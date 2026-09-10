Wem gehört eigentlich Ihr Bestand? Warum die Anbindung über den späteren Verkaufswert entscheidet

Direktanbindung oder Maklerpool – die Wahl entscheidet darüber, ob ein Makler seinen Bestand später vererben oder verkaufen kann.

Regensburg, im August 2026 – Für Versicherungsmakler steckt in einer scheinbar technischen Frage ihre halbe Altersvorsorge: Wem gehört der Bestand? Die STATUS GmbH aus Regensburg weist darauf hin, dass die Art der Anbindung darüber entscheidet, ob ein Makler seine Kundenverträge eines Tages zu Geld machen kann.

Bei der Direktanbindung schließt der Makler eigene Verträge mit den Versicherern – der Bestand und die Courtageansprüche gehören ihm direkt. Über einen Maklerpool läuft der Zugang einfacher, dafür hängt der Bestandsschutz davon ab, was der Pool vertraglich zusichert. Manche Pools sichern die Bestandsinhaberschaft und eine freie Übertragung zu, andere binden den Bestand an sich.

Der Unterschied zeigt sich spätestens beim Ausstieg. Vererben oder verkaufen lässt sich nur ein Bestand, den der Makler besitzt und frei übertragen darf.

„Ein Makler baut über Jahre einen Wert auf. Ob er diesen Wert am Ende selbst realisieren kann, hängt an einem Satz im Vertrag – der Bestandsinhaberschaft. Genau darauf richten wir unser Modell aus.“

– Michael Bade, Geschäftsführer der STATUS GmbH

Weiterführende Informationen: https://www.statusgmbh.de

Über die STATUS GmbH

Die STATUS GmbH mit Sitz in Regensburg begleitet Versicherungsvermittler auf dem Weg in die Selbstständigkeit als freie Makler. Geschäftsführer Michael Bade verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Vertriebsaufbau. Das Unternehmen setzt auf ein Modell, bei dem die angebundenen Makler ihren Bestand selbst besitzen und ihn später übertragen, vererben oder verkaufen können.

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