Unternehmen spezialisiert sich auf den Erwerb, die Sanierung und die Vermietung von Wohnimmobilien in Leipzig.



Pressekontakt:

Schwarzat Capital GmbH

Herr Sven Schwarzat

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email : info@schwarzat-capital.de