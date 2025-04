Peakwolf und Airnergy setzen neue Maßstäbe im Bereich Atemgesundheit

Peakwolf & Airnergy launchen die Peakwolf Edition des beliebten Airnergy-Klassikers – vorgestellt auf den Biohacking Days Stuttgart und begeistert aufgenommen von der Atem- und Longevity-Community.

Biohacking Days in Stuttgart: Peakwolf Edition des beliebten Klassikers Professional Plus compact vorgestellt

Die Zusammenarbeit zwischen Peakwolf und Airnergy nahm ihren Anfang auf dem FlowFest 2023 in München – einem der bedeutendsten Events im Bereich Biohacking, Longevity und ganzheitlicher Gesundheit. Bereits damals wurde die Kooperation mit dem in der Biohacker-Szene bekannten Atemexperten Rolf Duda alias Peakwolf auf den Weg gebracht.

Die faszinierenden Ergebnisse stellte Rolf Duda mit einem aufschlussreichen und in der Szene viel beachteten YouTube-Video vor:

Biohacker testet 5 Monate AIRNERGY: Revolutionäre Sauerstofftherapie für mehr Energie und Vitalität?

Dieser Videobeitrag basiert auf Rolf Dudas eigenen Erfahrungen sowie Messungen. Er spricht seither vor allem Atemcoaches sowie kritisch denkende Biohacker an, die sich intensiv mit der Atemqualität und Energieversorgung beschäftigen. Duda erklärt darin eindrucksvoll die Bedeutung gezielter Atemtherapie, Energieversorgung über die Atmung sowie seine grundsätzlichen Erfahrungen mit Airnergy. Die authentische, praxisnahe und fundierte Darstellung fand schnell große Resonanz in der Community – das Video verbreitet sich seitdem rasant weiter.

Impulse aus der Szene führen zu innovativem Sondermodell

Aus dem intensiven Austausch mit Atemcoaches, Therapeuten und Biohackern entstand das Konzept für ein eigenes Sondermodell: Der beliebte Airnergy Klassiker Professional Plus compact, bevorzugt im therapeutischen Bereich eingesetzt, ist nun in einer exklusiven Peakwolf Edition erhältlich. Es vereint die bewährte Technologie mit den konkreten Bedürfnissen einer gesundheitsbewussten Zielgruppe – insbesondere jenen, die sich tiefgehend mit dem Thema Atemregeneration und Vitalitätssteigerung auseinandersetzen – und im vertrauten Design von Peakwolf.

Erfolgreiche Premiere bei den Biohacking Days Stuttgart

Seine Premiere feierte der Peakwolf Professional Plus compact Vitalisator vom 25. bis 27.04.2025 auf den Biohacking Days in Stuttgart – dem aktuell besucherreichsten Event der Szene, das in diesem Jahr parallel zur Yoga- und VeganWorld stattfand.

Gemeinsam mit Airnergy als Mitaussteller präsentierte Peakwolf das Gerät einem breitgefächerten Publikum. Das Interesse war groß – nicht nur bei erfahrenen Biohackern und Longevity-Enthusiasten, sondern auch bei Besuchern, die zum ersten Mal mit der Thematik rund ums „Wie man atmet – und _was_ man atmet“ in Berührung kamen. Die Resonanz war durchweg positiv.

Atemexperte Rolf Duda als inhaltlicher Wegbereiter

Rolf Duda gilt in der Szene als absolute Instanz in Sachen Atmung. Auf Fachkongressen, Atemmessen und in der Biohacker-Community genießt er hohes Ansehen und wird als glaubwürdiger, praxisnaher Experte geschätzt. Seine Mitwirkung bei der Konzeption des Peakwolf Professional Plus compact Vitalisators verleiht dem Projekt fachliche Tiefe und Authentizität.

Sein Fazit: „Das Konzept ist nicht nur durchdacht, sondern für viele Menschen eine wertvolle Hilfe – und seit nunmehr 25 Jahren bewährt und beliebt.“

Gemeinsam in die Zukunft der Atemgesundheit

Peakwolf und Airnergy werden ihre Partnerschaft weiter ausbauen und so gemeinsam neue Lösungen für die Bereiche Regeneration, Atemtraining und Energiegewinnung entwickeln. Die Peakwolf Edition des Professional Plus compact bildet dabei den Auftakt – mit der Vision, mehr Menschen den Zugang zu innovativer Atemtechnologie zu ermöglichen. Denn: Wie – und _was_ – man atmet, kann das Leben verlängern.

