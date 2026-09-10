Astrid Schäfer Immobilien zählt 2026 zu den Top-Immobilienmaklern Deutschlands

FOCUS-Business zeichnet Astrid Schäfer Immobilien als Top-Immobilienmakler 2026 aus – für persönliche Beratung und fundierte Marktkenntnis in Konstanz und am Bodensee.

FOCUS-Business zeichnet das Konstanzer Maklerbüro im Immobilien-Atlas 2026 als eines der besten Immobilienmaklerbüros Deutschlands aus

Konstanz, 10.09.2026.

Das Maklerbüro Astrid Schäfer Immobilien wurde von FOCUS-Business als „Top-Immobilienmakler 2026“ ausgezeichnet. Damit gehört das inhabergeführte Unternehmen aus Konstanz zu den 1.000 empfohlenen Immobilienmaklerbüros für Wohnimmobilien in Deutschland.

Veröffentlicht wurde die Auszeichnung im FOCUS-Business Immobilien-Atlas 2026. Grundlage der Empfehlungsliste ist eine umfangreiche Erhebung des Recherchepartners FactField. Rund 40.000 Immobilienmaklerinnen und Immobilienmakler wurden eingeladen, besonders empfehlenswerte Kolleginnen und Kollegen beziehungsweise Maklerbüros zu benennen.

Eigenempfehlungen, Mehrfachnennungen und Empfehlungen innerhalb eines offiziellen Unternehmensverbunds wurden dabei nicht berücksichtigt. Entscheidend war eine überdurchschnittlich hohe Zahl qualifizierter Empfehlungen innerhalb der jeweiligen Region. Ergänzend flossen unter anderem die Mitgliedschaft im Immobilienverband Deutschland, Zertifizierungen, angebotene Dienstleistungen, die Tätigkeitsdauer sowie Kundenbewertungen bei ImmoScout24 in die Bewertung ein.

Anerkennung für persönliche Beratung und regionale Marktkenntnis

Für Astrid Schäfer ist die Auszeichnung eine besondere Bestätigung ihres persönlichen Beratungsansatzes. Als erfahrene Immobilienmaklerin in Konstanz und am Bodensee begleitet sie Eigentümer, Käufer und Interessenten bei Entscheidungen, die häufig weit über die reine Vermittlung einer Immobilie hinausgehen.

Im Mittelpunkt stehen eine realistische Einschätzung des Immobilienmarktes, eine sorgfältige Vorbereitung sowie eine diskrete und persönliche Betreuung. Durch ihre umfassende Kenntnis des deutschen und schweizerischen Immobilienmarktes und ihr gewachsenes regionales wie internationales Netzwerk kann Astrid Schäfer Käufer und Verkäufer gezielt zusammenbringen.

Das Tätigkeitsgebiet umfasst neben Konstanz unter anderem Allensbach, Radolfzell, Überlingen, Meersburg, Bodman, Kreuzlingen und weitere Orte in der Bodenseeregion.

Professionelle Begleitung vom ersten Gespräch bis zum Abschluss

Die Leistungen von Astrid Schäfer Immobilien reichen von der marktgerechten Wertermittlung über die Beschaffung und Prüfung verkaufsrelevanter Unterlagen bis zur professionellen Präsentation und Vermarktung eines Objekts. Dazu gehören aussagekräftige Exposés, hochwertige Immobilienfotografie, moderne Präsentationstechniken und die persönliche Betreuung von Besichtigungen und Kaufverhandlungen.

Eine fundierte Immobilienbewertung bildet dabei häufig den ersten Schritt. Neben Lage, Größe und baulichem Zustand berücksichtigt Astrid Schäfer auch die Ausstattung, den energetischen Zustand, mögliche Erweiterungen und die individuellen Nutzungsmöglichkeiten einer Immobilie.

Gerade am Bodensee unterscheiden sich Immobilienwerte teilweise erheblich zwischen einzelnen Städten, Ortsteilen und sogar Straßen. Regionale Marktkenntnis und eine sorgfältige Betrachtung der jeweiligen Mikrolage sind deshalb entscheidend, um einen realistischen Angebotspreis festzulegen.

Qualität und Vertrauen als Grundlage erfolgreicher Immobilienvermittlung

Die Aufnahme in die FOCUS-Business-Empfehlungsliste unterstreicht den Anspruch von Astrid Schäfer Immobilien, Eigentümer und Kaufinteressenten kompetent, transparent und persönlich zu begleiten. Ziel ist nicht der möglichst schnelle Abschluss, sondern eine Lösung, die den Bedürfnissen beider Seiten gerecht wird.

Nicht jedes Objekt wird öffentlich angeboten: Vorgemerkte Suchkunden erhalten teilweise bereits vor der allgemeinen Veröffentlichung Zugang zu neuen Immobilienangeboten.

Über Astrid Schäfer Immobilien

Astrid Schäfer Immobilien ist ein inhabergeführtes Immobilienbüro mit Sitz in Konstanz. Das Unternehmen begleitet Eigentümer, Käufer und Investoren beim Verkauf, Kauf und bei der Bewertung von Wohn- und ausgewählten Gewerbeimmobilien. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Konstanz und der Bodenseeregion. Internationale Erfahrung im Vertrieb und Marketing hochwertiger Immobilien sowie Kenntnisse des deutschen und schweizerischen Immobilienmarktes ergänzen die lokale Expertise.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Astrid Schäfer – Immobilien am Bodensee

Frau Astrid Schäfer

Fritz-Arnold-Str. 16

78467 Konstanz

Deutschland

fon ..: +49 (0) 160 97852791

web ..: https://astridschaefer.de/

email : immobilien@astridschaefer.de

Über Astrid Schäfer Immobilien

Astrid Schäfer Immobilien ist ein inhabergeführtes Immobilienbüro mit Sitz in Konstanz. Das Unternehmen begleitet Eigentümer, Käufer und Investoren beim Verkauf, Kauf und bei der Bewertung von Wohn- und ausgewählten Gewerbeimmobilien. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Konstanz und der Bodenseeregion. Internationale Erfahrung im Vertrieb und Marketing hochwertiger Immobilien sowie Kenntnisse des deutschen und schweizerischen Immobilienmarktes ergänzen die lokale Expertise.

Pressekontakt:

Astrid Schäfer – Immobilien am Bodensee

Frau Astrid Schäfer

Fritz-Arnold-Str. 16

78467 Konstanz

fon ..: +49 (0) 160 97852791

email : immobilien@astridschaefer.de

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