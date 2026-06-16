Akku-Kompressor TLK 35: Arbeiten ohne Muskelkraft und ohne Unterbrechung

Der Akku-Kompressor TLK 35 ersetzt die klassische Handpumpe und verwandelt Druckspeichersprühgeräte in vollwertige Systeme für den Dauereinsatz.

Der neue Akku-Kompressor TLK 35 ersetzt die klassische Handpumpe und verwandelt Druckspeichersprühgeräte in vollwertige Systeme für den Dauereinsatz. Seine hohe Luftleistung, das intelligente Energiemanagement und die Kompatibilität zum CAS-Akkusystem machen den Kompressor zu einer effizienten Lösung für alle professionellen Sprüh-, Schaum- und Pulveranwendungen.

Der TLK 35 macht das manuelle Nachpumpen überflüssig und ermöglicht so kontinuierliches Arbeiten ohne Muskelkraft. Durch die hohe Luftleistung sorgt der Akku-Kompressor für einen sehr schnellen Druckaufbau. Es können damit sogar Schaum- und Pulver-Druckspeichergeräte ohne Leistungsabfall über den gesamten Behälterinhalt betrieben werden.

Der Nutzer kann den Druck im Bereich von 0,5 bis 3,5 bar frei wählen. Die elektronische Steuerung des Kompressors hält den Arbeitsdruck konstant. Das Resultat ist eine gleichbleibende Ausbringmenge und ein definiertes Sprühbild mit homogener Tropfengröße. Eine gut sichtbare LED-Anzeige informiert über den verwendeten Betriebsdruck sowie den aktuellen Akku-Ladezustand.

Die Energieversorgung erfolgt über das herstellerübergreifende CAS-Wechselakku-System. Kompatibel mit Akkus von 2 Ah bis 10 Ah bietet der TLK 35 flexible Laufzeiten. Dank der intelligenten Steuerung läuft die Pumpe nur bei Bedarf („Pump-on-Demand“), was die Reichweite pro Akkuladung maximiert.

Mit der Entwicklung des TLK 35 lanciert Birchmeier die neue Gerätegeneration mit der Bezeichnung e-Linie. Die Serie umfasst verschiedene Modelle für unterschiedliche Anwendungen – vom Sprühen über Schäumen bis hin zum Stäuben – und bietet damit ein breites Einsatzspektrum für vielfältige Profi-Anforderungen. Handbetriebene Drei-, Fünf- und Sieben-Liter-Kunststoff-Druckspeichergeräte des Herstellers lassen sich mit dem leistungsstarken Kompressor nachrüsten – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.

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Birchmeier Sprühtechnik AG

Frau Angela Mayer

Im Stetterfeld Im Stetter

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Birchmeier ist ein führender Hersteller von Sprüh-, Schäum- und Dosiergeräten und feiert 2026 sein 150-jähriges Firmenjubiläum. Das umfangreiche Produktsortiment reicht von kleinen Handsprühgeräten bis zu Rücken- oder Karrenspritzen. Anwendungen finden sich im Garten, der Landwirtschaft, Gewerbe und vielfältigen Industrien. Qualität „Made in Switzerland“, Funktionalität und Zuverlässigkeit der Produkte stehen im Mittelpunkt. Auch die Langlebigkeit der Produkte spielt für das Unternehmen eine tragende Rolle. Im Jahr 1889 entwickelte die Schweizer Firma die erste Rückenspritze der Welt. In den letzten Jahrzehnten ließ das Unternehmen immer wieder durch seine Innovationen aufhorchen, wie zuletzt durch die Akku-Sprühgeräte Linie mit intelligenter Drucksteuerung. Entwickelt und produziert werden alle Geräte in der eigenen Fabrikation in Stetten (Schweiz). Exportiert werden die Produkte in über 80 Länder.

Smart und Swiss seit 1876



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