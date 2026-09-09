Was Surf-Anfänger falsch machen und wie das richtige Camp hilft

Die meisten Surf-Anfänger machen die gleichen Fehler. Kima Surf unterstützt in Surfcamps Lernwillige mit einem ausgeklügelten Programm und Video-System dabei, ihre Surf-Skills zu verbessern.

Surfen sieht auf Video einfach aus. In Wirklichkeit machen die meisten Anfänger eine Handvoll vorhersehbarer Fehler, bevor sie überhaupt ins Wasser gehen, und diese Fehler entscheiden darüber, ob eine Surfreise zum Höhepunkt oder zur Enttäuschung wird. Kima Surf, das über fast drei Jahrzehnte Tausende Surf-Anfänger in seinen fünf Camps auf Bali und in Sri Lanka betreut hat, hat die fünf häufigsten Fehler identifiziert und seine Programme darauf ausgerichtet.

Fehler 1: Den falschen Spot für das eigene Level wählen

Allein Bali hat Dutzende Surfbreaks, aber nicht alle eignen sich für Anfänger. Riffbreaks wie Uluwatu oder Padang Padang liefern Weltklasse-Wellen, erfordern aber Erfahrung, Paddelkondition und Kenntnis der Strömungen. Das Learn-to-Surf-Programm von Kima Surf bringt komplette Anfänger an den Double Six Beach in Seminyak oder den Balangan Beach in Uluwatu, beides anfängerfreundliche Beachbreaks mit gleichmäßigen Weißwasserwellen. Das Surf-Guiding-Programm, das in allen fünf Kima Surf Camps enthalten ist und zweimal täglich stattfindet, wählt die Spots nach den Bedingungen des Tages und dem Können der Surfer aus, mit bis zu 16 geführten Sessions täglich über alle Levels hinweg.

Fehler 2: Die Grundlagen überspringen

Viele Reisende buchen eine einzige Stunde, stehen einmal im Weißwasser auf und meinen, sie seien bereit für größere Wellen. Der fünftägige Learn-to-Surf-Kurs von Kima Surf soll das verhindern. Tag eins beginnt mit Surftheorie, Aufsteh-Technik (Pop-up) an Land und einer Pool-Einheit. Bis Tag drei lernen die Teilnehmer, das Board zu drehen. Tag vier umfasst gefilmte Einheiten mit Videoanalyse. Tag fünf führt das Paddeln zur Backline und das Ansurfen ungebrochener grüner Wellen ein. Das Programm läuft mit einem Betreuungsverhältnis von 1:2, das heißt, auf zwei Gäste kommt ein eigener Lehrer.

Fehler 3: In überfüllten Gruppen surfen

Große Gruppenkurse sind auf Bali üblich. Wenn sich zehn oder mehr Anfänger einen Lehrer an einem überfüllten Beachbreak teilen, verschwindet das individuelle Feedback und das Sicherheitsrisiko steigt. Kima Surf begrenzt die Surf-Guiding-Gruppen auf maximal sechs Surfer pro Guide. Im Learn-to-Surf-Programm sinkt das Verhältnis auf 1:2. So können die Lehrer in Echtzeit korrigieren, bei der Paddelposition helfen und eingreifen, wenn sich die Bedingungen ändern.

Fehler 4: Kein strukturiertes Feedback

Surfen ist ein Feedback-Sport. Ohne Videoanalyse können Anfänger nicht sehen, was sie falsch machen. Kima Surf bietet an sechs Tagen pro Woche in allen Camps Surf-Videoanalyse und Theorieeinheiten, ohne Aufpreis. Die Sessions werden gefilmt, gemeinsam mit dem Lehrer ausgewertet und den Gästen als Material zum Mitnehmen bereitgestellt. Dieser strukturierte Ansatz bedeutet, dass Gäste ihren eigenen Fortschritt über einen einwöchigen Aufenthalt verfolgen können, statt Session für Session dieselben Fehler zu wiederholen. Darüber hinaus entwickelt und startet Kima Surf ein eigenes, intern entwickeltes Fortschrittssystem: Auf Basis des Guide-Feedbacks für jeden Teilnehmer nach jeder Surf-Session können die Teilnehmer genau sehen, woran sie arbeiten müssen, und ihren eigenen Fortschritt über die Zeit verfolgen.

Fehler 5: Sicherheitsgrundlagen ignorieren

Meereskunde, Surf-Etikette, Boardhandling und zu wissen, wie man sicher stürzt, sind Fähigkeiten, die viele spontane Surfstunden komplett auslassen. In der Kima Surf School wird Sicherheit an Tag eins eingeführt und über das gesamte Programm hinweg vertieft. Die Lehrer sind als Rettungsschwimmer ausgebildet. Anfänger nutzen Soft-Top-Boards, die gezielt darauf ausgelegt sind, Aufprallverletzungen zu minimieren. Der fünftägige Kurs behandelt Turtle Rolls, Vorfahrtsregeln und das Lesen von Strömungen, bevor die Teilnehmer überhaupt das Lineup erreichen.

Das zugrunde liegende Prinzip ist einfach: Ein Surfcamp, das seit 1995 besteht und alle seine Einrichtungen selbst betreibt, kann diese Schutzmechanismen so in den Tagesablauf einbauen, wie es Franchise-Modelle oder spontane Strandschulen in der Regel nicht können.

Über Kima Surf: Kima Surf organisiert seit 1995 Surfcamps und Surfaris. Das Unternehmen betreibt fünf eigene Surfcamps auf Bali (Uluwatu, Canggu, Seminyak) und in Sri Lanka (Weligama, Hiriketiya). Alle Camps beinhalten professionelles Surf Guiding an sieben Tagen pro Woche mit mindestens zwei täglichen Sessions, Yoga an sechs Tagen pro Woche, Videoanalyse und Surftheorie sowie ein Drei-Gänge-Frühstück. Kima Surf wurde mehrfach mit dem TripAdvisor Travellers‘ Choice Award ausgezeichnet (2018, 2019, 2021, 2022, 2023) und erhielt 2022 den Booking.com Traveler Review Award. Weitere Informationen: kimasurf.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Frewert-Media GmbH

Herr Jonas Frewert

Leopoldstr. 2-8

32051 Lemgo

Deutschland

fon ..: +49 (0) 5261 7000 503

web ..: http://www.frewert-media.de

email : info@frewert-media.de

Pressekontakt:

Frewert-Media GmbH

Herr Jonas Frewert

Leopoldstr. 2-8

32051 Lemgo

fon ..: +49 (0) 5261 7000 503

web ..: http://www.frewert-media.de

email : info@frewert-media.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.