Langlebigkeit beginnt beim Atmen – Wie und wo Airnergy die Zellatmung und den Alterungsprozess optimiert

Neu gedacht: Atem als Schlüssel zur Langlebigkeit.

Wie Zellatmung, Atematmosphäre und moderne Technologie gemeinsam neue Wege für Gesundheit und Vitalität eröffnen.

Neueste Impulse aus der Longevity-Forschung

Die internationale Longevity-Forschung kommt zu einem klaren Schluss: Die Qualität der Zellatmung, und damit unsere Atemluft, vielmehr Atematmosphäre, ist entscheidend für die Vitalität sowie die Gesundheit – und ein längeres Leben im Allgemeinen. In einer Zeit, in der moderne Technologien und altes Wissen wieder zusammenfinden dürfen, rückt ein bislang unterschätzter Faktor zurück in den Fokus: der Atem, vielmehr unsere Atemluft bzw. unsere Atematmosphäre.

Dr. Jibin Chi, Mediziner und wissenschaftlicher Beirat der Airnergy International GmbH, erklärt: „Der Atem ist weit mehr als nur Sauerstoffaufnahme – er ist der direkte, zudem ohne Alternative, Zugang zur Bildung von Lebensenergie auf Zellebene. Wer ihn richtig nutzt oder verbessert, beeinflusst die grundlegenden Prozesse des Alterns jederzeit.“

Zellatmung – der vernachlässigte Schlüssel zum Lebenserhalt sowie zur Neubildung

Die Zellatmung ist die existentielle Grundlage des Körpers: Hier wird der Luftsauerstoff (21 %) genutzt, um Energie für die rund 80 Billionen Zellen des menschlichen Körpers zu erzeugen. Gleichzeitig entstehen dabei jedoch ebenfalls Freie Radikale, die ebenso Zellschäden verursachen und den Alterungsprozess beschleunigen können.

Laut Nobelpreisträgerin Elizabeth Blackburn ist Altern jedoch kein festgeschriebenes Schicksal, sondern klar eine Frage der zellulären Energie und Entropiekontrolle – also der Fähigkeit des Körpers, Ordnung aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Wer die Zellatmung effizient gestaltet und damit unterstützt, kann also eigenverantwortlich etwas Grundlegendes für ein längeres und gesünderes Leben tun.

Airnergy: Atemenergie nach dem Vorbild der Natur

Airnergy hat der Natur über die Schulter geschaut und als Erstentwickler eine Technologie entwickelt, die diesen natürlichen Prozess nachstellt. Inspiriert von einem entscheidenden Prozess der Photosynthese, aktiviert der sogenannte Vitalisator den Sauerstoff, vielmehr die Atematmosphäre, außerhalb des Körpers, überträgt dabei die gewonnene Energie auf Wasser, besser gesprochen auf die Luftfeuchtigkeit, bringt diese über die Atmung so in den Körper – ohne dabei oxidativen Stress zu erzeugen, der bei der herkömmlichen Zellatmung oder mit bisherigen Methoden entstehen kann.

Diese bioenergetisch gewinnbringende Methode basiert zudem auf den Erkenntnissen renommierter Wissenschaftler wie Otto Warburg und Albert Szent-Györgyi. Das Besondere: Der Körper erhält neuen Zugang zu generell vorhandener und damit nutzbarer Energie, ohne die Zellen zusätzlich beispielsweise mit unphysiologisch hoher Sauerstoffkonzentration zu belasten. Die Anwendung ist einfach, erschwinglich, effizient und bei nahezu jedem Alter für den Alltag geeignet und für den Körper gut verträglich.

Neue Energie, bessere Regeneration, erhöhte Lebensqualität

Airnergy wird heute weltweit in der Therapie und nahezu allen Fachbereichen zur Prävention und eben auch zur Leistungssteigerung eingesetzt. Nutzer berichten häufig und oft schon nach den ersten Anwendungen von tieferer Entspannung, besserem Ein- und Durchschlafverhalten, insbesondere von gesteigerter Konzentration und schnellerer Regeneration – oft ebenso bei chronischer Erschöpfung (CFS), Long Covid, Brainfog oder Burnout.

