Bestatter in Bexbach: Bestattungen WALCH

Seit 150 Jahren begleitet Bestattungen Walch in Bexbach einfühlsam Hinterbliebene – mit umfassendem Service, persönlicher Beratung und würdevollen Abschieden rund um die Uhr.

150 Jahre Erfahrung und einfühlsame Begleitung in schweren Zeiten

Bereits seit dem Jahr 1865 steht Bestattungen Walch in Bexbach Trauernden als vertrauensvoller und erfahrener Ansprechpartner zur Seite. Über Generationen hinweg hat sich das Unternehmen durch ein hohes Maß an Menschlichkeit, Sorgfalt und persönlichem Engagement einen Namen gemacht. Angehörige finden hier nicht nur fachkundige Hilfe bei allen organisatorischen Fragen rund um eine Bestattung, sondern auch Trost, Verständnis und echte Unterstützung in einer emotional belastenden Lebensphase.

Das Team ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar und übernimmt sämtliche Aufgaben, die im Trauerfall anfallen. Dazu zählen unter anderem die Überführung des Verstorbenen – ob innerhalb Deutschlands, europaweit oder weltweit -, die komplette Planung der Beerdigung sowie die individuelle Gestaltung der Trauerfeier. Bereits im ersten Beratungsgespräch werden die Wünsche und Vorstellungen der Hinterbliebenen berücksichtigt, damit eine würdevolle und persönliche Abschiednahme gewährleistet ist.

Ein Abschied, der in Erinnerung bleibt

Der geprüfte Bestattermeister in Bexbach nimmt Angehörigen so viele Aufgaben wie möglich ab, damit sie Raum und Zeit zum Trauern haben. Mit Einfühlungsvermögen berät er zur passenden Bestattungsform – sei es eine Erd-, Feuer-, See- oder Baumbestattung – sowie zur Auswahl der Grabstelle. Auch die Erstellung von Trauerdrucksachen, die Organisation der Trauerfloristik und die Erledigung aller behördlichen Formalitäten gehören zum umfassenden Service.

Neben der fachlichen Kompetenz steht bei Bestattungen Walch stets der Mensch im Mittelpunkt. Die persönliche Begleitung der Hinterbliebenen, ihre Sorgen und Bedürfnisse werden ernst genommen – sei es im Beratungsgespräch, beim Hausbesuch oder in den freundlich gestalteten Räumlichkeiten in Bexbach. Ein hauseigener Fahrservice sorgt dafür, dass auch Angehörige ohne Fahrzeug die Ausstellungsräume in Frankenholz bequem erreichen können.

Leistungen im Überblick:

24/7-Erreichbarkeit an 365 Tagen im Jahr

Überführungen im In- und Ausland, auch Übersee

Erledigung aller Formalitäten und Behördengänge

Planung und Durchführung individueller Bestattungen

Große Auswahl an Särgen und Zubehör

Erd-, Feuer-, See- und Baumbestattungen

Beratung zur Grabwahl und -pflege

Gestaltung von Trauerdruck und Trauerfloristik

Vermittlung von Trauerrednern

Eigener Abschieds- und Aufbahrungsraum

Hilfe bei Haushaltsauflösungen und Tierunterbringung

Bestattungsvorsorge für eine selbstbestimmte Zukunft

Mit Einfühlungsvermögen, Erfahrung und einem breiten Leistungsspektrum steht Bestattungen Walch auch in schweren Stunden fest an der Seite der Hinterbliebenen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bestattungen Jürgen Walch e. K. / PR-Public

Herr Jürgen Walch

Saarpfalz-Park 216

66450 Bexbach

Deutschland

fon ..: 06826 4873 / 06826 1550

fax ..: 06826 5240534

web ..: http://www.bestattungen-walch.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

Bestattungen Jürgen Walch e. K. / PR-Public

Herr Jürgen Walch

Saarpfalz-Park 216

66450 Bexbach

fon ..: 06826 4873 / 06826 1550

web ..: http://www.bestattungen-walch.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.