E-Commerce Round Table 2025: Vom Warenkorb zur Wertschöpfung – Strategien, die konvertieren

Am 2. September 2025 laden die hey contact heroes zum exklusiven E-Commerce Round Table 2025 in die Hamburger HafenCity ein.

Hamburg, 30. April 2025 – Am 2. September 2025 laden die hey contact heroes zum exklusiven E-Commerce Round Table 2025 in die Hamburger HafenCity ein. Unter dem Leitgedanken „Vom Warenkorb zur Wertschöpfung – Strategien, die wirken“ kommen Entscheidungsträgerinnen und -träger aus dem digitalen Handel für einen intensiven Austausch auf Augenhöhe zusammen.

Die Teilnahme an diesem hochkarätigen Format ist auf 30 Gäste begrenzt. Die Veranstaltung überzeugt durch kompakte Impulsvorträge, praxisnahe Einblicke und direkte Gespräche mit Expertinnen und Experten der Branche. Sieben angesehene Speaker geben in kurzer und konzentrierter Form Einblicke in ihre Erfahrungen und Erfolgsrezepte – unter anderem zu den Themen Customer Experience, Conversion-Optimierung, Künstliche Intelligenz im Kundenservice sowie nachhaltige Kundenbindung.

Im Fokus stehen keine theoretischen Konzepte, sondern greifbare Erfolgsansätze: Was funktioniert wirklich? Was nicht? Und was bringt die Zukunft? Die Teilnehmenden profitieren vom offenen Dialog in kleinem Kreis und nehmen konkrete Ideen mit, die sich direkt in ihre eigene E-Commerce-Strategie integrieren lassen.

Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an checkin@hey-contact-heroes.de möglich und bis zum 29.08.2025 kostenfrei. Aufgrund der limitierten Teilnehmerzahl wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Über hey contact heroes

Die hey contact heroes GmbH mit Sitz in der Hamburger HafenCity ist einer der

innovativsten BPO-Dienstleister für digitalen Kundenservice in Europa. Mit über 550

Mitarbeitenden in 17 Ländern unterstützt das Unternehmen Auftraggeber aus Wirtschaft,

Industrie & Handel dabei, ihre Kundenerlebnisse durch smarte Prozesse, hybride Lösungen

und empathischen Service nachhaltig zu verbessern. Ob klassisches Contact Center,

Omnichannel-Kommunikation oder KI-basierte Kundeninteraktion – hey contact heroes steht

für messbare Ergebnisse, hohe Qualität und maximale Kundenorientierung.

Pressekontakt:

hey contact heroes GmbH

Am Kaiserkai 45

20457 Hamburg

Josephine Engelmann

Assistenz der Geschäftsführung

E-Mail: josephine@hey-contact-heroes.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

hey contact heroes GmbH

Frau Josephine Engelmann

Am Kaiserkai 45

20457 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04030096175

web ..: https://hey-contact-heroes.de

email : josephine@hey-contact-heroes.de

Über hey contact heroes

Die hey contact heroes GmbH mit Sitz in der Hamburger HafenCity ist einer der

innovativsten BPO-Dienstleister für digitalen Kundenservice in Europa. Mit über 550

Mitarbeitenden in 17 Ländern unterstützt das Unternehmen Auftraggeber aus Wirtschaft,

Industrie & Handel dabei, ihre Kundenerlebnisse durch smarte Prozesse, hybride Lösungen

und empathischen Service nachhaltig zu verbessern. Ob klassisches Contact Center,

Omnichannel-Kommunikation oder KI-basierte Kundeninteraktion – hey contact heroes steht

für messbare Ergebnisse, hohe Qualität und maximale Kundenorientierung.

Pressekontakt:

hey contact heroes GmbH

Frau Josephine Engelmann

Am Kaiserkai 45

20457 Hamburg

fon ..: 04030096175

web ..: https://hey-contact-heroes.de

email : josephine@hey-contact-heroes.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.