Für den Arzt und Wissenschaftler Dr. Chi, der sich seit Jahren intensiv mit Zellenergie und Langlebigkeit wissenschaftlich beschäftigt, ist klar: „Airnergy ist nicht nur ein zukunftsweisendes Biohacking-Tool, das die natürliche Ordnung im Körper stärkt und wiederherstellt. Vor allem geht es dabei nicht nur um ein längeres Leben, sondern vor allem um ein besseres Leben sowie Lebensqualität.“

Fazit: Langlebigkeit beginnt im Ursächlichen und belohnt mit jedem Atemzug neues Leben

Die Zukunft der Gesundheit liegt in der Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit unserer Zellen. Wer erkennt, wie existentiell die Atmung im Allgemeinen ist und wie Zellatmung funktioniert, sie gezielt unterstützt, kann dem Älterwerden gelassener entgegensehen. Airnergy bietet dafür eine millionenfach erprobte sowie praxistaugliche Lösung, wissenschaftlich fundiert, leicht umzusetzen, dabei erschwinglich und in der Anwendung millionenfach bewährt.

Airnergy International GmbH:

Gut 25 Jahre Erfahrung in Gesundheits-Biotechnologie

Hervorgegangen aus der im Jahr 2000 gegründeten natural energy solutions AG brachte die Airnergy AG sowie die eigentliche Muttergesellschaft Airnergy International GmbH mit Sitz in Hennef bei Bonn als Erstentwickler die Airnergy-Vitalisierungs-Geräte zur Marktreife. Diese einzigartige Gesundheits- Technologie verbessert die Energiebildung bzw. die Sauerstoff-Verwertung (medizinisch: Utilisation) auf Zellebene und reguliert entscheidende Prozesse im gesamten Organismus. Unter der Leitung von Firmengründer und Geschäftsführer Guido Bierther wird die Airnergy-Technologie ständig weiterentwickelt.

Inzwischen millionenfach in weltweit über 60 Ländern werden die Airnergy Energietankstellen, sogenannte Vitalisatoren, genutzt: Ärzte, Therapeuten, Kliniken, Reha- Einrichtungen, Sportcenter sowie fortschrittliche Unternehmen (Betriebliche Gesundheitsfürsorge für Mitarbeiter) setzen im Rahmen von Gesundheitsprogrammen auf diese einzigartige Technologie. Denn die Energiekur wirkt grundlegend im System Mensch – intra- sowie extrazellulär – und eignet sich zur Therapie, Prävention, Regulation und Regeneration sowie zur Ausdauersteigerung.

Mittlerweile ist Airnergy auch überaus beliebt im Bereich Anti-Aging und Longevity. Beauty-, Wellness- und SPA-Institute sowie Hotels haben die Vorteile der Anwendung erkannt und bieten ihren Kunden immer häufiger die einzigartige Airnergy Vitalisierung als zusätzliche Leistung. Aber auch Privatpersonen und Familien investieren in kleine Energie-Stationen für zu Hause und nutzen die bahnbrechende Methode für ihre Gesundheit.

Für jeden Bedarf ist etwas dabei. Vom Kraftzwerg „Little Atmos“ bis zur Premiumausführung „Avant Garde“ – Es gibt unterschiedliche Ausführungen und Varianten für verschiedene Einsatzbereiche.

Airnergy ist wissenschaftlicher Vorreiter und technologischer Erstentwickler dieser einzigartigen Biotechnologie. Die Airnergy International GmbH verfügt seit der Gründung im Jahre 2000 über Patent, Marke, Technologie und Know-how sowie ein konsequentes Qualitäts-, Service-, Produktions- und Unternehmensmanagement. Als Herstellungsunternehmen ist sie nach DIN EN ISO 13485:2003 sowie nach der Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9001 und dem Umweltstandard DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

Airnergy steht für nachhaltiges Denken, Handeln und Wirtschaften. Zahlreiche internationale Auszeichnungen (z. B. Jahrhundertaward für Innovation der Fitness Tribune, Wissenschaftspreis der Internationalen Prevention Organisation IPO für Innovation, der Five Star Diamant Green Innovation Award der American Academy of Hospitality Services) sprechen für sich.

Weitere Informationen unter: https://airnergy.com

Ansprechpartner: Guido Bierther

