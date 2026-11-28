Ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs: Mitarbeitende benötigen zuverlässigen Zugriff auf Unternehmensanwendungen. KAEMI verbindet sicheren Zugang und Standortvernetzung mit Managed Services.

Teams arbeiten heute im Büro, zu Hause und unterwegs. Viele Unternehmen betreiben außerdem mehrere Standorte, die zuverlässig miteinander und mit Cloud-Anwendungen verbunden sein müssen. Für kleine und mittlere Unternehmen ist das besonders dann eine Herausforderung, wenn das Netzwerk historisch gewachsen ist und Anbindungen einzeln verwaltet werden. Als Managed Security Service Provider (MSSP) für Netzwerksicherheit bietet KAEMI aus Berlin zentral verwaltete Netzwerk- und Sicherheitslösungen an und übernimmt auf Wunsch den Betrieb.

Beim Zugriff setzt KAEMI auf das Prinzip Zero Trust: Zugriffe werden anhand von Identität, Berechtigungen und weiteren Sicherheitsmerkmalen geprüft und auf die benötigten Anwendungen und Ressourcen begrenzt. Mit Zero Trust Network Access (ZTNA) können Mitarbeitende gezielt auf freigegebene Anwendungen zugreifen, ohne dafür einen klassischen VPN-Zugang zum gesamten Unternehmensnetz zu benötigen. SASE verbindet Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen in einer cloudbasierten Architektur. SSE umfasst deren Sicherheitsfunktionen, etwa für den Zugriff auf Anwendungen und die sichere Internetnutzung.

Für die Verbindung mehrerer Standorte nutzt KAEMI Software Defined WAN. Die Lösung steuert den Datenverkehr anhand festgelegter Regeln und der Qualität verfügbarer Verbindungen. Sind mehrere geeignete Leitungen vorhanden, kann der Verkehr beim Ausfall einer Verbindung automatisch auf eine andere wechseln. Wichtige Anwendungen lassen sich priorisieren und zusätzliche Standorte in die bestehende Architektur integrieren. Auch lokale Campus- und Filialnetze mit Switches und WLAN können mit geeigneten Lösungen zentral aus der Cloud verwaltet werden.

Für Unternehmen bedeutet das vor allem Entlastung. KAEMI plant und implementiert die Lösung und übernimmt auf Wunsch den anschließenden Betrieb als Managed Service – mit festen Ansprechpartnern und Überwachung rund um die Uhr. Die Umstellung wird schrittweise geplant, um Auswirkungen auf das Tagesgeschäft möglichst gering zu halten. Die Betreuung erfolgt von Berlin aus.

Was bedeutet Zero Trust in der Praxis? Der Standort eines Nutzers oder Geräts allein begründet kein Vertrauen. Entscheidend ist, wer auf welche Anwendung zugreifen darf und unter welchen Bedingungen. ZTNA ermöglicht dabei einen gezielten Anwendungszugriff als Alternative zum klassischen VPN. Das Modell eignet sich besonders für Unternehmen mit mehreren Standorten und mobilen Teams, die Zugriffe einheitlich absichern und ihre interne IT entlasten möchten.

Mehr zum Leistungsangebot gibt es bei der KAEMI GmbH, Details zur Standortvernetzung unter Software Defined WAN.