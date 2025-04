Elbert + Poll Immobilien – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Nordhorn

Ihr vertrauensvoller Immobilienmakler in Nordhorn: Elbert + Poll Immobilien ist mit Erfahrung, Herz und Expertise für Verkauf, Bewertung und Vermittlung von Immobilien in Nordhorn und Umgebung.

Wer eine Immobilie in Nordhorn oder den umliegenden Regionen verkaufen oder erwerben möchte, trifft mit Elbert + Poll Immobilien die richtige Entscheidung. Das Unternehmen zählt seit vielen Jahren zu den bekanntesten und bestbewerteten Immobilienmaklern in Nordhorn und steht für Kompetenz, Vertrauen und persönliche Betreuung. In einem Markt, der sich stetig wandelt und hohe Anforderungen an Verkäufer und Käufer stellt, sind erfahrene Begleiter gefragt – Menschen, die den lokalen Markt kennen, die richtigen Fragen stellen und individuelle Lösungen entwickeln.

Elbert + Poll Immobilien bietet Eigentümern und Suchenden genau diese Sicherheit. Mit umfassender Marktkenntnis, ausgeprägtem Gespür für Menschen und Objekte sowie einem starken Netzwerk in der Region begleitet das Team seine Kunden auf Augenhöhe. Egal ob ein Einfamilienhaus in Nordhorn-Stadtflur verkauft werden soll, eine moderne Eigentumswohnung in Lingen gesucht wird oder eine Immobilienbewertung in Schüttorf benötigt wird – Elbert + Poll ist zur Stelle.

Immobilienmakler Nordhorn

Inmitten der charmanten Stadt Nordhorn, umgeben von Kanälen, Grünflächen und lebendiger Nachbarschaft, ist Elbert + Poll Immobilien seit vielen Jahren eine feste Größe im lokalen Immobilienmarkt. Als erfahrener Immobilienmakler Nordhorn begleitet das Team von Werner Poll Eigentümer, Käufer und Investoren mit hoher Fachkompetenz und großem Engagement durch sämtliche Phasen der Immobilienvermittlung.

Egal ob in Nordhorn-Stadtflur, Bookholt, Blanke, Frensdorferhaar oder Oorde – wer eine Immobilie in Nordhorn verkaufen oder kaufen möchte, findet in Elbert + Poll einen verlässlichen Partner mit tiefem Verständnis für die regionale Marktsituation.

Die zahlreichen hervorragenden Kundenbewertungen spiegeln die konsequent kundenorientierte Arbeitsweise wider. Transparenz, Vertrauen und langjährige Marktkenntnis sind die Eckpfeiler der Arbeit dieses mehrfach ausgezeichneten Maklerbüros.

„Eine Immobilie ist mehr als ein Objekt – sie ist ein Stück Leben. Unser Ziel ist es, jedem Kunden zu helfen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen.“ “ Werner Poll, Inhaber Elbert + Poll Immobilien

Immobilien Nordhorn

Der Immobilienmarkt in Nordhorn hat in den letzten Jahren spürbar an Dynamik gewonnen. Die Nachfrage nach Immobilien in Nordhorn ist weiterhin hoch – sowohl bei jungen Familien als auch bei Senioren, Kapitalanlegern und Rückkehrern in die Heimatregion.

Besonders gefragt sind dabei freistehende Einfamilienhäuser, moderne Reihenhäuser sowie gut geschnittene Eigentumswohnungen. Stadtteile wie Klausheide, Deegfeld, Blanke oder auch Frensdorfer Haar bieten ruhiges Wohnen mit guter Anbindung.

Nicht nur innerhalb Nordhorns ist Bewegung auf dem Immobilienmarkt. Auch im nahen Bad Bentheim, in Schüttorf, Neuenhaus oder Lingen verzeichnet Elbert + Poll eine kontinuierlich steigende Zahl von Vermittlungen. Die Nähe zur niederländischen Grenze, die landschaftlich reizvolle Umgebung und die gute Infrastruktur machen diese Orte besonders attraktiv.

Das Team von Elbert + Poll beobachtet die Entwicklungen genau und stellt sicher, dass sowohl Käufer als auch Verkäufer fundierte Entscheidungen treffen können.

Immobilienmakler in Nordhorn

Als renommierter Immobilienmakler in Nordhorn bietet Elbert + Poll weit mehr als nur die Vermittlung von Immobilien. Zum Leistungsportfolio gehören unter anderem:

professionelle Wertermittlungen

individuelle Verkaufsstrategien

rechtssichere Vertragsbegleitung

moderne Präsentationen inklusive hochwertiger Fotos und 3D-Touren

Durch die tiefe regionale Verwurzelung kennt das Team die lokalen Besonderheiten nicht nur in Nordhorn selbst, sondern auch in den angrenzenden Regionen wie Lengerich, Meppen, Haselünne oder Emsbüren. Diese regionale Expertise ist ein echter Mehrwert – besonders für Eigentümer, die ihre Immobilie marktgerecht anbieten möchten.

