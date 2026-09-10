e-Foam 7 von Birchmeier: Effektive Schaumreinigung ohne Pumpen und ohne Unterbrechungen

Mit dem e-Foam 7 bringt der Schweizer Sprühgeräte Hersteller Birchmeier ein akkubetriebenes 7-Liter-Schaumgerät auf den Markt, das für eine effiziente Oberflächenreinigung mittels Schaum sorgt.

Bei der Oberflächenreinigung in Sanitär- und Wellnessanlagen sowie in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben zählt im Arbeitsalltag vor allem eins: eine gründliche, aber schonende Flächenhygiene bei gleichzeitig hoher Effizienz. Mit dem e-Foam 7 bietet Birchmeier nun ein akkubetriebenes 7-Liter-Schaumgerät an, das genau diesen Anforderungen begegnet.

Die Grundlage für eine gründliche Reinigung ist ein trockener, haftstabiler Schaum, der länger auf der Oberfläche verbleibt und dadurch die Kontaktzeit des Reinigungsmittels verlängert. Für die mobile und flexible Schaumreinigung hat Birchmeier das neue Akku-Schaumgerät e-Foam 7 entwickelt. Es wird vom leistungsstarken Akku-Kompressor TLK 35 angetrieben. Er baut in kürzester Zeit einen Arbeitsdruck von bis zu 3,5 bar auf. Die elektronische Steuerung hält den Druck dabei konstant und sorgt für eine gleichmäßige Ausbringung – ohne Leistungsabfall und Unterbrechung durch manuelles Nachpumpen. Mit einem 4,0-Ah-CAS-Akkupack lassen sich rund 300 bis 600 m² Fläche einschäumen.

Die integrierte, gut sichtbare LED-Anzeige am Kompressor informiert jederzeit über den aktuellen Druck sowie den Ladezustand des Akkus.

Für unterschiedliche Reinigungsmittel gibt es den e-Foam 7 in zwei Ausführungen: die P-Version für säurehaltige, die E-Version für alkalische Mittel.

Der e-Foam 7 ist Teil der neuen e-Line von Birchmeier. Alle Geräte dieser Linie nutzen als Antrieb den TLK-35-Kompressor mit CAS-Wechselakku. Nicht nur Schaumanwendungen, sondern auch Sprüh- und Pulveranwendungen gestalten sich damit einfach und komfortabel. Zugleich lassen sich bestehende Drei-, Fünf- und Sieben-Liter-Kunststoffgeräte des Herstellers nachhaltig mit dem Kompressor nachrüsten.

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Birchmeier Sprühtechnik AG

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Im Stetterfeld 1

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email : angela.mayer@birchmeier.com

Birchmeier ist ein führender Hersteller von Sprüh-, Schäum- und Dosiergeräten und feiert 2026 sein 150-jähriges Firmenjubiläum. Das umfangreiche Produktsortiment reicht von kleinen Handsprühgeräten bis zu Rücken- oder Karrenspritzen. Anwendungen finden sich im Garten, der Landwirtschaft, Gewerbe und vielfältigen Industrien. Qualität „Made in Switzerland“, Funktionalität und Zuverlässigkeit der Produkte stehen im Mittelpunkt. Auch die Langlebigkeit der Produkte spielt für das Unternehmen eine tragende Rolle. Im Jahr 1889 entwickelte die Schweizer Firma die erste Rückenspritze der Welt. In den letzten Jahrzehnten ließ das Unternehmen immer wieder durch seine Innovationen aufhorchen, wie zuletzt durch die Akku-Sprühgeräte Linie mit intelligenter Drucksteuerung. Entwickelt und produziert werden alle Geräte in der eigenen Fabrikation in Stetten (Schweiz). Exportiert werden die Produkte in über 80 Länder.

Smart und Swiss seit 1876



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