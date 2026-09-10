FAST LTA launcht Silent AI Pro – Vollwertige Arbeitsumgebung für lokale und souveräne KI-Nutzung ohne Cloud

Mit Silent AI Pro liefert FAST LTA den Funktionsumfang der großen KI-Dienste als lokale Appliance: Projekte, Skills, Agenten und Artefakte, mit festen Kosten und ohne Cloud.

FAST LTA, Spezialist für Datensicherheit und Data-Privacy in Enterprise Storage, stellt heute Silent AI Pro vor, und erweitert dadurch sein On-Prem-KI-Portfolio. Das neue System ergänzt „Silent AI“ um zahlreiche Funktionen, wie man sie bislang nur von großen Cloud-KI-Diensten kannte. Die Daten und die Kosten ihrer Verarbeitung bleiben dabei vollständig unter Kontrolle der jeweiligen Unternehmen.

Mit Silent AI launchte FAST LTA im Frühjahr eine KI-Appliance für lokales, KI-gestütztes Wissensmanagement, die Unternehmen unabhängig in ihren eigenen Rechenzentren betreiben können. KI-Funktionen wie Projekte, Skills, Agenten und Artefakte waren jedoch bislang praktisch nur bei den großen Cloud-Diensten verfügbar. Silent AI Pro liefert jetzt auch diese Funktionen mit voller Kostenkontrolle in einer lokalen Appliance.

Silent AI Pro baut auf Silent AI auf

* Silent AI, bereits seit April dieses Jahres verfügbar, beantwortet Fragen zu unternehmenseigenem Wissen und reduziert das Risiko von Halluzinationen. Die semantische Suche erfolgt vollständig lokal. Jede Antwort erfolgt mit Quellenverweis, und Rechte aus AD und Quellsystem werden automatisch vererbt.

* Silent AI Pro hingegen erledigt zudem auch komplexe Aufgaben. Es unterstützt Projekte und hat ein Gedächtnis, sodass Arbeitskontexte über Sitzungen hinweg erhalten bleiben. Skills und Agenten ermöglichen es, wiederkehrende Abläufe einmal zu definieren und mehrstufig auszuführen. Silent AI Pro liefert dabei Ergebnisse als Artefakte und nicht nur als Chatantwort.

Lokal betriebene Appliance für agentische KI – Garantierte Datensouveränität

Agentische KI erfordert in der Regel größere Modelle, längeren Kontext und viele Token pro Aufgabe, wodurch schnell hohe Kosten entstehen können. Die lokale Appliance von FAST LTA hingegen gewährleistet vollständige Kostenkontrolle. Das System benötigt lediglich 4 HE und kann dabei flexibel im laufenden Betrieb von einer auf drei GPUs erweitert werden.

Ein weiteres wichtiges Merkmal von Silent AI Pro ist dessen Mandantenfähigkeit. Verschiedene Organisationsbereiche können die Appliance nutzen, während Daten und Anwendungsfälle durch getrennte Mandanten sauber voneinander isoliert bleiben.

„Silent AI Pro bietet den Funktionsumfang der großen KI-Dienste als Appliance. Unsere Kunden können also sicher sein, dass sie die Kontrolle über ihre Daten behalten. Damit punkten wir gegenüber den KI-Diensten von US-Cloud-Anbietern, die dem CLOUD Act und FISA 702 unterliegen. Die vollständige Datenhoheit im eigenen Rechenzentrum erleichtert zudem die DSGVO-konforme Verarbeitung erheblich.“, erklärt Samir Fadlallah, CEO bei FAST LTA.

Feste Kosten und breites Einsatzspektrum – Out of the box

Gerade agentische KI-Prozesse verbrauchen ein Vielfaches der Ressourcen einer einfachen Anfrage. Eine Abrechnung nach Nutzung macht dies sehr teuer. Bei Silent AI und Silent AI Pro ist die Rechenleistung fester Bestandteil der Appliance: Die Kosten stehen bereits bei der Beschaffung fest – unabhängig davon, wie viele Anfragen gestellt werden, wie lange Vorgänge dauern und wie viele Nutzer mit dem System arbeiten. Hardware und Software kommen als einsatzbereite Komplettlösung, Entwicklung und Fertigung finden in Deutschland statt, der Wartungsvertrag läuft zu gleichbleibenden Bedingungen.

Das Einsatzspektrum von Silent AI und Silent AI Pro umfasst alle Branchen und Workflows. Die Lösungen richten sich an Unternehmen, die Informationen aus Dokumenten und Daten erschließen wollen oder eine vollwertige KI-Arbeitsumgebung im eigenen Haus benötigen.

„Unsere Kunden kommen aus unterschiedlichen Branchen und sie verbindet derselbe Anspruch: Sicherheit, Kontrolle über die eigenen Daten und im Voraus kalkulierbare Kosten“, ergänzt Fadlallah. „Erstmals bieten wir eine neue Hardwareplattform auch ohne eigene Software an. Partner, die eine souveräne Hardwarebasis für ein eigenes KI-Produkt suchen, erhalten sie einschließlich Fertigung, Service und Wartung aus Deutschland.“

Silent AI Pro auf einen Blick:

* Projekte: Arbeitskontexte mit eigenen Quellen, eigenem Zuschnitt, wiederverwendbar.

* Skills: Wiederkehrende Aufgaben einmal definieren und teilen.

* Agenten und Werkzeugzugriff: Mehrstufige Aufgaben ausführen, nicht nur beantworten. Anbindung an Fachsysteme.

* Artefakte: Ergebnisse entstehen als Dokument, Auswertung oder Entwurf, nicht nur als Chatantwort.

* Gedächtnis: Kontext über Sitzungen hinweg, damit Arbeit fortgesetzt statt wiederholt wird.

* Governance: Rechte, Protokollierung und Nachvollziehbarkeit gelten unverändert für alles Genannte.

* General Availability: Ab 1. Oktober.

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Herr Marek Birkenhauer

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email : Marek.Birkenhauer@fast-lta.de

FAST LTA ist der Spezialist für Datensicherheit und Data-Privacy in Enterprise Storage sowie für Systeme, die lokalen KI-Betrieb ermöglichen. Die Kombination aus langlebiger und wartungsarmer Hardware, integrierter Software und Wartungsverträgen mit bis zu zehn Jahren Laufzeit sorgt für langfristig kostengünstigen Betrieb – von der Archiv- und Backup-Speicherung bis zum lokalen KI-Einsatz. Die Lösungen für sichere Datenspeicherung Made in Germany und digitale Souveränität des Münchner Anbieters haben sich in über 3.500 Installationen bewährt, unter anderem in Healthcare, öffentlicher Verwaltung, Dienstleistung sowie Industrie & Handel. Weitere Informationen unter: www.fast-lta.de

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