„Unsere Arbeit endet nicht mit dem Vertragsabschluss – wir bleiben an Ihrer Seite, solange Sie uns brauchen.““ Werner Poll

Auch auf Auszeichnungen kann Elbert + Poll Immobilien stolz sein: Das Unternehmen wurde mehrfach für seine Transparenz, Kundenzufriedenheit und Beratungskompetenz ausgezeichnet – zuletzt mit dem Qualitätssiegel für exzellente Maklerleistung 2024.

Makler Nordhorn

Was unterscheidet einen guten Makler in Nordhorn von einem durchschnittlichen? Bei Elbert + Poll lautet die Antwort: Persönlichkeit, Fachwissen und regionale Präsenz. Statt auf Massenabfertigung oder anonyme Online-Abwicklungen setzt das Team bewusst auf den persönlichen Kontakt.

Kundengespräche finden oft direkt in den Stadtteilen statt, in denen sich die Objekte befinden – sei es auf einer Terrasse in Salzbergen, in einem Neubaugebiet in Spelle oder bei einer denkmalgeschützten Immobilie in der Innenstadt von Haren.

Durch diese Nähe zum Markt können die Makler realistische Einschätzungen geben, konkrete Tipps für Eigentümer entwickeln und gezielt nach den passenden Käufern suchen. Auch für Interessenten, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause oder einer Kapitalanlage in Lingen oder Meppen sind, ist Elbert + Poll ein zuverlässiger Ansprechpartner.

Immobilie verkaufen Nordhorn

Wer seine Immobilie verkaufen in Nordhorn möchte, steht oft vor komplexen Fragen: Wie viel ist mein Haus wert? Wann ist der beste Zeitpunkt für den Verkauf? Welche Unterlagen brauche ich?

Hier setzt Elbert + Poll Immobilien an. Mit einer fundierten Wertermittlung, professionellen Exposés, durchdachten Vermarktungsstrategien und einem starken Netzwerk wird der Verkaufsprozess effizient und transparent gestaltet.

Von der ersten Bewertung in Haselünne über die Interessentenauswahl in Emsbüren bis hin zur Vertragsunterzeichnung beim Notar in Lingen – das Team begleitet Eigentümer Schritt für Schritt.

Zudem sorgt die hohe Sichtbarkeit auf allen gängigen Immobilienportalen, Social Media Kanälen und der eigenen Website dafür, dass Immobilien schnell und erfolgreich vermittelt werden.

Die Erfolgsquote spricht für sich: Ein Großteil der angebotenen Objekte wird innerhalb weniger Wochen verkauft – oft sogar zu überdurchschnittlichen Preisen.

Fazit: Elbert + Poll Immobilien ist Ihr Immobilienmakler für Nordhorn

Mit Herz, Erfahrung und Weitblick ist Elbert + Poll Immobilien der erste Ansprechpartner für alle, die in Nordhorn und Umgebung eine Immobilie verkaufen oder kaufen möchten.

Die Verbindung aus fachlicher Exzellenz, persönlichem Service und tiefer Kenntnis des regionalen Marktes macht das Unternehmen zu einer echten Empfehlung – sowohl für Privatpersonen als auch für Investoren.

Ob Sie in Nordhorn, Lengerich, Haren, Bad Bentheim, Schüttorf, Salzbergen, Spelle oder im gesamten Emsland aktiv werden wollen – Elbert + Poll Immobilien steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch – und erleben Sie, wie Immobilienvermittlung auf Augenhöhe funktioniert.

Elbert + Poll Immobilien ist ein inhabergeführtes Maklerbüro mit Sitz in Nordhorn. Seit vielen Jahren begleiten Werner Poll und sein Team Eigentümer und Kaufinteressenten beim Verkauf und Erwerb von Immobilien – kompetent, diskret und mit einem tiefen Verständnis für den regionalen Markt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Wohnimmobilien, individuelle Immobilienbewertungen und persönliche Beratung in Nordhorn sowie den umliegenden Städten wie Meppen, Lingen, Haren oder Bad Bentheim. Ausgezeichnete Kundenbewertungen, langjährige Erfahrung und moderne Vermarktungslösungen machen Elbert + Poll Immobilien zu einem der führenden Maklerunternehmen der Region.

