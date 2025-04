Herberge „Alte Meisterey“ in Mühlberg an der Elbe

Entspannen inmitten von Rosen und Fachwerk: Die Pension „Alte Meisterey“ in Mühlberg/Elbe bietet Erholung, Komfort und Natur pur – ideal für ruhige Auszeiten mit historischem Flair.

Erholung pur in der Pension „Alte Meisterey“ – Entspannung und Komfort im Herzen von Mühlberg/Elbe

Wer dem hektischen Alltag entfliehen möchte, findet in der liebevoll geführten Pension „Alte Meisterey“ einen perfekten Rückzugsort.

Umgeben von malerischer Natur und eingebettet in die historische Altstadt der Doppelstadt Mühlberg/Elbe, lässt sich hier die Seele inmitten ländlicher Ruhe baumeln.

Die geschichtsträchtigen Gebäude – ein Hauptgebäude aus dem Jahr 1600 und ein Nebengebäude von 1800 – wurden aufwendig saniert und stilvoll in moderne Gästeunterkünfte verwandelt.

Gäste können zwischen gemütlichen Einzel- und Doppelzimmern sowie großzügigen Mehrbettzimmern wählen, die vom Deutschen Tourismusverband mit bis zu vier Sternen ausgezeichnet wurden.

Die herzlichen Inhaber kümmern sich persönlich um das Wohl ihrer Gäste – auch kulinarisch. Täglich steht eine Auswahl aus warmem oder kaltem Abendessen zur Verfügung, mit viel Liebe und regionalem Bezug zubereitet.

Die Pension ist somit nicht nur ein Ort zum Übernachten, sondern auch zum Genießen und Entspannen.

Freizeitvielfalt in Mühlberg/Elbe erleben

Die Lage der Pension lädt zur aktiven Erkundung ein: Ob auf einem der zahlreichen gut ausgebauten Radwege entlang der Elbe oder beim Besuch der interessanten Museen in der Umgebung – Langeweile kommt hier garantiert nicht auf.

Besonders beliebt ist das nahegelegene Kloster „Marienstern“, das regelmäßig wechselnde kulturelle Veranstaltungen anbietet.

Auch Konzerte und geführte Entdeckungstouren stehen auf dem Programm.

Auf Wunsch helfen die Gastgeber gerne bei der Planung individueller Ausflüge und Aktivitäten.

Rosengarten-Romantik und Komfortangebote

Ein besonderes Highlight der Pension ist der prachtvolle Innenhof mit seinem üppigen Rosengarten.

Hier blüht eine Vielzahl an Rosen in allen Farben und sorgt für eine Atmosphäre voller Ruhe und Schönheit – ideal für ein Picknick oder einfach nur zum Durchatmen.

Der Bachlauf mit angrenzender Liegewiese lädt zum Verweilen ein und macht den Garten zu einem Ort der Erholung und Inspiration.

Zusätzlich profitieren Gäste von einem umfangreichen Serviceangebot, das kaum Wünsche offenlässt:

Einzel-, Doppel-, Mehrbettzimmer & Ferienwohnungen

Parkmöglichkeiten direkt vor dem Haus

Hol- und Bringservice für An- und Abreise

Kostenloses Telefonieren innerhalb Deutschlands

Separater Kühlschrank für Gäste

Getränke-, Grill- und Zeitungsservice

Abschließbarer Fahrradraum und Möglichkeit zur Fahrradreparatur

Die Pension „Alte Meisterey“ in Mühlberg/Elbe verbindet historischen Charme mit modernem Komfort – der ideale Ort für Erholungssuchende, Naturfreunde und Kulturinteressierte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herberge Alte Meisterey / PR-Public

Herr Andreas Bayer

Herrenstr. 22

04931 Mühlberg

Deutschland

fon ..: 035342 70305

web ..: http://www.herberge-alte-meisterey.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

Herberge Alte Meisterey / PR-Public

Herr Andreas Bayer

Herrenstr. 22

04931 Mühlberg

fon ..: 035342 70305

web ..: http://www.herberge-alte-meisterey.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.